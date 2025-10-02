ΔΙΕΘΝΗ

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Διεθνή

Global Sumud Flotilla: Τα μέλη της ελληνικής αποστολής ξεκίνησαν απεργία πείνας - «Η Παλαιστίνη δεν είναι μόνη»

«Η απεργία πείνας είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε μέσα στα κελιά τους, για να κρατήσουμε ζωντανή τη φωνή του αγώνα», αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση των Ελλήνων ακτιβιστών

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Global Sumud Flotilla: Τα μέλη της ελληνικής αποστολής ξεκίνησαν απεργία πείνας - «Η Παλαιστίνη δεν είναι μόνη» Facebook Twitter
Φωτογραφία: Facebook/March to Gaza Greece
0

Απεργία πείνας ξεκίνησαν τα μέλη της ελληνικής αποστολής του Global Sumud Flotilla, του στολίσκου που σαλπάρει με προορισμό τη Γάζα και σκοπό τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στον λαό της που λιμοκτονεί.

Ισραηλινές δυνάμεις αναχαίτισαν εχθές το βράδυ ορισμένα πλοία του στολίσκου και έθεσαν - παράνομα -  υπό κράτηση τους επιβαίνοντες ακτιβιστές. Ανάμεσά τους και τα μέλη της ελληνικής αποστολής από το πλοίο «Οξυγόνο».

Υπενθυμίζεται πως το δεύτερο ελληνικό πλοίο «Παύλος Φύσσας» συνεχίζει να πλέει.

«Η απεργία πείνας είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε»

«Δεν αναγνωρίζουμε τον παράνομο αποκλεισμό της Γάζας. Δεν αναγνωρίζουμε το «δικαίωμα» του κράτους-τρομοκράτη να απαγάγει πλοία και ανθρώπους σε διεθνή ύδατα. Η παρουσία μας εδώ, η σύλληψη και τώρα η απεργία πείνας μας είναι συνέχεια της ίδιας στάσης: ότι η Παλαιστίνη δεν είναι μόνη, και ότι η αλληλεγγύη δεν μπορεί να φυλακιστεί.»,αναφέρεται στην ανακοίνωση των Ελλήνων ακτιβιστών.

«Απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση όλων των μελών της αποστολής μας και του Global Sumud Flotilla συνολικά. Οποιαδήποτε κατηγορία - όπως αυτές του «αντιτρομοκρατικού νόμου» του Ισραήλ - είναι ψευδής, κατασκευασμένη και μέρος της προσπάθειας ποινικοποίησης της διεθνούς αλληλεγγύης. Δηλώνουμε επίσης ότι αν υπάρξει χτύπημα, εξαφάνιση ή απώλεια επικοινωνίας με οποιονδήποτε από εμάς, η ευθύνη βαραίνει κυρίαρχα το ισραηλινό κράτος.», συνεχίζει η ανακοίνωση.

«Απέναντι σε αυτούς που χρησιμοποιούν τη πείνα και επιβάλλουν την στέρηση τροφής σε δύο εκατομμύρια ανθρώπους ως όπλο πολέμου και ως χαρτί διαπραγμάτευσης, η απεργία πείνας είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε μέσα στα κελιά τους, για να κρατήσουμε ζωντανή τη φωνή του αγώνα. Αυτή είναι για εμάς μία αυτονόητη στάση αλληλεγγύης. Αυτό είναι το χρέος μας απέναντι στον παλαιστινιακό λαό και σε κάθε μελλοντική αποστολή που θα συνεχίσει τον δρόμο για μια ελεύθερη Παλαιστίνη.», καταλήγει η ανακοίνωση.

Διεθνή

Tags

0

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Εν πλω προς τη Γάζα: Ένα ελληνικό πλήρωμα αψηφά τις ισραηλινές απαγορεύσεις

Ελλάδα / Εν πλω προς τη Γάζα: Ένα ελληνικό πλήρωμα αψηφά τις ισραηλινές απαγορεύσεις

Η Κλεονίκη Αλεξοπούλου, μέλος του ανθρωπιστικού στόλου, μεταφέρει από το κατάστρωμα του ελληνικού πλοίου «Οξυγόνο» τη μαρτυρία της για όσα βίωσαν στη διαδρομή προς τη Γάζα μέχρι τη στιγμή της αναχαίτισής τους.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Υπερτουρισμός στην Ιαπωνία: Όταν οι επισκέπτες ξεπερνούν τους ντόπιους

Διεθνή / Υπερτουρισμός στην Ιαπωνία: Όταν οι επισκέπτες ξεπερνούν τους ντόπιους

Η Ιαπωνία αντιμετωπίζει υπερτουρισμό σε περιοχές όπως Kamakura, Κιότο και Οσάκα, με ντόπιους να ανησυχούν για συνωστισμό, αυξημένες τιμές και τουριστική συμπεριφορά - Οι ειδικοί προτείνουν μέτρα για ισορροπία και καλύτερη κατανομή των επισκεπτών
LIFO NEWSROOM
Shutdown στις ΗΠΑ: Γιατί δεν βρίσκουν λύση Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικανοί - Ποιοι θα πληρώσουν το τίμημα

Διεθνή / Shutdown στις ΗΠΑ: Γιατί δεν βρίσκουν λύση Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικανοί - Ποιοι θα πληρώσουν το τίμημα

Το πρώτο κυβερνητικό shutdown εδώ και επτά χρόνια βυθίζει τις ΗΠΑ σε κρίση - Μέχρι και 750.000 δημόσιοι υπάλληλοι κινδυνεύουν με αναστολές ή απολύσεις, ενώ η αμερικανική οικονομία απειλείται με ζημιά δισεκατομμυρίων
LIFO NEWSROOM
Boracay: Η Γαλλία αναχαίτισε ρωσικό δεξαμενόπλοιο-«φάντασμα» που προκαλεί συναγερμό στην Ευρώπη

Διεθνή / Boracay: Η Γαλλία αναχαίτισε ρωσικό δεξαμενόπλοιο-«φάντασμα» που προκαλεί συναγερμό στην Ευρώπη

Γαλλικές δυνάμεις ανέβηκαν σε ρωσικό δεξαμενόπλοιο της «σκιώδους αρμάδας», που φέρεται να συνδέεται με μυστηριώδη drones τα οποία παρέλυσαν αεροδρόμια στη Δανία. Πώς συνδέεται η υπόθεση με τον «υβριδικό πόλεμο» στην Ευρώπη;
LIFO NEWSROOM
Shutdown στις ΗΠΑ: Τα τέσσερα σενάρια που τρομάζουν την Ουάσινγκτον

Διεθνή / Shutdown στις ΗΠΑ: Τα τέσσερα σενάρια που τρομάζουν την Ουάσινγκτον

Η αμερικανική κυβέρνηση βρίσκεται σε παράλυση - Γερουσία και Λευκός Οίκος σε αδιέξοδο - Τι θα συμβεί τις επόμενες μέρες; Αναλυτικά τα τέσσερα σενάρια για το τέλος του shutdown που απειλεί εργαζομένους, ταξιδιώτες και την οικονομία
LIFO NEWSROOM
Σκάνδαλο στη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου: Αστυνομικοί ζητούσαν να πυροβολούνται μετανάστες

Διεθνή / Σκάνδαλο στη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου: Αστυνομικοί ζητούσαν να πυροβολούνται μετανάστες

Έρευνα του BBC Panorama αποκάλυψε μισογυνισμό, ρατσισμό και ακραία βία σε εν ενεργεία αστυνομικούς της Met στο Λονδίνο - Αναστολή καθηκόντων για τουλάχιστον οκτώ
LIFO NEWSROOM
ΗΠΑ: Άνδρας παρέσυρε και σκότωσε 17χρονη Ελληνίδα και τη φίλη της - Φέρεται να της παρενοχλούσε

Διεθνή / ΗΠΑ: Άνδρας παρέσυρε και σκότωσε 17χρονη Ελληνίδα και τη φίλη της - Φέρεται να τις παρενοχλούσε

Συγγενείς και φίλοι των θυμάτων αναφέρουν ότι οι δύο έφηβες γνώριζαν τον νεαρό άνδρα, ενώ φέρεται να είχε εκδοθεί εις βάρος του περιοριστική εντολή για παρενόχληση μίας εκ των δύο
LIFO NEWSROOM
 Ισραήλ: Πλοία του στολίσκου για τη Γάζα αναχαιτίστηκαν – Η Γκρέτα Τούνμπεργκ «ασφαλής και υγιής»

Διεθνή / Ισραήλ: Πλοία του στολίσκου για τη Γάζα αναχαιτίστηκαν – Η Γκρέτα Τούνμπεργκ «ασφαλής και υγιής»

Το Ισραήλ έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται η Γκρέτα Τούνμπεργκ, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται μεταξύ των επιβαινόντων στο αναχαιτισμένο πλοίο Alma
LIFO NEWSROOM
 
 