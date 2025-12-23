Πέθανε η Σύλβα Ακρίτα σε ηλικία 97 ετών

Πέθανε σε ηλικία 97 ετών η Σύλβα Ακρίτα.

Η πρώην βουλευτής, υφυπουργός και ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ γεννήθηκε το 1928 στη Θεσσαλονίκη και παντρεύτηκε τον πολιτικό Λουκή Ακρίτα, με τον οποίο απέκτησε την κόρη της, Έλενα Ακρίτα.

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ αποχαιρέτισε τη μητέρα της, με ένα λιτό μήνυμα στον προσωπικό λογαριασμό της στο Facebook: «Καλή αντάμωση μανούλα».

Η Σύλβα-Καίτη Ακρίτα γεννήθηκε στις 17 Ιουλίου 1928 στη Θεσσαλονίκη από Μικρασιάτες γονείς. Ο πατέρας της Κωνσταντίνος Γιαβάσογλου υπήρξε γερουσιαστής του Ελευθέριου Βενιζέλου. Αργότερα, ως υπουργός Πρόνοιας ασχολήθηκε κυρίως με τη στέγαση των προσφύγων. Μητέρα της ήταν η Λουκία Ρουσσίδη.

Τον σύζυγό της, Λουκή Ακρίτα, πολιτικό, δημοσιογράφο και γνωστό συγγραφέα τον γνώρισε όταν ήταν γενικός γραμματέας και βουλευτής της Ε.Π.Ε.Κ. Αργότερα, ως υπουργός Παιδείας της Ένωσης Κέντρου υπήρξε ο πρωτεργάτης της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης.

Παντρεύτηκαν το 1954 και αποκτήσανε μια κόρη, τη δημοσιογράφο, συγγραφέα και βουλευτή Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., Έλενα Ακρίτα.

Η πολιτική σταδιοδρομία της

Μετά τον θάνατο του Λουκή Ακρίτα, στις εκλογές του 1967, η Σύλβα Ακρίτα ήταν η μόνη γυναίκα υποψήφια βουλευτής της Ένωσης Κέντρου σε όλη την Ελλάδα. Από τους πρώτους μήνες της δικτατορίας οργανώθηκε στον αντιδικτατορικό αγώνα με το Πατριωτικό Μέτωπο. Συνελήφθη και το στρατοδικείο την καταδίκασε, ως ηγετικό στέλεχος, σε δέκα χρόνια κάθειρξη.

Ιδρυτικό μέλος του ΠαΣοΚ, που παρέστη στην παρουσίαση της ιστορικής Διακήρυξης της 3ης του Σεπτέμβρη.

Στις πρώτες μεταπολιτευτικές εκλογές του 1974, η Εκλογική περιφέρεια Υπόλοιπο πρώην Δήμου Αθηναίων στέλνει μόνο τρεις βουλευτές του ΠΑΣΟΚ στο ελληνικό κοινοβούλιο. Ανάμεσα τους και η Σύλβα Ακρίτα, που ήταν η πρώτη γυναίκα βουλευτής στην ιστορία του κόμματος αυτού.