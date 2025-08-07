ΔΙΕΘΝΗ
Νετανιάχου: «Θέλουμε να παραδώσουμε τη Γάζα σε αραβικές δυνάμεις»

Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνεδρίαση του Ισραηλινού υπουργικού συμβουλίου

Νετανιάχου: «Θέλουμε να παραδώσουμε τη Γάζα σε αραβικές δυνάμεις»
Μπενιαμίν Νετανιάχου/Φωτ.: EPA
Την πρόθεση του Ισραήλ να αναλάβει προσωρινά τον στρατιωτικό έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας, με στόχο να την παραδώσει σε αραβικές δυνάμεις, ανακοίνωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, εν μέσω διαδηλώσεων και εσωτερικών πιέσεων.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε την Πέμπτη στο Fox News ότι το Ισραήλ σκοπεύει να αναλάβει τον έλεγχο της Γάζας για λόγους ασφαλείας, αλλά όχι για να την κρατήσει υπό ισραηλινή διακυβέρνηση. «Έχουμε την πρόθεση να το κάνουμε», ανέφερε όταν ρωτήθηκε ευθέως αν σχεδιάζει να καταλάβει ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας.

«Δεν θέλουμε να την κρατήσουμε. Θέλουμε να έχουμε μια ζώνη ασφαλείας. Δεν θέλουμε να την κυβερνήσουμε. Δεν θέλουμε να είμαστε εκεί ως κυβερνητικό όργανο», τόνισε ο Νετανιάχου, περιγράφοντας ένα σχέδιο «μετάβασης» προς μια νέα διοίκηση υπό την εποπτεία αραβικών κρατών.

Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνεδρίαση

Την ώρα των δηλώσεων Νετανιάχου, το υπουργικό συμβούλιο συνεδριάζει για να εξετάσει το πιθανό σχέδιο πλήρους στρατιωτικής ανάκτησης της Γάζας. Σύμφωνα με την Jerusalem Post, στο τραπέζι βρίσκεται η προοπτική ανάληψης προσωρινού ελέγχου προκειμένου να εξασφαλιστεί η «εξάλειψη της Χαμάς» και η «απελευθέρωση του πληθυσμού».

Την ίδια ώρα, έξω από τον χώρο της συνεδρίασης, δεκάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην επέκταση της ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης. Όπως υποστηρίζουν, μια τέτοια απόφαση ενδέχεται να θέσει σε ακόμα μεγαλύτερο κίνδυνο τις ζωές των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς μέσα στη Γάζα.

Οι διαδηλωτές ζητούν την επίτευξη συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση όλων των ομήρων, χωρίς περαιτέρω στρατιωτική εμπλοκή.


 

