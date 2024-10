Χιούστον: 4 νεκροί από συντριβή ελικοπτέρου - Έπεσε πάνω σε πύργο κεραιών ραδιοφώνου

Ένα ελικόπτερο που συνετρίβη σε πύργο ραδιοφώνου στο Χιούστον του Τέξας την Κυριακή άφησε πίσω του τέσσερις νεκρούς, ανάμεσά τους ένα παιδί, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 7:54 μ.μ. τοπική ώρα, όταν το ιδιωτικό ελικόπτερο χτύπησε πύργο ραδιοφώνου στο Χιούστον, δήλωσε η αστυνομία σε συνέντευξη Τύπου την Κυριακή το βράδυ.

Και τα τέσσερα άτομα που σκοτώθηκαν επέβαιναν στο ελικόπτερο και κανείς στο έδαφος δεν τραυματίστηκε από τη συντριβή.

The FAA will investigate. Media staging behind the Stellar Bank at Navigation and Ennis. pic.twitter.com/KRsPhjJdj0

Δεν επλήγησαν κατοικίες ή άλλες υποδομές εκτός από τον πύργο του ραδιοφώνου, είπε η αστυνομία, αλλά σημείωσε ότι η φωτιά που ξέσπασε από τη συντριβή έκαψε έκταση δύο έως τριών τετραγώνων. Αξιωματούχοι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Χιούστον έσβησαν τη φωτιά μετά τη συντριβή.

Το δυστύχημα διερευνάται από τις αρχές του Χιούστον, το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών και την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας.

HFD is using drones to assist in the investigation of the crash. pic.twitter.com/uNTQqZWkVx