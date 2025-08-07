«Ο άθραυστος Ντάρκο»: Ο Βούτσιτς δίπλα στον υπουργό που υπέστη εγκεφαλικό on air

Ο πρόεδρος της Σερβίας επισκέφθηκε τον Ντάρκο Γκλίσιτς στο νοσοκομείο και καθησύχασε για την κατάσταση της υγείας του με μια ανάρτηση που έγινε viral

Δύο ημέρες μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη ζωντανά στον αέρα της σερβικής τηλεόρασης, ο υπουργός Διοικητικής Ανάπτυξης Ντάρκο Γκλίσιτς φαίνεται να αναρρώνει σταθερά, με τον ίδιο τον πρόεδρο της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, να επισκέπτεται το μεσημέρι της Πέμπτης τον στενό του συνεργάτη στο νοσοκομείο.

Ο Βούτσιτς ανάρτησε φωτογραφία από την επίσκεψη στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στην οποία απεικονίζεται στο πλευρό του υπουργού, συνοδεύοντας την με τη φράση: «Ντάρκο ο Άθραυστος» (Darko nesalomivi).

Η ανάρτηση του προέδρου έγινε viral στα σερβικά social media, με χιλιάδες αντιδράσεις και σχόλια συμπαράστασης στον υπουργό, ο οποίος θεωρείται από τα πιο επιδραστικά στελέχη του κυβερνώντος κόμματος SNS και διατηρεί στενή πολιτική και προσωπική σχέση με τον πρόεδρο.

Ο Ντάρκο Γκλίσιτς υπέστη σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο την Τρίτη, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο τηλεοπτικό κανάλι Pink, μπροστά στις κάμερες. Το επεισόδιο σόκαρε το τηλεοπτικό κοινό και πυροδότησε άμεση κινητοποίηση.

Ο υπουργός μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με πληροφορίες από τα σερβικά μέσα ενημέρωσης, η κατάσταση της υγείας του παρακολουθείται στενά, ωστόσο το πρώτο μήνυμα του Βούτσιτς επιβεβαιώνει ότι ο Γκλίσιτς έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

#6Ago 🇷🇸 El ministro de Inversiones Públicas de Serbia, Darko Glisic, permanece en estado grave tras haber sufrido un derrame cerebral este martes durante una aparición en vivo en un programa de televisión. pic.twitter.com/XCzoH8OVR5 — QueTripaInforma (@QueTripaInforma) August 6, 2025

Η εικόνα του προέδρου στο προσκεφάλι του υπουργού εκλήφθηκε ως σήμα ενότητας και στήριξης, με κυβερνητικά στελέχη να εκφράζουν δημόσια τις ευχές τους για ταχεία ανάρρωση.