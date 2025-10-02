Global Sumud Flotilla: Τα μέλη της ελληνικής αποστολής ξεκίνησαν απεργία πείνας - «Η Παλαιστίνη δεν είναι μόνη»

Απεργία πείνας ξεκίνησαν τα μέλη της ελληνικής αποστολής του Global Sumud Flotilla, του στολίσκου που σαλπάρει με προορισμό τη Γάζα και σκοπό τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στον λαό της που λιμοκτονεί.

Ισραηλινές δυνάμεις αναχαίτισαν εχθές το βράδυ ορισμένα πλοία του στολίσκου και έθεσαν - παράνομα - υπό κράτηση τους επιβαίνοντες ακτιβιστές. Ανάμεσά τους και τα μέλη της ελληνικής αποστολής από το πλοίο «Οξυγόνο».

Υπενθυμίζεται πως το δεύτερο ελληνικό πλοίο «Παύλος Φύσσας» συνεχίζει να πλέει.

«Η απεργία πείνας είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε»

«Δεν αναγνωρίζουμε τον παράνομο αποκλεισμό της Γάζας. Δεν αναγνωρίζουμε το «δικαίωμα» του κράτους-τρομοκράτη να απαγάγει πλοία και ανθρώπους σε διεθνή ύδατα. Η παρουσία μας εδώ, η σύλληψη και τώρα η απεργία πείνας μας είναι συνέχεια της ίδιας στάσης: ότι η Παλαιστίνη δεν είναι μόνη, και ότι η αλληλεγγύη δεν μπορεί να φυλακιστεί.»,αναφέρεται στην ανακοίνωση των Ελλήνων ακτιβιστών.

«Απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση όλων των μελών της αποστολής μας και του Global Sumud Flotilla συνολικά. Οποιαδήποτε κατηγορία - όπως αυτές του «αντιτρομοκρατικού νόμου» του Ισραήλ - είναι ψευδής, κατασκευασμένη και μέρος της προσπάθειας ποινικοποίησης της διεθνούς αλληλεγγύης. Δηλώνουμε επίσης ότι αν υπάρξει χτύπημα, εξαφάνιση ή απώλεια επικοινωνίας με οποιονδήποτε από εμάς, η ευθύνη βαραίνει κυρίαρχα το ισραηλινό κράτος.», συνεχίζει η ανακοίνωση.

«Απέναντι σε αυτούς που χρησιμοποιούν τη πείνα και επιβάλλουν την στέρηση τροφής σε δύο εκατομμύρια ανθρώπους ως όπλο πολέμου και ως χαρτί διαπραγμάτευσης, η απεργία πείνας είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε μέσα στα κελιά τους, για να κρατήσουμε ζωντανή τη φωνή του αγώνα. Αυτή είναι για εμάς μία αυτονόητη στάση αλληλεγγύης. Αυτό είναι το χρέος μας απέναντι στον παλαιστινιακό λαό και σε κάθε μελλοντική αποστολή που θα συνεχίσει τον δρόμο για μια ελεύθερη Παλαιστίνη.», καταλήγει η ανακοίνωση.

