Ο χάρτης των αγροτικών κινητοποιήσεων: Ξεκίνησε ο 48ωρος αποκλεισμός - Εικόνες από τα μπλόκα

Ξεκίνησε σήμερα, Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, ο 48ωρος αποκλεισμός εθνικών οδών και παρακαμπτηρίων από αγρότες, στο πλαίσιο κλιμάκωσης των κινητοποιήσεών τους.

Σε 48ωρο αποκλεισμό της κυκλοφορίας στα διόδια των Μαλγάρων, και στα δύο ρεύματα, προχώρησαν από τις 12:00 οι συμμετέχοντες στο αγροτικό μπλόκο που έχει στηθεί στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης - Αθήνας, όπως αποφασίστηκε στη γενική τους συνέλευση. Η κινητοποίηση αποφασίστηκε στην τελευταία σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων στα Μάλγαρα.

Πάντως, παρά τον αποκλεισμό, οι αγρότες δηλώνουν ανοιχτοί σε διάλογο και ζητούν συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, προκειμένου να συζητηθούν κρίσιμα ζητήματα βιωσιμότητας του αγροκτηνοτροφικού τομέα.

Αποκλεισμός της εθνικής οδού από αγρότες στα διόδια Μαλγάρων στη Θεσσαλονίκη:

Σε διήμερο αποκλεισμό της κυκλοφορίας προχώρησαν από τις 12 το μεσημέρι και οι συμμετέχοντες στο μπλόκο της Χαλκηδόνας, στα δύο ρεύματα της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Έδεσσας. Η παρουσία των αγροτών στο σημείο έχει ενισχυθεί με αγρότες από διάφορες περιοχές της Πέλλας, διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα της κινητοποίησης.

Σε διήμερο αποκλεισμό της κυκλοφορίας στον κόμβο της Τρίγλιας, επί της Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Μουδανιών προχώρησαν επίσης, από τις 12 το μεσημέρι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Χαλκιδικής. Υπενθυμίζεται ότι οι παραγωγοί της Χαλκιδικής αποχώρησαν από το μπλόκο των Πράσινων Φαναριών στις 31 Δεκεμβρίου 2025 και από την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026 έχουν στήσει νέο μπλόκο στη Νέα Τρίγλια.

Ο χάρτης των αγροτικών μπλόκων:

Στο μεταξύ, από τις 11.00 σήμερα, αγρότες και κτηνοτρόφοι προχώρησαν σε συμβολικούς αποκλεισμούς της παρακαμπτηρίου οδού στον κόμβο της Κουλούρας. Η διάρκεια των αποκλεισμών, καθ' όλη τη διάρκεια της 48ωρης κινητοποίησης που αποφασίστηκε στην τελευταία σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων στα Μάλγαρα, θα προσδιορίζεται κάθε φορά επιτόπου από τους συμμετέχοντες. Κατά τη διάρκεια των αποκλεισμών, οι παραγωγοί θα διανέμουν κομπόστα ροδάκινου στους ακινητοποιημένους οδηγούς.

Έκλεισαν επ’ αόριστον την Ιονία οδό στο Αγγελόκαστρο οι αγρότες:

Στα μπλόκα παραμένουν και οι αγρότες της Καρδίτσας στον Ε65 και των Τρικάλων, στα διόδια του Λόγγου, επίσης στον Ε65, οι οποίοι αποφάσισαν, μετά τις συνελεύσεις τους, να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους. Οι αγρότες της Καρδίτσας κατευθύνθηκαν με τρακτέρ στον Μπράλο και οι αγρότες των Τρικάλων στο Μουργκάνι. Όπως έχουν τονίσει, δεν ικανοποιήθηκαν από τις κυβερνητικές εξαγγελίες, ζητώντας συγκεκριμένες απαντήσεις στο πλαίσιο των αιτημάτων που υπέβαλαν και δηλώνοντας ότι θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Παράλληλα, συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας παραμένοντας στην Εθνική οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης και προχωρώντας σε νέες δράσεις, μετά τις αποφάσεις που ελήφθησαν στη γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε χθες.

Αγρότες της Νίκαιας έχουν αποκλείσει τη σήραγγα των Τεμπών και στα δύο ρεύματα:

Σύμφωνα με όσα αποφασίστηκαν, για σήμερα στις 11:00 αποφασίστηκε αποκλεισμός των σηράγγων στην κοιλάδα των Τεμπών, με τη συμμετοχή τρακτέρ και αγροτικών οχημάτων. Προηγουμένως πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση των αγροτών στις 10:00 το πρωί στο μπλόκο της Νίκαιας, ώστε να κινηθούν οργανωμένα προς το σημείο.

Οι αγρότες δηλώνουν ότι δεν έχουν μείνει ικανοποιημένοι από τις κυβερνητικές εξαγγελίες που ανακοινώθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης, αναφέροντας ότι αυτές δεν καλύπτουν τα αιτήματα που έχουν θέσει στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους.

Αποκλεισμός της εθνικής οδού από αγρότες στα Τέμπη:

Επιπλέον, συνεχίζουν τις δράσεις τους, στο πλαίσιο του πανελλαδικού συντονισμού των μπλόκων, δηλώνοντας ότι θα επανεξετάσουν τη στάση τους μέσα από τις συλλογικές διαδικασίες των επόμενων ημερών.

Αποκλεισμός της ε.ο. Κορίνθου-Τρίπολης από αγρότες στα Δερβενάκια:

Επίσης, στον αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Αντιρρίου-Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, προχώρησαν λίγη ώρα μετά τις 11:00 σήμερα το πρωί αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεών τους. Η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται, μέσω των κόμβων Κουβαρά και Χαλικίου, στην εθνική οδό Αντιρρίου - Ιωαννίνων.

Σε αποκλεισμό της Υψηλής Γέφυρας Χαλκίδας προχώρησαν επίσης, οι αγρότες των μπλόκων Χαλκίδας, Κηρίνθου και Ιστιαίας. Σύμφωνα με τις αποφάσεις των γενικών τους συνελεύσεων, θα προχωρούσαν σε διήμερο αποκλεισμό από σήμερα στις 10 το πρωί.

Κινητοποίηση αγροτών στην ε.ε. Αθηνών-Λαμία στο Κάστρο Βοιωτίας: