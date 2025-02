Η Άννα Γουίντουρ παρασημοφορήθηκε από τον Βασιλιά Κάρολο και δήλωσε ότι θα συνεχίσει να δουλεύει

Η επί δεκαετίες αρχισυντάκτρια της Vogue, Άννα Γουίντουρ, βρέθηκε στο παλάτι του Μπάκινχαμ, όπου παρέλαβε ένα βραβείο από τον Βασιλιά Κάρολο και αποκάλυψε στον Βρετανό Μονάρχη ότι σχεδιάζει να συνεχίζει να δουλεύει για χρόνια.

Η Άννα Γουίντουρ ανακηρύχθηκε μέλος του Τάγματος των Εταίρων της Τιμής (Companion of Honour) για τις υπηρεσίες της στη μόδα στο πλαίσιο των τιμητικών εκδηλώσεων για τα γενέθλια του βασιλιά το 2023. Ωστόσο, ήρθε στα βρετανικά ανάκτορα την Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου, για να παρασημοφορηθεί.

Έτσι, εντάσσεται μαζί με τους Έλτον Τζον, Πολ ΜακΚάρτνεϊ και Τζούντι Ντεντς στη λίστα των επωνύμων που έχουν λάβει τη συγκεκριμένη τιμή.

«Με κάνει ακόμη πιο πεπεισμένη ότι έχω πολλά ακόμη να πετύχω», δήλωσε η ίδια.

Ντυμένη με ρούχα του σχεδιαστή Alexander McQueen, η Γουίντουρ δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τρίτη ότι ήταν «εντελώς έκπληκτη και συγκλονισμένη» που έλαβε τη δεύτερη διάκρισή της στο παλάτι του Μπάκιγχαμ.

🕶️🎖️ Congratulations Dame Anna Wintour!



Today at Buckingham Palace, The King presented the legendary Editor-in-Chief of @VogueMagazine with the Order of the Companions of Honour for Services to Fashion.



Well done to all who received their honours today. 👏 pic.twitter.com/47JgPayei2