ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Η Björk ζητά την απελευθέρωση της Magga Stína - «Η φίλη μου απήχθη από τον ισραηλινό στρατό»

Η Ισλανδή μουσικός Magga Stína επέβαινε σε πλοίο ανθρωπιστικής αποστολής που προσπαθούσε να μεταφέρει βοήθεια στη Γάζα, ακολουθώντας την πορεία της Global Sumud Flotilla

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Η Björk ζητά την απελευθέρωση της Magga Stína - «Η φίλη μου απήχθη από τον ισραηλινό στρατό» Facebook Twitter
Bjork / Φωτ: Getty Images
0

Η Björk απηύθυνε δημόσια έκκληση για την απελευθέρωση της Ισλανδής μουσικού Magga Stína, παιδικής της φίλης, η οποία, σύμφωνα με ανάρτηση της καλλιτέχνιδας, φέρεται να έχει απαχθεί από τον ισραηλινό στρατό.

Η Björk έγραψε ότι η Magga Stína συμμετείχε σε πλοίο ανθρωπιστικής αποστολής που προσπαθούσε να μεταφέρει βοήθεια στη Γάζα, ακολουθώντας την πορεία της Global Sumud Flotilla, στην οποία συμμετείχε και η Γκρέτα Τούνμπεργκ.

«Η παιδική μου φίλη, μουσικός Magga Stína, μόλις απήχθη από τον ισραηλινό στρατό», έγραψε η Björk. «Επέβαινε σε πλοίο που ακολουθούσε τη Γκρέτα Τούνμπεργκ, προσπαθώντας να ανοίξει τον δρόμο για τη διεθνή ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα».

Η Björk, η οποία πρόσφατα εντάχθηκε στην καμπάνια «No Music For Genocide», ζήτησε από τις ισλανδικές αρχές να σταματήσουν κάθε εμπορική συνεργασία με το Ισραήλ «μέχρι να σταματήσει η γενοκτονία στη Γάζα» και να ενεργήσουν για την απελευθέρωση της Stína.

Η μουσικός υπενθύμισε ότι η Ισλανδία ήταν η πρώτη χώρα που αναγνώρισε την Παλαιστίνη το 2014, προσθέτοντας ότι «γνωρίζουμε, ύστερα από 600 χρόνια αποικιοκρατίας, πώς είναι να καταπιέζεσαι».

Η οικογένεια της Magga Stína, σύμφωνα με ισλανδικά μέσα, κάλεσε επίσης την κυβέρνηση να παρέμβει άμεσα, εκφράζοντας φόβους για τις συνθήκες κράτησής της.

Το περιστατικό συνέβη λίγες ημέρες μετά τη σύλληψη της Γκρέτα Τούνμπεργκ και δεκάδων άλλων ακτιβιστών, όταν το ισραηλινό ναυτικό ανέκοψε πομπή σκαφών της Global Sumud Flotilla που επιχειρούσαν να μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα. Η Τούνμπεργκ κατήγγειλε «σκληρές συνθήκες κράτησης» πριν απελαθεί στην Ελλάδα, ενώ το Ισραήλ αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες περί κακομεταχείρισης, κάνοντάς λόγο για «ψευδείς ειδήσεις».

Το πλήρες μήνυμα της Björk

Η Björk έγραψε στην ανάρτησή της:

Η παιδική μου φίλη, μουσικός Magga Stína, μόλις απήχθη από τον ισραηλινό στρατό.
Επέβαινε σε πλοίο που ακολουθούσε τη Γκρέτα Τούνμπεργκ, προσπαθώντας να ανοίξει τον δρόμο για τη διεθνή βοήθεια προς τη Γάζα.
Πιστεύω ότι ο ακτιβισμός είναι τόσο ποικίλος όσο και οι άνθρωποι.
Στηρίζω τη Magga Stína και τη Γκρέτα στην προσπάθειά τους να σταματήσουν τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη.
Είναι παράνομο να λιμοκτονεί ένας λαός και να εμποδίζεται η μεταφορά τροφίμων σε παιδιά.

Η Ισλανδία υπήρξε πάντα πρωτοπόρος στην αναγνώριση της ανεξαρτησίας μικρών εθνών.
Στηρίξαμε την Παλαιστίνη ως κράτος το 2014.
Ύστερα από 600 χρόνια αποικιοκρατίας, γνωρίζουμε πώς είναι να καταπιέζεσαι.
Αν και είμαστε λίγοι, η φωνή μας μετράει και μπορούμε να συνεχίσουμε να δίνουμε το παράδειγμα, δείχνοντας θάρρος απέναντι στην καταπίεση και εκπροσωπώντας την ειρήνη.

Ζητώ από τις ισλανδικές αρχές να τηρήσουν τη στάση που είχαν υιοθετήσει πριν από 11 χρόνια υπέρ της Παλαιστίνης,
να σταματήσουν κάθε επιχειρηματική συνεργασία με το Ισραήλ μέχρι να σταματήσει η γενοκτονία στη Γάζα
και να αγωνιστούν για την ασφαλή επιστροφή της Magga Stína.

Με το ίδιο πνεύμα, ζητώ από όλον τον κόσμο να εργαστεί για την απελευθέρωση όλων των κρατουμένων, από κάθε χώρα.

Με αγάπη,
Björk

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Υπό πίεση το Βέλγιο: Η Δύση ζητά τη χρήση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για την Ουκρανία

Διεθνή / Οι ΗΠΑ και η Ευρώπη ζητούν να ανοίξουν τα ρωσικά κεφάλαια για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας

Το Βέλγιο δέχεται αυξανόμενη πίεση από ΗΠΑ και Ευρωπαίους συμμάχους να επιτρέψει τη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, καθώς ο πόλεμος και οι ανάγκες ανοικοδόμησης εντείνονται
LIFO NEWSROOM
Ο Τραμπ θέλει να αναμορφώσει τις πωλήσεις φαρμάκων - Εταιρεία που συνδέεται με τον γιο του επωφελείται

Διεθνή / Ο Τραμπ θέλει να αναμορφώσει τις πωλήσεις φαρμάκων - Εταιρεία που συνδέεται με τον γιο του επωφελείται

Κορυφαίες φαρμακευτικές εταιρείες θα συναντηθούν με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ για να συζητήσουν τη μελλοντική αγορά φαρμάκων, με τη BlinkRx να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο
LIFO NEWSROOM
Η νέα Δεξιά της Βρετανίας: 7 πολιτικές «copy-paste» από το MAGA του Τραμπ

Διεθνή / Η νέα Δεξιά της Βρετανίας: Επτά πολιτικές «copy-paste» από το MAGA του Τραμπ

Οι Βρετανοί Συντηρητικοί αντιγράφουν τις πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ, από τις μαζικές απελάσεις μέχρι την απόρριψη διεθνών συμφωνιών. Η Κέμι Μπάντενοκ φέρνει το “Make America Great Again” στο Ηνωμένο Βασίλειο, προκαλώντας πολιτικό σεισμό ενόψει εκλογών
LIFO NEWSROOM
Κάριν Ίμεργκουτ: Η δικαστής του Όρεγκον που σταμάτησε τον Τραμπ και τον στρατό του

Διεθνή / Κάριν Ίμεργκουτ: Η δικαστής του Όρεγκον που σταμάτησε τον Τραμπ και τον στρατό του

Η δικαστής Κάριν Ίμεργκουτ, διορισμένη από τον Ντόναλντ Τραμπ, μπλόκαρε δύο φορές τα σχέδιά του για στρατιωτική επέμβαση στο Πόρτλαντ. Ποια είναι η γυναίκα που βρέθηκε απέναντι σε δύο προέδρους και γιατί η ιστορία της συγκλονίζει ξανά την Ουάσινγκτον
LIFO NEWSROOM
Νόμπελ Χημείας 2025: Βραβεύτηκαν τρεις επιστήμονες για την «ανάπτυξη μεταλλο-οργανικών πλαισίων»

Διεθνή / Νόμπελ Χημείας 2025: Βραβεύτηκαν τρεις επιστήμονες για την «ανάπτυξη μεταλλο-οργανικών πλαισίων»

«Μέσω της ανάπτυξης μεταλλικών-οργανικών πλαισίων, οι βραβευθέντες έχουν προσφέρει στους χημικούς νέες ευκαιρίες για την επίλυση ορισμένων από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε», ανέφερε ο φορέας απονομής του βραβείου
LIFO NEWSROOM
Επίθεση με μαχαίρι στη Γερμανία: Η 17χρονη κόρη της δημάρχου Ιρίς Στάλτσερ βασική ύποπτη της δολοφονίας

Διεθνή / Επίθεση με μαχαίρι στη Γερμανία: Σε κρίσιμη κατάσταση η δήμαρχος - Η 17χρονη κόρη της βασική ύποπτη

Η Γερμανίδα δήμαρχος Ιρίς Στάλτσερ βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από επίθεση με 13 μαχαιριές στο σπίτι της - Η 17χρονη κόρη της είναι βασική ύποπτη, ενώ οι αρχές εξετάζουν οικογενειακά κίνητρα πίσω από το έγκλημα
LIFO NEWSROOM
Νέες συνομιλίες για τη Γάζα: Τζάρεντ Κούσνερ, Στιβ Γουίτκοφ, Κατάρ και Τουρκία στο τραπέζι

Διεθνή / Νέες συνομιλίες για τη Γάζα: Τζάρεντ Κούσνερ, Στιβ Γουίτκοφ, Κατάρ και Τουρκία στο τραπέζι

Ο Τζάρεντ Κούσνερ και ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ συμμετέχουν στις κρίσιμες διαπραγματεύσεις για εκεχειρία στη Γάζα - Ο ρόλος του Κατάρ, οι όροι της Χαμάς και το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ που μπορεί να αλλάξει τη Μέση Ανατολή
LIFO NEWSROOM
 
 