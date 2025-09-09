Γκρέτα Τούνμπεργκ: Επίθεση με drone στον στολίσκο για τη Γάζα καταγγέλλουν οι διοργανωτές

Ένα από τα σκάφη του στολίσκου Global Sumud Flotilla (GSF) με κατεύθυνση τη Γάζα, στο οποίο επέβαιναν ακτιβιστές ανάμεσα τους και η Σουηδή περιβαλλοντική ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, υπέστη ζημιές έπειτα από έκρηξη στα ανοικτά της Τυνησίας, με τους διοργανωτές της αποστολές να κάνουν λόγο για επίθεση με drone.

Ωστόσο, οι αρχές της Τυνησίας διαψεύδουν αυτόν τον ισχυρισμό.

Η οργάνωση Global Sumud Flotilla δημοσίευσε βίντεο στο Instagram που δείχνει το πλοίο να πλήττεται από άγνωστο αντικείμενο. Το σκάφος, που έφερε πορτογαλική σημαία, είχε αναχωρήσει από τη Βαρκελώνη και βρισκόταν κοντά στο λιμάνι Σίντι Μπου Σαΐντ. Σύμφωνα με τους ακτιβιστές, όλοι οι έξι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους.

Από την πλευρά τους, οι αρχές της Τυνησίας δήλωσαν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για εμπλοκή drone. Σύμφωνα με την πρώτη αυτοψία, η έκρηξη φαίνεται να προήλθε από το εσωτερικό του πλοίου. Εκπρόσωπος της εθνικής φρουράς ανέφερε στο AFP ότι «κανένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος δεν ανιχνεύτηκε» στην περιοχή και η έρευνα συνεχίζεται.

Αντίθετα, η GSF επιμένει ότι το σκάφος τους χτυπήθηκε από «εμπρηστικό μηχανισμό» που προκάλεσε πυρκαγιά στο κατάστρωμα, η οποία τελικά τέθηκε υπό έλεγχο. Σειρά βίντεο που ανάρτησαν οι διοργανωτές δείχνουν φλόγες και καπνό πάνω στο πλοίο.

Το BBC επιβεβαιώνει ότι έγινε πρόσκρουση αντικειμένου στο σκάφος

Ανεξάρτητη ανάλυση των εικόνων από το BBC Verify επιβεβαίωσε ότι το υλικό είναι γνήσιο και ότι πράγματι καταγράφηκε πρόσκρουση αντικειμένου στο σκάφος. Ο Ντέιβιντ Χίθκοτ, επικεφαλής πληροφοριών στην εταιρεία McKenzie Intelligence, εκτίμησε ότι η γωνία πρόσκρουσης «υποδηλώνει πως το αντικείμενο έπεσε από ψηλά, πιθανόν αφέθηκε από drone».

Η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Φραντσέσκα Αλμπανέζε, που βρίσκεται στην Τυνησία, χαρακτήρισε το περιστατικό «ενδεχόμενη επίθεση κατά της χώρας και της κυριαρχίας της», ζητώντας να διερευνηθεί σε βάθος.

Η αποστολή είχε ξεκινήσει από τη Βαρκελώνη με στόχο να σπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό της Γάζας, μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια. Ανάλογες προσπάθειες στο παρελθόν έχουν αντιμετωπιστεί με βίαιες επεμβάσεις του Ισραήλ. Τον Ιούνιο ισραηλινοί κομάντος είχαν καταλάβει άλλο πλοίο της «Freedom Flotilla», συλλαμβάνοντας 12 ακτιβιστές, ανάμεσά τους και τη Γκρέτα Τούνμπεργκ.

Το Ισραήλ θεωρεί αυτές τις αποστολές «προπαγανδιστικές ενέργειες» που δεν προσφέρουν ουσιαστική βοήθεια. Οι οργανωτές, αντίθετα, τις παρουσιάζουν ως πράξη πολιτικής ανυπακοής για να αναδείξουν τον αντίκτυπο του αποκλεισμού, ο οποίος, σύμφωνα με έκθεση του ΟΗΕ, έχει οδηγήσει σε λιμό στη Λωρίδα της Γάζας.

Το επεισόδιο έρχεται σε μια στιγμή που οι ανθρωπιστικές συνθήκες στη Γάζα παραμένουν δραματικές. Τον περασμένο μήνα, όργανο του ΟΗΕ επιβεβαίωσε την ύπαρξη λιμού, καταγγέλλοντας το Ισραήλ για «συστηματικό εμπόδιο» στην είσοδο βοήθειας. Το Τελ Αβίβ απέρριψε τον ισχυρισμό ως «κατάφωρο ψέμα».

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, από την ισραηλινή στρατιωτική εκστρατεία που ακολούθησε την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 έχουν σκοτωθεί πάνω από 64.500 άνθρωποι στη Γάζα.

Με πληροφορίες από BBC

