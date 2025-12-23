Η εντυπωσιακή φωτογράφιση της Ράμα Ντουάζι λίγο πριν τη ζωή στο Γκρέισι Μάνσιον

Η Ράμα Ντουάζι, λίγες εβδομάδες πριν περάσει την πόρτα του Γκρέισι Μάνσιον ως η νεότερη «Πρώτη Κυρία» της Νέας Υόρκης και η πρώτη μουσουλμάνα που αναλαμβάνει τον ρόλο, εμφανίζεται στο περιοδικό The Cut σε μια φωτογράφιση που αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο η ίδια αντιλαμβάνεται τη νέα της θέση.

Στην εκτενή συνέντευξη που συνοδεύει το θέμα, η 28χρονη εικαστικός περιγράφει τη νύχτα που η ζωή της άλλαξε απότομα, όταν ο σύζυγός της, Ζοχράν Μαμντάνι, επικράτησε απροσδόκητα νωρίς στις προκριματικές εκλογές. «Ένιωθα σαν να περπατούσα μέσα σε ομίχλη», λέει, θυμίζοντας τη στιγμή που συνειδητοποίησε ότι θα ανέβαινε στη σκηνή ως η πιθανή επόμενη «Πρώτη Κυρία».

Φωτ: Szilveszter Makó - The Cut

