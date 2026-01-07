Το Λος Άντζελες ανοικοδομείται μετά τις περσινές καταστροφικές πυρκαγιές - Αυξάνονται οι φόβοι φωτιάς όλο τον χρόνο

Ένα χρόνο μετά τις φονικές πυρκαγιές που έπληξαν την κομητεία του Λος Άντζελες και κατέστρεψαν χιλιάδες σπίτια, η Νότια Καλιφόρνια εργάζεται για την ανοικοδόμηση και την πρόληψη μελλοντικών πυρκαγιών που θα έχουν εξίσου καταστροφικές συνέπειες.

Στις 7 Ιανουαρίου 2025, η πρώτη από μια σειρά δώδεκα πυρκαγιών ξέσπασε κοντά στο Palisades, τροφοδοτούμενη από τους ισχυρούς ανέμους Santa Ana, αναγκάζοντας τις οικογένειες να εγκαταλείψουν βιαστικά τα σπίτια τους.

Αφού οι πυρκαγιές κατασβέστηκαν - συμπεριλαμβανομένων των πυρκαγιών στο Eaton Canyon κοντά στο Altadena - οι ζημιές που προκλήθηκαν εκτιμήθηκαν σε 275 δισεκατομμύρια δολάρια και 31 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Σε εξέλιξη η ανοικοδόμηση

Ένα χρόνο αργότερα, αξιωματούχοι της κυβέρνησης της Καλιφόρνιας αναφέρουν ότι η ανοικοδόμηση βρίσκεται σε εξέλιξη, με την εξέταση των αδειών να διαρκεί πλέον κατά μέσο όρο 30 ημέρες. Σύμφωνα με το γραφείο του κυβερνήτη Gavin Newsom, μέχρι τις 6 Ιανουαρίου είχαν υποβληθεί περισσότερες από 6.100 αιτήσεις για άδειες, με περισσότερες από 2.600 να έχουν εγκριθεί από τις αρχές της πόλης και της κομητείας.

Οι αξιωματούχοι της Καλιφόρνιας δηλώνουν ότι εργάζονται για την επιτάχυνση της έκδοσης αδειών σε σύγκριση με προηγούμενες καταστροφές από πυρκαγιές και αντλούν διδάγματα από άλλα σημαντικά γεγονότα, όπως οι πυρκαγιές του 2023 στο Μάουι της Χαβάης. Συγκριτικά, ένα χρόνο μετά την πυρκαγιά Camp Fire του 2018 - η οποία επίσης κατέστρεψε χιλιάδες κτίρια - είχαν εκδοθεί λιγότερες από 400 άδειες.

«Πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να αγωνίζονται με τα πρώτα βήματα της ανάκαμψης ένα χρόνο μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές. Η διαδικασία εξασφάλισης αδειών, απομάκρυνσης των συντριμμιών και λήψης αποζημιώσεων από τις ασφαλιστικές εταιρείες έχει αποδειχθεί εξαιρετικά δύσκολη για ορισμένες οικογένειες και επιχειρήσεις», δήλωσε ο επικεφαλής μετεωρολόγος της AccuWeather, Jonathan Porter. «Χιλιάδες οικογένειες εκτοπίστηκαν λόγω των πυρκαγιών και πολλές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ένα αβέβαιο μέλλον. Ορισμένοι άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την περιοχή, ενώ άλλοι έχουν αποφασίσει να μετακομίσουν από την Καλιφόρνια».

Οι ομάδες εργασίας πραγματοποίησαν μια ιστορική προσπάθεια απομάκρυνσης των συντριμμιών μετά τις πυρκαγιές στο Λος Άντζελες, αφαιρώντας περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια τόνους τέφρας, συντριμμιών, μετάλλων και μολυσμένου εδάφους μέσα σε εννέα μήνες. Κρατικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η ποσότητα των συντριμμιών που απομακρύνθηκε μόνο από τις πυρκαγιές Eaton και Palisades είναι διπλάσια από τον όγκο που απομακρύνθηκε από το Ground Zero μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Προβλήματα υγείας που συνδέθηκαν με τις φωτιές στο Λος Άντζελες

Η απομάκρυνση των συντριμμιών είναι μια τεράστια επιχείρηση μετά από τις πυρκαγιές. Μετά τις πυρκαγιές του 2023 στο Maui, φορτηγά μετέφεραν το ισοδύναμο πέντε γηπέδων ποδοσφαίρου σε συντρίμμια στοιβαγμένα σε ύψος πέντε ορόφων σε έναν τελικό χώρο απόρριψης το περασμένο καλοκαίρι.

Οι μετεωρολόγοι της AccuWeather αναφέρουν ότι οι προσπάθειες αποκατάστασης στην Καλιφόρνια θα κοστίσουν δισεκατομμύρια δολάρια την επόμενη δεκαετία και θα ξεπεράσουν κατά πολύ τις οικονομικές απώλειες.

«Οι οικονομικές επιπτώσεις από αυτές τις πυρκαγιές είναι μακριά από το τέλος τους. Η Καλιφόρνια αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια μια κρίση διαθεσιμότητας και προσιτότητας των ασφαλειών. Για ορισμένους ανθρώπους ήταν δύσκολο να εξασφαλίσουν κάλυψη μετά τις πυρκαγιές, ειδικά σε περιοχές υψηλού κινδύνου», δήλωσε ο Porter. «Πρόσφατη έρευνα διαπίστωσε ότι οι καρδιακές προσβολές, τα πνευμονικά προβλήματα και άλλες ιατρικές παθήσεις στο Λος Άντζελες αυξήθηκαν κατακόρυφα τις ημέρες και τις εβδομάδες μετά τις πυρκαγιές».

Μια πρόσφατη μελέτη διαπίστωσε αύξηση άνω του 200% στα προβλήματα υγείας που απαιτούσαν επείγουσα ιατρική περίθαλψη μετά τις πυρκαγιές του Ιανουαρίου 2025 στην κομητεία του Λος Άντζελες.

«Περισσότεροι άνθρωποι ενδέχεται να αναπτύξουν προβλήματα υγείας που συνδέονται με την έκθεση σε τοξικό καπνό και συντρίμμια από τις πυρκαγιές, καθώς και με το άγχος της εκκένωσης ή της απώλειας των σπιτιών τους από τις πυρκαγιές», πρόσθεσε ο Porter. «Τα μακροπρόθεσμα έξοδα για τη σωματική και ψυχική υγεία είναι ένας βασικός παράγοντας που οι ειδικοί της AccuWeather θεωρούν ως μακροπρόθεσμη αρνητική επίπτωση στις συνολικές εκτιμήσεις μας για τις ζημίες και τις οικονομικές απώλειες από ακραίες καιρικές καταστροφές».

Φόβος για πυρκαγιές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους

Καθώς οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η περίοδος των πυρκαγιών στην Καλιφόρνια δεν περιορίζεται πλέον σε συγκεκριμένους μήνες, αλλά αποτελεί απειλή όλο το χρόνο, οι επικεφαλής της πολιτείας και οι τοπικοί ηγέτες διερευνούν νέες στρατηγικές για την προστασία των κοινοτήτων όταν – και όχι αν – οι φωτιές προκύψουν.

Προχωρώντας μπροστά, η Επιτροπή Δασοκομίας και Πυροπροστασίας της Καλιφόρνιας αναπτύσσει νέους κανόνες στο πλαίσιο της νομοθεσίας του 2020, οι οποίοι θα απαγορεύουν την ύπαρξη εύφλεκτων υλικών, συμπεριλαμβανομένης της βλάστησης, σε απόσταση μικρότερη των 1,5 μέτρων από μια κατοικία.

Το NPR αναφέρει ότι η προτεινόμενη πολιτική «Zone Zero» έχει αντιμετωπίσει αντίδραση από τους κατοίκους - συμπεριλαμβανομένων ορισμένων επιζώντων από τις πυρκαγιές - οι οποίοι ανησυχούν για την απώλεια της βλάστησης γύρω από τα σπίτια τους.

Μετά τις πυρκαγιές στο Λος Άντζελες, έχουν χορηγηθεί σχεδόν 63 εκατομμύρια δολάρια σε νέες επιχορηγήσεις για την πρόληψη των πυρκαγιών, με σκοπό την ενίσχυση της ανθεκτικότητας στις πυρκαγιές και των προσπαθειών προστασίας του περιβάλλοντος. Νέος εξοπλισμός πυρόσβεσης, μια ειδική ομάδα επέμβασης για το Λος Άντζελες και ένα σύστημα χαρτογράφησης LiDAR σε ολόκληρη την πολιτεία αναμένεται να βελτιώσουν την κατάσβεση και τον εντοπισμό των πυρκαγιών στο μέλλον.

Με πληροφορίες από AccuWeather