Αλλάζουν οι ράγες του μετρό στην Αθήνα μετά από 25 χρόνια, σύμφωνα με ανακοίνωση από το υπουργείο Μεταφορών.

Σήμερα Πέμπτη 7 Αυγούστου, η ΣΤΑΣΥ και η εταιρεία που αναλαμβάνει το έργο έβαλαν τις υπογραφές και ο ανάδοχος αναμένεται να αναλάβει εργασίες για την αντικατάσταση 32 χλμ. σιδηροτροχιών στο αρχικό βασικό δίκτυο των Γραμμών 2 και 3 (Σεπόλια – Δάφνη και Μοναστηράκι – Εθνική Αμυνα).

Παρουσία του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη και του γενικού γραμματέα Μεταφορών Στέλιου Σακαρέτσιου, εκπρόσωποι της ΣΤΑΣΥ και του αναδόχου του έργου, την Κοινοπραξία «Λεονάρδος Ρήγας Τεχνική Α.Ε.» & «Σιδηροδρομικά Έργα Ανώνυμη Εργοληπτική Κατασκευαστική Εταιρεία» υπέγραψαν στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών τη σχετική σύμβαση, ύψους 4.841.900 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

Την ίδια ώρα, βρίσκεται σε εξέλιξη και η παραλαβή των σιδηροτροχιών στα αμαξοστάσια της ΣΤΑ.ΣΥ -έργο, που υλοποιεί για λογαριασμό των Σταθερών Συγκοινωνιών η εταιρεία «Άρτεμη Ανώνυμη Εμπορική Μεταποιητική Εταιρία Βιομηχανικών Ειδών Μετάλλου», ύψους 2.441.219 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

Το υπουργείο υπογραμμίζει ότι το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο της προληπτικής συντήρησης και της στοχευμένης αναβάθμισης του δικτύου, με στόχο τη διατήρηση των υψηλών προδιαγραφών ασφάλειας και αξιοπιστίας. Οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται κυρίως σε καμπύλα τμήματα των γραμμών 2 και 3, όπου υπάρχει αυξημένος μηχανικός καταπονητισμός.

Οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα, εντός του αρχικού χρονοδιαγράμματος, και προβλέπεται να ολοκληρωθούν έως τα τέλη του 2026.

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης δήλωσε: «Μετά από 25 χρόνια απρόσκοπτης λειτουργίας, προχωράμε για πρώτη φορά στην προληπτική αντικατάσταση των σιδηροτροχιών στο βασικό δίκτυο των γραμμών 2 και 3 του μετρό. Προχωράμε έγκαιρα και με σχέδιο, γνωρίζοντας ότι το υλικό πλησιάζει στο τέλος της φυσικής διάρκειας ζωής του, χωρίς να περιμένουμε σημάδια φθοράς για να δράσουμε. Λειτουργούμε προληπτικά, με επιμέλεια, όπως θα έπρεπε να λειτουργεί κάθε σύγχρονο κράτος, ώστε το δίκτυο να παραμείνει ασφαλές και αξιόπιστο για τους πολίτες. Κάθε τέτοια παρέμβαση δεν είναι μια απλή υποχρέωση, αλλά μια αθόρυβη, ουσιαστική επένδυση στην καθημερινότητα. Είναι απόδειξη ότι μπορούμε να κάνουμε τα σωστά πράγματα τη σωστή στιγμή – και όχι εκ των υστέρων. Στόχος μας είναι ένα σύστημα μεταφορών που σέβεται τον επιβάτη και προνοεί για την ασφάλειά του».

Με τη σειρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της ΣΤΑ.ΣΥ, Αθανάσιος Κοτταράς, ανέφερε: «Ξεκινά ένα έργο ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία του δικτύου του Μετρό. Είναι ένα τεχνικό έργο απαιτητικό, επιπρόσθετης αξίας για εμάς στις Σταθερές Συγκοινωνίες, γιατί σχεδιάστηκε και υλοποιείται με ιδίους πόρους και εντός του αρχικού χρονοδιαγράμματος» και κατέληξε: «Το έργο αποτελεί μέρος ενός συνολικού σχεδίου παρεμβάσεων και στις 3 Γραμμές του Μετρό, που υλοποιούμε αυτήν την περίοδο και επικεντρώνεται στην αναβάθμιση του τροχαίου υλικού, της επιδομής και των συστημάτων, την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας, αλλά και την αύξηση των εσόδων».