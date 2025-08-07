ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Η Ελβετία επιστρατεύει τον Τζιάνι Ινφαντίνο να μεσολαβήσει για τους δασμούς Τραμπ

Πολιτικοί και επιχειρηματίες στην Ελβετία ζητούν από τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, να βοηθήσει στην άρση των υψηλών δασμών που επέβαλε ο Τραμπ στη χώρα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Η Ελβετία επιστρατεύει τον Τζιάνι Ινφαντίνο να μεσολαβήσει για τους δασμούς Τραμπ Facebook Twitter
φωτ.: Getty
0

Πολιτικά πρόσωπα και επιχειρηματίες στην Ελβετία ζητούν την παρέμβαση του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, για να επηρεάσει τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς η χώρα βρέθηκε αντιμέτωπη με τους υψηλότερους αμερικανικούς δασμούς στην Ευρώπη, φτάνοντας το 39%.

Ένας γερουσιαστής της ελβετικής άνω βουλής και πρώην πρέσβης της χώρας βρίσκονται ανάμεσα σε αυτούς που προτείνουν να χρησιμοποιηθεί ο Ινφαντίνο ως διαμεσολαβητής, λόγω της μακρόχρονης σχέσης του με τον Τραμπ. Σύμφωνα με πληροφορίες, και κάποιοι επιχειρηματίες έχουν ήδη έρθει σε επαφή με τον πρόεδρο της FIFA ζητώντας του να βοηθήσει.

Η έκκληση ήρθε μετά την αποτυχημένη προσπάθεια της προέδρου της Ελβετίας, Κάριν Κέλερ-Σούτερ, και του υπουργού Οικονομίας, Γκι Παρμελέν, να αποτρέψουν την επιβολή των δασμών κατά την πρόσφατη επίσκεψή τους στην Ουάσιγκτον, η οποία ολοκληρώθηκε χωρίς αποτέλεσμα.

Ο Ινφαντίνο, ο οποίος κατάγεται από το ελβετικό Μπριγκ, θεωρείται ιδανικός για άτυπη διαμεσολάβηση. Διατηρεί σχέσεις με τον Παρμελέν από την εποχή που ο τελευταίος ήταν υπουργός Αθλητισμού (2016–2018) και έχουν εμφανιστεί μαζί σε ποδοσφαιρικές εκδηλώσεις. Ο Ινφαντίνο είχε επίσης παρευρεθεί στην ορκωμοσία του Τραμπ το 2017.

Ο βουλευτής Ρόλαντ Ρίνο Μπίχελ, μέλος του δεξιού SVP, δήλωσε ότι «είναι η κατάλληλη στιγμή να παρέμβει ο Ινφαντίνο». Ο Μπίχελ, που γνωρίζει προσωπικά και τους δύο άνδρες, υποστηρίζει ότι ο Ινφαντίνο θα μπορούσε να ανοίξει τις πόρτες του Λευκού Οίκου.

Ο Ινφαντίνο εμφανίστηκε πρόσφατα δίπλα στον Τραμπ στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων στο Νιου Τζέρσεϊ, αλλά και στον Πύργο Τραμπ στις 7 Ιουλίου για τα εγκαίνια του νέου γραφείου της FIFA στις ΗΠΑ.

Το 2026, οι ΗΠΑ θα φιλοξενήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο, γεγονός που ενισχύει την πολιτική δυναμική του Ινφαντίνο στο αμερικανικό περιβάλλον.

Ο πρώην πρέσβης της Ελβετίας, Τόμας Μπόρερ, υποστήριξε πως η προσέγγιση Ινφαντίνο «δεν είναι καθόλου κακή ιδέα».

Η Ελβετία είχε πιστέψει πως είχε φτάσει σε μια προσωρινή συμφωνία με δασμούς της τάξης του 10%, αλλά τελικά ο Τραμπ επικεντρώθηκε στο εμπορικό έλλειμμα 39 δισ. δολαρίων των ΗΠΑ με την Ελβετία, όπως αποκάλυψε τηλεφωνική επικοινωνία με την Κέλερ-Σούτερ.

Η τοπική κοινή γνώμη κατηγορεί την κυβέρνηση για αποτυχία στις διαπραγματεύσεις, με τον Τραμπ να δηλώνει πως «η κυρία ήταν ευγενική, αλλά δεν ήθελε να ακούσει» τα παράπονά του.

Το Υπουργείο Οικονομίας και η FIFA αρνήθηκαν να σχολιάσουν την υπόθεση.

Με πληροφορίες από Financial Times

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Σκάνδαλο με e-υπογραφές στην Τουρκία: Εξέδιδαν δικηγορικά έγγραφα με το πτυχίο νεκρής στους δίδυμους σεισμούς του 2023

Διεθνή / Σκάνδαλο με e-υπογραφές στην Τουρκία: Εξέδιδαν δικηγορικά έγγραφα με πτυχίο νεκρής από τους δίδυμους σεισμούς του 2023

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών της Τουρκίας, αφαίρεσε από το προσωπικό του ιστολόγιο πληροφορίες για τέσσερα πτυχία του
ΠΕΤΡΟΣ ΚΡΑΝΙΑΣ
Η «πιο μισητή γυναίκα της Αυστραλίας» αθωώνεται μετά από 20 χρόνια φυλακής – Αντιδράσεις για την αποζημίωσή της

Διεθνή / Η «πιο μισητή γυναίκα της Αυστραλίας» αθωώθηκε μετά από 20 χρόνια στη φυλακή – Αντιδράσεις για την αποζημίωσή της

Η Kathleen Folbigg καταδικάστηκε για τους θανάτους των παιδιών της αλλά είκοσι χρόνια μετά, αθωώθηκε - Το ποσό της αποζημίωσής της φέρνει αντιδράσεις
LIFO NEWSROOM
Ολική κατοχή της Γάζας: Συνεδριάζει το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ εν μέσω προειδοποιήσεων για ανθρωπιστική καταστροφή

Διεθνή / Ολική κατοχή της Γάζας: Συνεδριάζει το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ εν μέσω προειδοποιήσεων για ανθρωπιστική καταστροφή

Ο Νετανιάχου εξετάζει την πλήρη στρατιωτική κατοχή της Γάζας, με διεθνείς οργανώσεις να προειδοποιούν για νέα κύματα θανάτων και εκτοπισμού
LIFO NEWSROOM
Ο Τραμπ ετοιμάζεται να πάρει θέση εναντίον του Μαμντάνι: Σκέψεις για δημόσια υποστήριξη σε Κουόμο-Άνταμς

Διεθνή / Ο Τραμπ «στη μάχη» κατά του Μαμντάνι: Σκέψεις για δημόσια υποστήριξη σε Κουόμο-Άνταμς

Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να παρέμβει στις εκλογές για τον δήμο της Νέας Υόρκης, πιέζοντας υπέρ των Αντριου Κουόμο ή Έρικ Άνταμς για να βγάλει εκτός τον δημοκρατικό υποψήφιο Ζόχραν Μαμντάνι
LIFO NEWSROOM
Η Κίνα και η Κρίση στην Ταϊβάν: Πώς οι Εσωτερικές Διαιρέσεις Ενισχύουν την Επιρροή του Πεκίνου

Διεθνή / Η Κίνα και η κρίση στην Ταϊβάν: Πώς οι εσωτερικές διαιρέσεις ενισχύουν την επιρροή του Πεκίνου

Η Ταϊβάν αντιμετωπίζει έντονες πιέσεις από την Κίνα τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά, με το πολιτικό σκηνικό να διχάζεται και κινδύνους υπονόμευσης της δημοκρατίας
LIFO NEWSROOM
Ένα κορίτσι που ήθελε να δοκιμάσει σουτιέν και «η τρανς υπάλληλος»: Η διασταύρωση των γεγονότων

Διεθνή / Ένα κορίτσι που ήθελε να δοκιμάσει σουτιέν και «η τρανς υπάλληλος»: Η διασταύρωση των γεγονότων

Η εταιρεία Marks & Spencer στη Βρετανία εξέδωσε ανακοίνωση συγγνώμης προς μία μητέρα και τη 13χρονη κόρη της για την «αναστάτωση» - Στη διαμάχη δεν παρέλειψε να επέμβει και η γνωστή τρανσφοβική του Χάρι Πότερ, J K Rowlling
LIFO NEWSROOM
Σε σοκ η Τουρκία: Χιλιάδες κρατικά έγγραφα εκδόθηκαν με κλεμμένες e-υπογραφές - Διάτρητο το σύστημα, συναγερμός στα υπουργεία

Διεθνή / Σκάνδαλο στην Τουρκία: Χιλιάδες κρατικά έγγραφα εκδόθηκαν με κλεμμένες e-υπογραφές - Συναγερμός σε υπουργεία

Εγκληματικό δίκτυο εξέδιδε πλαστά διπλώματα, άδειες και κρατικά έγγραφα με πλήρη νομική ισχύ - Αποκαλύψεις για παραβίαση κρίσιμων συστημάτων του Δημοσίου
LIFO NEWSROOM
 
 