Η Ελβετία επιστρατεύει τον Τζιάνι Ινφαντίνο να μεσολαβήσει για τους δασμούς Τραμπ

Πολιτικά πρόσωπα και επιχειρηματίες στην Ελβετία ζητούν την παρέμβαση του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, για να επηρεάσει τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς η χώρα βρέθηκε αντιμέτωπη με τους υψηλότερους αμερικανικούς δασμούς στην Ευρώπη, φτάνοντας το 39%.

Ένας γερουσιαστής της ελβετικής άνω βουλής και πρώην πρέσβης της χώρας βρίσκονται ανάμεσα σε αυτούς που προτείνουν να χρησιμοποιηθεί ο Ινφαντίνο ως διαμεσολαβητής, λόγω της μακρόχρονης σχέσης του με τον Τραμπ. Σύμφωνα με πληροφορίες, και κάποιοι επιχειρηματίες έχουν ήδη έρθει σε επαφή με τον πρόεδρο της FIFA ζητώντας του να βοηθήσει.

Η έκκληση ήρθε μετά την αποτυχημένη προσπάθεια της προέδρου της Ελβετίας, Κάριν Κέλερ-Σούτερ, και του υπουργού Οικονομίας, Γκι Παρμελέν, να αποτρέψουν την επιβολή των δασμών κατά την πρόσφατη επίσκεψή τους στην Ουάσιγκτον, η οποία ολοκληρώθηκε χωρίς αποτέλεσμα.

Ο Ινφαντίνο, ο οποίος κατάγεται από το ελβετικό Μπριγκ, θεωρείται ιδανικός για άτυπη διαμεσολάβηση. Διατηρεί σχέσεις με τον Παρμελέν από την εποχή που ο τελευταίος ήταν υπουργός Αθλητισμού (2016–2018) και έχουν εμφανιστεί μαζί σε ποδοσφαιρικές εκδηλώσεις. Ο Ινφαντίνο είχε επίσης παρευρεθεί στην ορκωμοσία του Τραμπ το 2017.

Ο βουλευτής Ρόλαντ Ρίνο Μπίχελ, μέλος του δεξιού SVP, δήλωσε ότι «είναι η κατάλληλη στιγμή να παρέμβει ο Ινφαντίνο». Ο Μπίχελ, που γνωρίζει προσωπικά και τους δύο άνδρες, υποστηρίζει ότι ο Ινφαντίνο θα μπορούσε να ανοίξει τις πόρτες του Λευκού Οίκου.

Ο Ινφαντίνο εμφανίστηκε πρόσφατα δίπλα στον Τραμπ στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων στο Νιου Τζέρσεϊ, αλλά και στον Πύργο Τραμπ στις 7 Ιουλίου για τα εγκαίνια του νέου γραφείου της FIFA στις ΗΠΑ.

Το 2026, οι ΗΠΑ θα φιλοξενήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο, γεγονός που ενισχύει την πολιτική δυναμική του Ινφαντίνο στο αμερικανικό περιβάλλον.

Ο πρώην πρέσβης της Ελβετίας, Τόμας Μπόρερ, υποστήριξε πως η προσέγγιση Ινφαντίνο «δεν είναι καθόλου κακή ιδέα».

Η Ελβετία είχε πιστέψει πως είχε φτάσει σε μια προσωρινή συμφωνία με δασμούς της τάξης του 10%, αλλά τελικά ο Τραμπ επικεντρώθηκε στο εμπορικό έλλειμμα 39 δισ. δολαρίων των ΗΠΑ με την Ελβετία, όπως αποκάλυψε τηλεφωνική επικοινωνία με την Κέλερ-Σούτερ.

Η τοπική κοινή γνώμη κατηγορεί την κυβέρνηση για αποτυχία στις διαπραγματεύσεις, με τον Τραμπ να δηλώνει πως «η κυρία ήταν ευγενική, αλλά δεν ήθελε να ακούσει» τα παράπονά του.

Το Υπουργείο Οικονομίας και η FIFA αρνήθηκαν να σχολιάσουν την υπόθεση.

Με πληροφορίες από Financial Times