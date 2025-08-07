Καιρός: Σε «κόκκινο» συναγερμό το επόμενο 48ωρο - Οι θερμοκρασίες μέχρι τον Δεκαπενταύγουστο

Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού μπαίνει η χώρα για το επόμενο 48ωρο λόγω καιρού, καθώς οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες χαρακτηρίζονται «επικίνδυνες» από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες έως 36°C και ισχυρούς ανέμους που θα φτάσουν ακόμη και τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο.

Για αύριο, Παρασκευή 8 Αυγούστου, προβλέπεται κατάσταση συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων)

Βοιωτία και Εύβοια

Κορινθία, Αργολίδα και Λακωνία

Παράλληλα, πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) και για αρκετές ακόμη περιοχές, όπως η Δυτική και Κεντρική Ελλάδα, το Νότιο και Βόρειο Αιγαίο, η Κρήτη, η Ήπειρος, αλλά και η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε ενέργεια στην ύπαιθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά, από το κάψιμο χόρτων μέχρι το άναμμα ψησταριών.

Θερμοκρασίες έως 36°C και άνεμοι έως 9 μποφόρ

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Σάκη Αρναούτογλου, ο καιρός την Παρασκευή προβλέπεται γενικά αίθριος, με εξαίρεση μεμονωμένες μπόρες στα ορεινά της Κρήτης. Από το Σάββατο υποχωρεί περαιτέρω η αστάθεια, ενώ την Κυριακή ο καιρός θα είναι ακόμη πιο σταθερός.

Ο υδράργυρος θα κινηθεί ανοδικά το Σαββατοκύριακο, φτάνοντας τους 35°C, ενώ σύμφωνα με τους προγνωστικούς χάρτες, το κύμα ζέστης θα κορυφωθεί μετά τον Δεκαπενταύγουστο, όταν το θερμόμετρο θα αγγίξει και τους 36°C.

Οι βόρειοι άνεμοι θα παραμείνουν ισχυροί στο Αιγαίο, έως και 9 μποφόρ, δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Τι να προσέξουν οι πολίτες

Η Πολιτική Προστασία υπενθυμίζει ότι:

Απαγορεύεται η καύση ξερών χόρτων και αγρών κατά την αντιπυρική περίοδο.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται συσκευές που προκαλούν σπινθήρες στην ύπαιθρο (π.χ. τροχοί, δισκοπρίονα, εργαλεία συγκόλλησης).

Απαγορεύεται το κάπνισμα μελισσών και η ρίψη τσιγάρων.

Η χρήση υπαίθριων ψησταριών πρέπει να αποφεύγεται.

Σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, καλείται το κοινό να ειδοποιήσει άμεσα την Πυροσβεστική στο 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα της Πολιτικής Προστασίας: civilprotection.gov.gr.

