Ο Κιμ Τζόουνς του Dior, χρίστηκε Ιππότης του Τάγματος της Λεγεώνας της Τιμής της Γαλλίας

Ο σχεδιαστής και διευθυντής δημιουργικού του Dior Men, Κιμ Τζόουνς, χρίστηκε Ιππότης του Τάγματος της Λεγεώνας της Τιμής της Γαλλίας.

Την Παρασκευή μετά την επίδειξη μόδας της χειμερινής κολεξιόν Dior Men 2025 στο Παρίσι και κατά τη διάρκεια τελετής παρουσία της Άννα Γουίντουρ, αρχισυντάκτριας της αμερικανικής Vogue, ο Βρετανός σχεδιαστής και διευθυντής δημιουργικού του Dior Men, χρίστηκε Ιππότης του Τάγματος της Λεγεώνας της Τιμής της Γαλλίας.

Η ιδιότητα μέλους του Τάγματος, αποτελεί τιμητική διάκριση που απονέμεται σε στρατιωτικούς και πολίτες για τις υπηρεσίες τους στη Γαλλία. Με τον ίδιο τίτλο έχουν τιμηθεί στο παρελθόν οι Καρλ Λάγκερφελντ, Ραλφ Λόρεν και Άννα Γουίντουρ.

On Friday night, the fashion industry gathered in Paris to celebrate @mrkimjones as he received the Legion of Honor, France’s highest civilian decoration, from Anna Wintour - with a little assist from @gwendolineuniverse and Robert Pattinson. Bravo! #kimjones #Dior pic.twitter.com/O3M1HMVSh5