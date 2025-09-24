Η Björk μποϊκοτάρει το Ισραήλ - Αφαίρεσε τη μουσική της από πλατφόρμες της χώρας

Ως ένδειξη υποστήριξης προς την Παλαιστίνη, η Björk αποφάσισε να αφαιρέσει τη μουσική της από τις πλατφόρμες streaming στο Ισραήλ, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Η κίνηση αυτή φέρεται να εντάσσεται στο πλαίσιο του «No Music For Genocide», μια διεθνή πρωτοβουλία πολιτιστικού μποϊκοτάζ, η οποία ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2025 με στόχο την απόσυρση μουσικού περιεχομένου από τις υπηρεσίες streaming στο Ισραήλ.

Η Ισλανδή καλλιτέχνιδα αποφάσισε το Σαββατοκύριακο να αποκλείσει το Ισραήλ από την πρόσβαση στη δισκογραφία της, μέσα από δύο κορυφαίες υπηρεσίες streaming. Πιο συγκεκριμένα, από την Κυριακή, το μεγαλύτερο μέρος της μουσικής της δεν είναι πλέον διαθέσιμο στους χρήστες του Spotify και του Apple Music στη χώρα.

Η Björk, που συγκαταλέγεται στους καλλιτέχνες που εκφράζουν ανοιχτά την αλληλεγγύη τους στον παλαιστινιακό λαό, δεν προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση για την ενέργεια αυτή.

