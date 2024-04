Η αεροπορική ισορροπία δυνάμεων Ισραήλ-Ιράν

Μετά την επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον του Ισραήλ με drones και ρουκέτες στις 13 Απριλίου, επανέρχεται το ζήτημα των ικανοτήτων της ισραηλινής αεροάμυνας αλλά και του οπλισμού που έχουν στη διάθεση τους οι δύο χώρες.

Το πρακτορείο Reuters κατέγραψε τα όπλα που έχουν στη «φαρέτρα» τους οι δύο δυνάμεις, την ώρα που οι Ισραηλινοί ηγέτες αποφασίζουν για το ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να απαντήσουν στο ιρανικό χτύπημα.

Η αεροπορική στρατιωτική δύναμη του Ιράν

Η ιρανική πολεμική αεροπορία αριθμεί 37.000 μέλη προσωπικού, όμως δεκαετίες διεθνών κυρώσεων έχουν σε μεγάλο βαθμό αποκόψει τη χώρα από τον πιο πρόσφατο υψηλής τεχνολογίας στρατιωτικό εξοπλισμό, σύμφωνα με το International Institute for Strategic Studies του Λονδίνου. Η Πολεμική Αεροπορία έχει μόνο μερικές δεκάδες επιχειρησιακά επιθετικά αεροσκάφη, περιλαμβανομένων ρωσικών τζετ και παλαιών αμερικανικών μοντέλων που αποκτήθηκαν πριν από τέσσερις και πλέον δεκαετίες πριν δηλαδή από την Ιρανική Επανάσταση του 1979.

Η Τεχεράνη διαθέτει μια μοίρα εννέα μαχητικών F-4 και F-5, μια μοίρα ρωσικής κατασκευής αεριωθούμενων Sukhoi-24 και ορισμένα αεροσκάφη MiG-29, F7 και F14, ανέφερε το IISS.

Οι Ιρανοί έχουν επίσης αεροσκάφη χωρίς πιλότο που έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να πέφτουν πάνω στον στόχο και να εκρήγνυνται. Αναλυτές πιστεύουν το οπλοστάσιο αυτών των drones μπορεί να αριθμεί λίγες μόνο χιλιάδες.

Σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, το Ιράν έχει πάνω από 3.500 πυραύλους εδάφους-εδάφους, μερικοί από τους οποίους μπορούν να φέρουν εκρηκτικές κεφαλές μισού τόνου. Ο αριθμός εκείνων όμως που μπορούν να φθάσουν το Ισραήλ μπορεί να είναι μικρότερος.

“The news, information, and documentation of the amount of damage we caused to Israel will be made known to the people so that the people of Iran will be informed about the details of the relevant information," said IRGC General-turned-lawmaker Kowsari. https://t.co/IVajDlcy3s — Iran International English (@IranIntl_En) April 17, 2024

Ο διοικητής της πολεμικής αεροπορίας του Ιράν Αμίρ Βαχέντι δήλωσε την Τετάρτη, πως τα σοβιετικά Sukhoi-24 είναι στην «καλύτερη κατάσταση ετοιμότητάς» τους προκειμένου να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενη ισραηλινή επίθεση. Όμως η εξάρτηση του Ιράν από Sukhoi-24, που κατασκευάστηκαν για πρώτη φορά τα χρόνια του 1960, καταδεικνύει τη σχετική αδυναμία της πολεμικής αεροπορίας του.

The commander of Iran’s Army Air Force says forces are ready to execute orders, using the Soviet-era Sukhoi Su-24 bombers against Israel.https://t.co/Mr1pYsKq9S pic.twitter.com/9TCjqS1Fg7 — Iran International English (@IranIntl_En) April 17, 2024

Για την άμυνα, το Ιράν εξαρτάται από ένα μίγμα ρωσικών και εγχωρίως παραγομένων συστημάτων πυραύλων εδάφους-αέρος και αεροπορικής άμυνας. Η Τεχεράνη παρέλαβε αντιαεροπορικά συστήματα S-300 από τη Ρωσία το 2016, τα οποία είναι μακρού βεληνεκούς συστήματα πυραύλων εδάφους-αέρος που μπορούν να δεσμεύσουν πολλαπλούς στόχους ταυτόχρονα, περιλαμβανομένων πυραύλων αεροσκαφών και βαλλιστικών πυραύλων.

Το Ιράν διαθέτει επίσης την εγχωρίως παραγόμενη πλατφόρμα πυραύλων εδάφους-αέρος Bavar-373, καθώς και τα αμυντικά συστήματα Sayyad και Raad.

Ο Φάμπιαν Χινζ, ερευνητής στο IISS, είπε: «Αν υπάρξει μια μεγάλη σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών, το Ιράν θα επικεντρωθεί πιθανόν σε σποραδικές επιτυχίες. Δεν έχει την ολοκληρωμένη αεροπορική άμυνα που έχει το Ισραήλ».

Τα όπλα που έχει στα χέρια του το Ισραήλ σε έναν ενδεχόμενο αεροπορικό πόλεμο

Το Ισραήλ διαθέτει μια προηγμένη αεροπορική δύναμη την οποία προμηθεύεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με εκατοντάδες μαχητικά πολλαπλών χρήσεων F-15, F-16 και F-35. Αυτά έπαιξαν κάποιο ρόλο στην κατάρριψη ιρανικών drones το βράδυ της επίθεσης.

Η πολεμική αεροπορία δεν διαθέτει μεγάλου βεληνεκούς βομβαρδιστικά, αν και ένας μικρότερος στόλος Boeing 707 που χρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό χρησιμεύουν για τον ανεφοδιασμό δεξαμενόπλοιων που θα έδιναν τη δυνατότητα στα μαχητικά του να φθάσουν το Ιράν για εξόδους εντοπισμού.

IDF releases footage showing an F-35 landing at Nevatim Airbase following last night's Iranian attack. Some ballistic missiles managed to hit the base, causing slight damage to infrastructure, but the IDF says it is running as usual. pic.twitter.com/ujPcDJNxAi — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) April 14, 2024

Πρωτοπόρο στην τεχνολογία drone, το Ισραήλ διαθέτει αεροσκάφη χωρίς πιλότο Heron, που μπορούν να πετούν για πάνω από 30 ώρες, αρκετές για μακρινές επιχειρήσεις. Οι πύραυλοι Delilah έχουν εκτιμώμενο βεληνεκές 250 χλμ. πολύ μακριά από τον Κόλπο, αν και η πολεμική αεροπορία μπορεί να κλείσει το κενό παραδίδοντας έναν πύραυλο πιο κοντά στα σύνορα του Ιράν.

The "Eitan" (Heron TP) RPA:

✓ has an 85 ft (26 m) wingspan

✓ is equipped with unique systems

✓ is capable of long-distance, prolonged, and high-altitude flights



These @IAFsite 210th “White Eagle” Squadron personnel operate these advanced RPAs to keep Israel safe. pic.twitter.com/Xhffxfp0aD — Israel Defense Forces (@IDF) August 2, 2021

Θεωρείται ευρέως πως το Ισραήλ έχει αναπτύξει μακρού βεληνεκούς πυραύλους εδάφους-εδάφους, αλλά ούτε το επιβεβαιώνει ούτε το διαψεύδει αυτό. Το 2018, ο τότε υπουργός Άμυνας Αβίγκντορ Λίμπερμαν ανακοίνωσε πως ο ισραηλινός στρατός θα αποκτούσε μια νέα «πυραυλική δύναμη». Ο στρατός δεν έχει πει σε ποιο σημείο βρίσκονται τώρα τα σχέδια αυτά.

Ένα πολλαπλών στρωμάτων σύστημα αεροπορικής άμυνας που αναπτύχθηκε με τη βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών μετά τον πόλεμο στον Κόλπο το 1991 παρέχει στο Ισραήλ αρκετές επιπλέον επιλογές για την κατάρριψη μακρού βεληνεκούς ιρανικών drones και πυραύλων.

Τα σύστημα μεγαλύτερου ύψους είναι το Arrow-3, το οποίο αναχαιτίζει βαλλιστικούς πυραύλους στο διάστημα. Ένα παλαιότερο μοντέλο, το Arrow-2, λειτουργεί σε χαμηλότερο ύψος. Το μέσου βεληνεκούς Σφενδόνη του Δαβίδ αντιμετωπίζει βαλλιστικούς πυραύλους και πυραύλους κρουζ, ενώ ο μικρού βεληνεκούς σιδηρούς θόλος αντιμετωπίζει το είδος των ρουκετών και των όλμων που χρησιμοποιούν υποστηριζόμενοι από το Ιράν παραστρατιωτικοί στη Γάζα και στον Λίβανο. Θεωρητικά, ο σιδηρούς θόλος μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον οποιονδήποτε πιο ισχυρών πυραύλων που ξεφεύγουν από το Arrow ή τη Σφενδόνη του Δαβίδ.

Τα ισραηλινά συστήματα έχουν σχεδιαστεί ώστε να συνδέονται με αντίστοιχα αναχαιτιστικά των ΗΠΑ στην περιοχή για την άμυνα του συνασπισμού.

«Η αεροπορική άμυνα του Ισραήλ απέδωσε καλά κατά την επίθεση της 13ης Απριλίου», δήλωσε ο Σιντάρτ Κάουσα, ερευνητής στο Royal United Strategic Institute στο Λονδίνο.

Σημείωσε πως ορισμένοι από τους εισερχόμενους στόχους, ιδιαίτερα drones, καταρρίφθηκαν από συμμαχικά αεροσκάφη προτού φθάσουν στο Ισραήλ, «το οποίο περιόρισε τον βαθμό έκθεσής του σε ορισμένους τύπους απειλών, και φαίνεται να υπήρξε επαρκής έγκαιρη προειδοποίηση που επέτρεψε την προετοιμασία μιας απάντησης του συνασπισμού το οποίο σημαίνει πως το σύστημα ήταν καλύτερα προετοιμασμένο απ΄ ό,τι θα ήταν αν είχε εκτεθεί σε μια παρόμοια επίθεση με μικρότερη έγκαιρη προειδοποίηση».

🔴A cruise missile launched from the southeast toward Israeli airspace was successfully intercepted by F-35i fighter jets.



🔴On the same day, the IAF’s Arrow Aerial Defense System intercepted a surface-to-surface missile in the Red Sea area. pic.twitter.com/jZn0wcqwUX — Israel Defense Forces (@IDF) November 2, 2023

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters