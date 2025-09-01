Απέπλευσε από τη Βαρκελώνη ο στολίσκος για τη Γάζα με εκατοντάδες ακτιβιστές

Από τη Βαρκελώνη απέπλευσαν ξανά το βράδυ της Δευτέρας, γύρω στις 20.30 ώρα Ελλάδας, τα σκάφη που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια και εκατοντάδες ακτιβιστές με προορισμό τη Λωρίδα της Γάζας, λίγες ώρες αφότου αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στο λιμάνι, λόγω των κακών καιρικών συνθηκών.

Ο στολίσκος Global Sumud Flotilla, που αποτελείται από περίπου είκοσι πλοιάρια, είχε αναχωρήσει για πρώτη φορά την Κυριακή με στόχο, όπως δήλωσαν οι διοργανωτές, «να ανοίξει ανθρωπιστικός διάδρομος και να μπει τέλος στην εξελισσόμενη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού», εν μέσω του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

Η κακοκαιρία όμως τους ανάγκασε να επιστρέψουν το πρωί της Δευτέρας στο λιμάνι, μέχρι να περάσει η θύελλα, προτού ξεκινήσουν εκ νέου το ταξίδι τους το ίδιο βράδυ.

Στην αποστολή συμμετέχουν ακτιβιστές από δεκάδες χώρες, ανάμεσά τους η Σουηδή Γκρέτα Τούνμπεργκ, οι ηθοποιοί Λίαμ Κάνιγχαμ και Εντουάρντ Φερνάντεθ, η πρώην δήμαρχος της Βαρκελώνης Άντα Κολάου, καθώς και πολλοί Ευρωπαίοι αιρετοί.

Τα σκάφη του στολίσκου αναμένεται να φτάσουν στη Γάζα στα μέσα Σεπτεμβρίου. Στη διαδρομή τους θα ενωθούν με άλλα πλοιάρια που θα αποπλεύσουν στις 4 Σεπτεμβρίου από την Τυνησία και άλλα λιμάνια της Μεσογείου.

