ΗΠΑ: Ένοπλη επίθεση σε εκκλησία εν μέσω κηδείας – Δύο νεκροί

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν σε εκκλησία στο Σολτ Λέικ Σίτι, της Γιούτα, πολιτεία των ΗΠΑ, μετά από πυροβολισμούς.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν έπειτα απο διαπληκτισμό όταν κάποιος άνοιξε πυρ εν μέσω κηδείας, όπως μεταδίδει το ABC 4, τοπικός τηλεοπτικός σταθμός που ανήκει στο εθνικό δίκτυο ABC News, επικαλούμενος την αστυνομία.

Τουλάχιστον ένας ύποπτος στην Church of Jesus Christ of Latter-day Saints έχει διαφύγει και αναζητείται, ανέφερε η αστυνομία, σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης.

Δεν είναι ακόμη σαφές αν υπάρχουν και άλλοι δράστες στο επεισόδιο.