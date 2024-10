Σεούλ: Βορειοκορεάτες πολεμούν στο πλευρό της Ρωσίας στην Ουκρανία

Στρατιωτικοί μηχανικοί από την Βόρεια Κορέα συμμετέχουν στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, όπως υποστηρίζουν το Κίεβο και η Σέουλ.

Επιπλέον, υπάρχουν επιβεβαιωμένες περιπτώσεις Βορειοκορεατών που έχασαν την ζωή τους σε κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη.

Όπως αναφέρει ο Guardian, υπάρχουν δεκάδες Βορειοκορεάτες στις τάξεις των ρωσικών δυνάμεων που υποστηρίζουν συστήματα εκτόξευσης βαλλιστικών πυραύλων KN-23, που παράγονται στην Πιονγιάνγκ και χτυπούν στόχους στην Ουκρανία.

Στον απόηχο των δυτικών κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στην Ρωσία μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022, ο Ρώσος ηγέτης Βλάντιμιρ Πούτιν έχει έρθει πιο κοντά από ποτέ στον κληρονομικό ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν. Τον Ιούνιο, μάλιστα, τα δύο κράτη υπέγραψαν μια νέα συμφωνία που περιλαμβάνει όρκο αμοιβαίας βοήθειας σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις δύο χώρες αντιμετωπίσει «επίθεση», σε ένα σύμφωνο που συνήφθη καθώς και οι δύο αντιμετωπίζουν κλιμακούμενες αντιπαραθέσεις με τη Δύση.

Οι δύο άνδρες αντάλλαξαν επισκέψεις στις πρωτεύουσες των κρατών που ηγούνται και ανακοίνωσαν μία «μακρά στρατηγική συνεργασία». Αυτή η συμμαχία φαίνεται πώς έχει ήδη αποδώσει καρπούς για τις δύο χώρες, καθώς οι αποστολές πυρομαχικών από την Πιονγιάνγκ έπαιξαν σημαντικό ρόλο στα κέρδη των ρωσικών στρατευμάτων στο ανατολικό μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία, το περασμένο καλοκαίρι.

Vladimir Putin was officially welcomed by the Supreme Leader of North Korea Kim Jong Un at Kim Il-Sung Square in Pyongyang. pic.twitter.com/NwjEeJuv8b — IRNA News Agency (@IrnaEnglish) June 19, 2024

Όμως φαίνεται πως η Βόρεια Κορέα δεν στέλνει μόνο όπλα στο Ουκρανικό μέτωπο. Όπως αναφέρουν αξιωματούχοι της Σεούλ και του Κιέβου, Βορειοκορεάτες βρέθηκαν ανάμεσα στους νεκρούς από Ουκρανικό πυραυλικό χτύπημα στο κατεχόμενο από τους Ρώσους Ντόνεντσκ, την προηγούμενη εβδομάδα. Το κατά πόσο επρόκειτο για μηχανικούς ή στρατιώτες παραμένει άγνωστο.

Κατά την διάρκεια του πολέμου, στα ρωσικά στρατεύματα έχουν ενταχθεί μισθοφόροι διαφόρων εθνικοτήτων, αλλά καμία κυβέρνηση ως τώρα δεν έχει στείλει στρατιωτικό προσωπικό για να υποστηρίξει τον πόλεμο του Βλάντιμιρ Πούτιν.

Στο κοινοβούλιο της Νότιας Κορέας, όμως, ο υπουργός Άμυνας της Χώρας, Κιμ Γονγκ-Χιουν, δήλωσε ότι είναι «πολύ πιθανό» στρατιώτες από την Βόρεια Κορέα να πολεμούσαν μαζί με τους Ρώσους και για αυτό εντοπίστηκαν οι σοροί τους στο σημείο της έκρηξης στο Ντόνετσκ.

Head of Ukraine’s Center for Combating Disinformation Kovalenko stated that the ammunition warehouse in the Voronezh region, struck by Ukrainian forces last night, contained North Korean KN-23 ballistic missiles. pic.twitter.com/27xwXsIrge — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) September 7, 2024

Την ίδια άποψη φαίνεται να έχει και ο Ουκρανός αξιωματούχος Αντρέι Κοβαλένκο, που αποκάλυψε στο Telegram ότι Βορειοκορεάτες έχουν χάσει την ζωή τους στην Ρωσία. Ο Κοβαλένκο είναι επικεφαλής του Ουκρανικού κέντρου για την αντιμετώπιση Παραπληροφόρησης.

Για την Βόρεια Κορέα, ο πόλεμος στην Ουκρανία καθιστά μία μοναδική ευκαιρία να δοκιμάσει τον στρατιωτικό εξοπλισμό της στην πράξη, αλλά και μία σημαντική πηγή εμπειρίας για το στρατιωτικό προσωπικό της. Παράλληλα, η Πιονγιάνγκ καταφέρνει να έχει αναβαθμισμένο ρόλο για έναν από τους πιο ισχυρούς εταίρους της στην διεθνή αρένα.

«Η Βόρεια Κορέα, που έχει στείλει στην Ρωσία πολλά πυρομαχικά και πυραύλους, θέλει να αποκτήσει εμπειρία στην χρήση διαφορετικών όπλων και γενικότερα να μάθει περισσότερα για τις συνθήκες στο μέτωπο» λέει ο Lim Eul-chul, καθηγητής στο Institute for Far Eastern Studies in Seoul.

«Είναι πιθανό αυτή να είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από την αποστολή Βορειοκορεατών στρατιωτών, το να αποκτήσουν διαφορετικές εμπειρίες και στρατιωτική εκπαίδευση», δήλωσε.

Υπολογίζεται ότι περίπου τα μισά βλήματα μεγάλου βεληνεκούς που χρησιμοποιήθηκαν στο πεδίο από την Ρωσία προήλθαν από την Πιονγιάνγκ, ενώ έχει επιβεβαιωθεί και η χρήση των βαλλιστικών πυραύλων KN-23.

Βέβαια, παρά τις δημόσιες εμφανίσεις και τις ανταλλαγές δώρων ανάμεσα στον Πούτιν και τον Κιμ Γιονγκ-Ουν, επισήμως τα δύο κράτη αρνούνται οποιαδήποτε αποστολή πολεμικού υλικού.

Από την πλευρά του, το Κρεμλίνο χαρακτηρίζει τις αναφορές για την παρουσία Βορειοκορεατών στα στρατεύματα τους ως «μερικά ακόμη fake news».

Με πληροφορίες από Guardian

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν θα επισπεύσει τις διαδικασίες για να την καταστήσει πυρηνική υπερδύναμη

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ρωσία: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν συνεχάρη τον Πούτιν για την επανεκλογή του