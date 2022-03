H Κωνσταντινούπολη στα λευκά - «Έμφραγμα» τις μετακινήσεις, ακυρώσεις πτήσεων, κλειστά σχολεία

Η Κωνσταντινούπολη παρέλυσε σήμερα λόγω της σφοδρής χιονόπτωσης που συνεχίζει να πλήττει την τουρκική πόλη, με την κυκλοφορία των λεωφορείων να έχει σταματήσει, περισσότερες από 200 πτήσεις να έχουν ακυρωθεί και τα σχολεία να έχουν κλείσει.

Η εταιρία Turkish Airlines αναγκάστηκε να ακυρώσει σήμερα 180 πτήσεις, 162 πτήσεις από το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης και 18 από το αεροδρόμιο Σαμπιχά Γκιοκτσέν.

Η αεροπορική εταιρεία αναμένει να ακυρώσει και άλλες πτήσεις αύριο Σάββατο, καθώς οι χιονοπτώσεις που ξεκίνησαν την Πέμπτη αναμένεται να συνεχιστούν ως την Κυριακή.

In pictures: Türkiye's Istanbul wears white blanket as the residents brace for the worst snow storm to hit the historical city in 25 years pic.twitter.com/wNhWxlWqZA