Γκρέτα Τούνμπεργκ: «Μας αναχαίτισαν και μας απήγαγαν», λέει η ακτιβίστρια για την κατάληψη του Madleen από το Ισραήλ

Λίγο πριν από τις ακτές της Γάζας, το πλήρωμα του Madleen μεταξύ των οποίων και η Γκρέτα Τούνμπεργκ, ακινητοποιήθηκε από τις Αμυντικές Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF), οι οποίες κατέλαβαν το πλοίο που έφερε βρετανική σημαία και είχε ναυλωθεί από τον συνασπισμό Στολίσκου Ελευθερίας (Freedom Flotilla Coalition - FFC). Το σκάφος κατευθυνόταν προς τη Λωρίδα της Γάζας, παραβιάζοντας τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβάλει το Ισραήλ.

Σε ανάρτηση που γίνεται από τον επίσημο λογαριασμό του Freedom Flotilla Coalition, στο Instagram η Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ φαίνεται σε βίντεο που πιθανώς τραβήχτηκε από κάποιο κινητό να λέει:

«Το όνομά μου είναι Γκρέτα Τούνμπεργκ. Είμαι από τη Σουηδία. Αν βλέπετε αυτό το βίντεο, έχουμε αναχαιτιστεί και απαχθεί σε διεθνή ύδατα, από τις κατοχικές δυνάμεις του Ισραήλ ή δυνάμεις που υποστηρίζουν το Ισραήλ. Παρακαλώ όλους τους φίλους μου, την οικογένεια και τους συντρόφους μου, να πιέσουν τη σουηδική κυβέρνηση, ώστε να απελευθερωθώ εγώ και οι υπόλοιποι όσο το δυνατόν συντομότερο».

Στην ανάρτηση αναγράφεται πως: «Η σουηδική κυβέρνηση πρέπει να προστατεύσει τους πολίτες της! Η Γκρέτα Τούνμπεργκ έχει απαχθεί από τον ισραηλινό στρατό. Η Γκρέτα είναι μια άοπλη πολίτης που βρίσκεται σε ένα πλοίο που μεταφέρει ανθρωπιστικό φορτίο, συμπεριλαμβανομένων βρεφικών τροφών, ιατρικών προμηθειών και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης για τον πολιορκημένο πληθυσμό της Γάζας. Δεν αποτελούσε καμία απειλή και ενεργούσε σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές ναυτικό, ανθρωπιστικό και ανθρωπιστικό δίκαιο.»

Από την πλευρά του το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι το πλοίο, στο οποίο επέβαιναν γνωστά πρόσωπα, οδηγείται με ασφάλεια στις ακτές του Ισραήλ και ότι οι επιβαίνοντες αναμένεται να επιστρέψουν στις χώρες τους.

All the passengers of the ‘selfie yacht’ are safe and unharmed. They were provided with sandwiches and water. The show is over. pic.twitter.com/tLZZYcspJO