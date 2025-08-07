ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή /

«Ο άθραυστος Ντάρκο»: Ο Βούτσιτς δίπλα στον υπουργό που υπέστη εγκεφαλικό on air

Ο πρόεδρος της Σερβίας επισκέφθηκε τον Ντάρκο Γκλίσιτς στο νοσοκομείο και καθησύχασε για την κατάσταση της υγείας του με μια ανάρτηση που έγινε viral

«Ο άθραυστος Ντάρκο»: Ο Βούτσιτς δίπλα στον υπουργό που υπέστη εγκεφαλικό on air Facebook Twitter
LifO Newsroom
LifO Newsroom
0

Δύο ημέρες μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη ζωντανά στον αέρα της σερβικής τηλεόρασης, ο υπουργός Διοικητικής Ανάπτυξης Ντάρκο Γκλίσιτς φαίνεται να αναρρώνει σταθερά, με τον ίδιο τον πρόεδρο της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, να επισκέπτεται το μεσημέρι της Πέμπτης τον στενό του συνεργάτη στο νοσοκομείο.

Ο Βούτσιτς ανάρτησε φωτογραφία από την επίσκεψη στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στην οποία απεικονίζεται στο πλευρό του υπουργού, συνοδεύοντας την με τη φράση: «Ντάρκο ο Άθραυστος» (Darko nesalomivi).

Η ανάρτηση του προέδρου έγινε viral στα σερβικά social media, με χιλιάδες αντιδράσεις και σχόλια συμπαράστασης στον υπουργό, ο οποίος θεωρείται από τα πιο επιδραστικά στελέχη του κυβερνώντος κόμματος SNS και διατηρεί στενή πολιτική και προσωπική σχέση με τον πρόεδρο.

Ο Ντάρκο Γκλίσιτς υπέστη σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο την Τρίτη, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο τηλεοπτικό κανάλι Pink, μπροστά στις κάμερες. Το επεισόδιο σόκαρε το τηλεοπτικό κοινό και πυροδότησε άμεση κινητοποίηση.

Ο υπουργός μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με πληροφορίες από τα σερβικά μέσα ενημέρωσης, η κατάσταση της υγείας του παρακολουθείται στενά, ωστόσο το πρώτο μήνυμα του Βούτσιτς επιβεβαιώνει ότι ο Γκλίσιτς έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

Η εικόνα του προέδρου στο προσκεφάλι του υπουργού εκλήφθηκε ως σήμα ενότητας και στήριξης, με κυβερνητικά στελέχη να εκφράζουν δημόσια τις ευχές τους για ταχεία ανάρρωση.

Διεθνή

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Σκάνδαλο με e-υπογραφές στην Τουρκία: Εξέδιδαν δικηγορικά έγγραφα με το πτυχίο νεκρής στους δίδυμους σεισμούς του 2023

Διεθνή / Σκάνδαλο με e-υπογραφές στην Τουρκία: Εξέδιδαν δικηγορικά έγγραφα με πτυχίο νεκρής από τους δίδυμους σεισμούς του 2023

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών της Τουρκίας, αφαίρεσε από το προσωπικό του ιστολόγιο πληροφορίες για τέσσερα πτυχία του
ΠΕΤΡΟΣ ΚΡΑΝΙΑΣ
Η «πιο μισητή γυναίκα της Αυστραλίας» αθωώνεται μετά από 20 χρόνια φυλακής – Αντιδράσεις για την αποζημίωσή της

Διεθνή / Η «πιο μισητή γυναίκα της Αυστραλίας» αθωώθηκε μετά από 20 χρόνια στη φυλακή – Αντιδράσεις για την αποζημίωσή της

Η Kathleen Folbigg καταδικάστηκε για τους θανάτους των παιδιών της αλλά είκοσι χρόνια μετά, αθωώθηκε - Το ποσό της αποζημίωσής της φέρνει αντιδράσεις
LIFO NEWSROOM
Ολική κατοχή της Γάζας: Συνεδριάζει το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ εν μέσω προειδοποιήσεων για ανθρωπιστική καταστροφή

Διεθνή / Ολική κατοχή της Γάζας: Συνεδριάζει το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ εν μέσω προειδοποιήσεων για ανθρωπιστική καταστροφή

Ο Νετανιάχου εξετάζει την πλήρη στρατιωτική κατοχή της Γάζας, με διεθνείς οργανώσεις να προειδοποιούν για νέα κύματα θανάτων και εκτοπισμού
LIFO NEWSROOM
Ο Τραμπ ετοιμάζεται να πάρει θέση εναντίον του Μαμντάνι: Σκέψεις για δημόσια υποστήριξη σε Κουόμο-Άνταμς

Διεθνή / Ο Τραμπ «στη μάχη» κατά του Μαμντάνι: Σκέψεις για δημόσια υποστήριξη σε Κουόμο-Άνταμς

Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να παρέμβει στις εκλογές για τον δήμο της Νέας Υόρκης, πιέζοντας υπέρ των Αντριου Κουόμο ή Έρικ Άνταμς για να βγάλει εκτός τον δημοκρατικό υποψήφιο Ζόχραν Μαμντάνι
LIFO NEWSROOM
Η Κίνα και η Κρίση στην Ταϊβάν: Πώς οι Εσωτερικές Διαιρέσεις Ενισχύουν την Επιρροή του Πεκίνου

Διεθνή / Η Κίνα και η κρίση στην Ταϊβάν: Πώς οι εσωτερικές διαιρέσεις ενισχύουν την επιρροή του Πεκίνου

Η Ταϊβάν αντιμετωπίζει έντονες πιέσεις από την Κίνα τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά, με το πολιτικό σκηνικό να διχάζεται και κινδύνους υπονόμευσης της δημοκρατίας
LIFO NEWSROOM
Ένα κορίτσι που ήθελε να δοκιμάσει σουτιέν και «η τρανς υπάλληλος»: Η διασταύρωση των γεγονότων

Διεθνή / Ένα κορίτσι που ήθελε να δοκιμάσει σουτιέν και «η τρανς υπάλληλος»: Η διασταύρωση των γεγονότων

Η εταιρεία Marks & Spencer στη Βρετανία εξέδωσε ανακοίνωση συγγνώμης προς μία μητέρα και τη 13χρονη κόρη της για την «αναστάτωση» - Στη διαμάχη δεν παρέλειψε να επέμβει και η γνωστή τρανσφοβική του Χάρι Πότερ, J K Rowlling
LIFO NEWSROOM
Σε σοκ η Τουρκία: Χιλιάδες κρατικά έγγραφα εκδόθηκαν με κλεμμένες e-υπογραφές - Διάτρητο το σύστημα, συναγερμός στα υπουργεία

Διεθνή / Σκάνδαλο στην Τουρκία: Χιλιάδες κρατικά έγγραφα εκδόθηκαν με κλεμμένες e-υπογραφές - Συναγερμός σε υπουργεία

Εγκληματικό δίκτυο εξέδιδε πλαστά διπλώματα, άδειες και κρατικά έγγραφα με πλήρη νομική ισχύ - Αποκαλύψεις για παραβίαση κρίσιμων συστημάτων του Δημοσίου
LIFO NEWSROOM
 
 