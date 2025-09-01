ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Απέπλευσε από τη Βαρκελώνη ο στολίσκος για τη Γάζα με εκατοντάδες ακτιβιστές

Τα σκάφη του στολίσκου αναμένεται να φτάσουν στη Γάζα στα μέσα Σεπτεμβρίου

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Απέπλευσε από τη Βαρκελώνη ο στολίσκος για τη Γάζα με εκατοντάδες ακτιβιστές Facebook Twitter
Φωτ: Instagram
0

Από τη Βαρκελώνη απέπλευσαν ξανά το βράδυ της Δευτέρας, γύρω στις 20.30 ώρα Ελλάδας, τα σκάφη που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια και εκατοντάδες ακτιβιστές με προορισμό τη Λωρίδα της Γάζας, λίγες ώρες αφότου αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στο λιμάνι, λόγω των κακών καιρικών συνθηκών.

Ο στολίσκος Global Sumud Flotilla, που αποτελείται από περίπου είκοσι πλοιάρια, είχε αναχωρήσει για πρώτη φορά την Κυριακή με στόχο, όπως δήλωσαν οι διοργανωτές, «να ανοίξει ανθρωπιστικός διάδρομος και να μπει τέλος στην εξελισσόμενη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού», εν μέσω του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

Η κακοκαιρία όμως τους ανάγκασε να επιστρέψουν το πρωί της Δευτέρας στο λιμάνι, μέχρι να περάσει η θύελλα, προτού ξεκινήσουν εκ νέου το ταξίδι τους το ίδιο βράδυ.

Στην αποστολή συμμετέχουν ακτιβιστές από δεκάδες χώρες, ανάμεσά τους η Σουηδή Γκρέτα Τούνμπεργκ, οι ηθοποιοί Λίαμ Κάνιγχαμ και Εντουάρντ Φερνάντεθ, η πρώην δήμαρχος της Βαρκελώνης Άντα Κολάου, καθώς και πολλοί Ευρωπαίοι αιρετοί.

Τα σκάφη του στολίσκου αναμένεται να φτάσουν στη Γάζα στα μέσα Σεπτεμβρίου. Στη διαδρομή τους θα ενωθούν με άλλα πλοιάρια που θα αποπλεύσουν στις 4 Σεπτεμβρίου από την Τυνησία και άλλα λιμάνια της Μεσογείου.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αίμα και λιμός στη Γάζα: 30 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα - Διάσημοι και ακτιβιστές στη «νηοπομπή της Αντοχής»

Διεθνή / Αίμα και λιμός στη Γάζα: 30 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα - Διάσημοι και ακτιβιστές στη «νηοπομπή της Αντοχής»

Τουλάχιστον 30 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα, ενώ η Γκρέτα Τούνμπεργκ και δεκάδες διεθνείς προσωπικότητες ξεκινούν τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική νηοπομπή για να σπάσουν τον αποκλεισμό
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Κατατέθηκε αίτημα για την ευκολότερη πρόσβαση στην άμβλωση

Διεθνή / Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Κατατέθηκε αίτημα για ευκολότερη και ασφαλέστερη πρόσβαση στην άμβλωση

Με περισσότερες από 1 εκατομμύριο υπογραφές, η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών «Η Φωνή μου, η Επιλογή μου» υπέβαλε το αίτημά της για τη δημιουργία ενός μηχανισμού χρηματοδότησης που θα καταστήσει την άμβλωση πιο προσβάσιμη
LIFO NEWSROOM
Μαρτυρίες για τον φονικό σεισμό 6R στο Αφγανιστάν: «Υπάρχει θάνατος σε κάθε σπίτι, παιδιά και γυναίκες ούρλιαζαν»

Διεθνή / Μαρτυρίες για τον φονικό σεισμό 6R στο Αφγανιστάν: «Υπάρχει θάνατος σε κάθε σπίτι, παιδιά και γυναίκες ούρλιαζαν»

Ένας άνδρας είπε πως 10 συγγενείς του, συμπεριλαμβανομένων των πέντε παιδιών του, σκοτώθηκαν - Τουλάχιστον πέντε ισχυροί μετασεισμοί - Έρευνες σε απομονωμένες, ορεινές περιοχές
LIFO NEWSROOM
Σικάγο εναντίον Τραμπ: Ο κυβερνήτης και ο δήμαρχος αψηφούν την εθνοφρουρά

Διεθνή / Σικάγο εναντίον Τραμπ: Ο κυβερνήτης και ο δήμαρχος αψηφούν την εθνοφρουρά

Ο Κυβερνήτης του Ιλινόις και ο Δήμαρχος Σικάγου αντιστέκονται στα σχέδια του Τραμπ για ανάπτυξη στρατού στην πόλη, ενώ οι αντιδράσεις κλιμακώνονται και οι αριθμοί δείχνουν μείωση εγκληματικότητας
LIFO NEWSROOM
Από Λευκός Οίκος σε Χρυσό Οίκο: Το Οβάλ Γραφείο έγινε… Παλάτι των Βερσαλλιών επί Τραμπ

Διεθνή / Από Λευκός Οίκος σε Χρυσό Οίκο: Το Οβάλ Γραφείο έγινε… Παλάτι των Βερσαλλιών επί Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ μετέτρεψε το Οβάλ Γραφείο σε… χρυσό παλάτι με πολυτέλειες που διχάζουν την Αμερική. Από πορτρέτα και οικογενειακές φωτογραφίες μέχρι χρυσές λεπτομέρειες εμπνευσμένες από τις Βερσαλλίες
LIFO NEWSROOM
Γάλλοι σοσιαλιστές, ακροδεξιοί και πράσινοι εναντίον Μπαϊρού – Η κυβέρνηση κρέμεται από μία κλωστή

Διεθνή / Γάλλοι σοσιαλιστές, ακροδεξιοί και πράσινοι εναντίον Μπαϊρού – Η κυβέρνηση κρέμεται από μία κλωστή

Η κυβέρνηση Μπαϊρού στη Γαλλία κινδυνεύει να πέσει στην ψηφοφορία εμπιστοσύνης την επόμενη εβδομάδα, με σοσιαλιστές, ακροδεξιούς, Πράσινους και κομμουνιστές να δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν κατά, ενώ οι αγορές παρακολουθούν με ανησυχία
LIFO NEWSROOM
Πριγκίπισσα Νταϊάνα: «Πάντα μια αβάσταχτη μέρα» - Η κίνηση του αδελφού της στον τόπο ταφής της 28 χρόνια μετά τον θάνατό της

Διεθνή / Πριγκίπισσα Νταϊάνα: «Πάντα μια αβάσταχτη μέρα» - Η κίνηση του αδελφού της στον τόπο ταφής της 28 χρόνια μετά τον θάνατό της

Ο λόγος που είναι θαμμένη σε ένα απομονωμένο, ιδιωτικό νησί - «Συμφωνήσαμε όλοι ότι αυτό ήταν το κατάλληλο μέρος για να βρίσκεται η Νταϊάνα» υποστηρίζει
LIFO NEWSROOM
 
 