Καιρός: Σε «κόκκινο» συναγερμό το επόμενο 48ωρο - Οι θερμοκρασίες μέχρι τον Δεκαπενταύγουστο

Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού μπαίνει η χώρα για το επόμενο 48ωρο λόγω καιρού, καθώς οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες χαρακτηρίζονται «επικίνδυνες» από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες έως 36°C και ισχυρούς ανέμους που θα φτάσουν ακόμη και τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο.
Για αύριο, Παρασκευή 8 Αυγούστου, προβλέπεται κατάσταση συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) για τις εξής περιοχές:
- Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων)
- Βοιωτία και Εύβοια
- Κορινθία, Αργολίδα και Λακωνία
Παράλληλα, πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) και για αρκετές ακόμη περιοχές, όπως η Δυτική και Κεντρική Ελλάδα, το Νότιο και Βόρειο Αιγαίο, η Κρήτη, η Ήπειρος, αλλά και η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
Οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε ενέργεια στην ύπαιθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά, από το κάψιμο χόρτων μέχρι το άναμμα ψησταριών.
⚠️ Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου 🔥για αύριο Παρασκευή 08/08— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 7, 2025
🔴 Ακραίος Κίνδυνος 5⃣ σε:
📍 #Αττική & #Κύθηρα
📍 #Κορινθία
📍 #Αργολίδα
📍 περιοχές #Βοιωτία #Εύβοια & #Λακωνία
🟠🟡 Πολύ υψηλός 4️⃣& υψηλός κίνδυνος 3️⃣ στο υπόλοιπο της νησιωτικής χώρας & σε αρκετές περιοχές της… pic.twitter.com/ZAkrMMDKKd
Θερμοκρασίες έως 36°C και άνεμοι έως 9 μποφόρ
Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Σάκη Αρναούτογλου, ο καιρός την Παρασκευή προβλέπεται γενικά αίθριος, με εξαίρεση μεμονωμένες μπόρες στα ορεινά της Κρήτης. Από το Σάββατο υποχωρεί περαιτέρω η αστάθεια, ενώ την Κυριακή ο καιρός θα είναι ακόμη πιο σταθερός.
Ο υδράργυρος θα κινηθεί ανοδικά το Σαββατοκύριακο, φτάνοντας τους 35°C, ενώ σύμφωνα με τους προγνωστικούς χάρτες, το κύμα ζέστης θα κορυφωθεί μετά τον Δεκαπενταύγουστο, όταν το θερμόμετρο θα αγγίξει και τους 36°C.
Οι βόρειοι άνεμοι θα παραμείνουν ισχυροί στο Αιγαίο, έως και 9 μποφόρ, δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς.
Τι να προσέξουν οι πολίτες
Η Πολιτική Προστασία υπενθυμίζει ότι:
- Απαγορεύεται η καύση ξερών χόρτων και αγρών κατά την αντιπυρική περίοδο.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται συσκευές που προκαλούν σπινθήρες στην ύπαιθρο (π.χ. τροχοί, δισκοπρίονα, εργαλεία συγκόλλησης).
- Απαγορεύεται το κάπνισμα μελισσών και η ρίψη τσιγάρων.
- Η χρήση υπαίθριων ψησταριών πρέπει να αποφεύγεται.
- Σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, καλείται το κοινό να ειδοποιήσει άμεσα την Πυροσβεστική στο 199.
Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα της Πολιτικής Προστασίας: civilprotection.gov.gr.