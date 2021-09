Η Κιμ Καρντάσιαν μόλις έκανε, σύμφωνα με τους ειδικούς της μόδας, την πιο τολμηρή της statement εμφάνισή της, φτάνοντας τη Νέα Υόρκη λίγο πριν το Met Gala.

Η σταρ του Keeping Up with the Kardashians εμφανίστηκε ντυμένη από την κορυφή με ένα black total look από δέρμα δια χειρός Balenciaga.

Η Καρντάσιαν φωτογραφήθηκε να βγαίνει από ένα μαύρο SUV με το τολμηρό της σύνολο - που περιλάμβανε δερμάτινο πανωφόρι, γάντια, παντελόνι και μπότες στιλέτο. Το πιο αξιοπρόσεκτο, ωστόσο, της εμφάνισης ήταν το αθέατο πρόσωπό της πίσω από τη δερμάτινη κουκουλα που άφηνε ακάλυπτη μόνο τη μακριά αλογοουρά της.



Στις φωτογραφίες που μοιράστηκε με τους follower της στο Instagram, η Καρντάσιαν τάγκαρε τον διευθυντή δημιουργικού της Balenciaga, Demna Gvasalia. Τόσο εκείνος, όσο και το πρώην ζεύγος Καρντάσιαν - Κάνιε Γουέστ έχουν γίνει συνώνυμα τολμηρότητας στο στυλ.

Με πληροφορίες από Vogue/People