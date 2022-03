Η βρετανική αστυνομία αναζητά κρατούμενο που δραπέτευσε φορώντας μόνο εσώρουχο και κάλτσες

Η αστυνομία αναζητά έναν κρατούμενο που δραπέτευσε από τα κρατητήρια φορώντας μόνο τα εσώρουχα και τις κάλτσες του.

Ο 32χρονος Kyle Darren Eglington, δραπέτευσε από ένα βαν μεταγωγής κρατουμένων στο δικαστήριο του Poole αφού πρώτα επιτέθηκε σε αξιωματικούς ασφαλείας το πρωί του Σαββάτου, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία του Ντόρσετ.

Οι αρχές είπαν ότι πραγματοποιούν «εκτεταμένες έρευνες» για τον εντοπισμό του και κάνουν έκκληση στο κοινό για πληροφορίες.

Η αστυνομία πρόσθεσε ότι όταν δραπέτευσε ο 32χρονος φορούσε μόνο εσώρουχα και κάλτσες.

Ο Eglington είναι λευκός με ύψος 1,80μ., έχει σκούρα καστανά μαλλιά και γένια.

Προφυλακίστηκε για ληστεία στο Μπόρνμουθ την Πέμπτη και εμφανίστηκε στο δικαστήριο την επόμενη μέρα.

H αξιωματικός Heather Dixey, της αστυνομίας του Ντόρσετ, δήλωσε πως «Παροτρύνω όποιον έχει δει έναν άνδρα στην περιοχή μόνο με τα εσώρουχα και τις κάλτσες του ή που ταιριάζει με την περιγραφή, να μας το αναφέρει.

»Δεν υπάρχει τίποτα προς το παρόν που να υποδηλώνει ότι ενδέχεται να είναι επικίνδυνος για το ευρύ κοινό, ωστόσο, θα παροτρύνουμε (το κοινό) να μην τον πλησιάσει και να καλέσει αμέσως την αστυνομία».

Σε νεότερη ενημέρωσή της η αστυνομία εξέδωσε νέα φωτογραφία του καθώς εικάζει ότι ενδέχεται να έχει ξυριστεί.

#LatestNews - Have you seen him? Officers carrying out searches to locate Kyle Eglington, 32, who is reported to have escaped from lawful custody in Poole are appealing for information to help find him. If you see him do not approach him and dial 999. https://t.co/K7ccOc66Y1 pic.twitter.com/WAqNHklXMN