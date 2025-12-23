Τουρκία: Αποτράπηκε σχέδιο του ISIS για επίθεση αυτοκτονίας την παραμονή Πρωτοχρονιάς

Οι τουρκικές υπηρεσίες πληροφοριών (ΜΙΤ) προχώρησαν στη σύλληψη στελέχους του ISIS-K, το οποίο είχε λάβει αποστολή να οργανώσει ή να εκτελέσει επιθέσεις αυτοκτονίας με στόχους σε Τουρκία και Ευρώπη.

Την ίδια ώρα, οι αρχές εξετάζουν σενάρια απειλής ενόψει της Πρωτοχρονιάς, ενώ στην Άγκυρα εκδόθηκαν εντάλματα κράτησης για δέκα υπόπτους στο πλαίσιο έρευνας για χρηματοδότηση του δικτύου.

Σύμφωνα με πηγές ασφαλείας, η επιχείρηση που ματαίωσε τα σχέδια συνδέεται με τη σύλληψη στελέχους του ISIS-K, το οποίο εντοπίστηκε στη μεθοριακή ζώνη Αφγανιστάν–Πακιστάν και μεταφέρθηκε στην Τουρκία. Οι ίδιες πηγές κατονομάζουν τον συλληφθέντα ως Μεχμέτ Γκιορέν, με το προσωνύμιο «Γιαχία», και αναφέρουν ότι από την υπόθεση προέκυψαν στοιχεία για δίκτυο στρατολόγησης.

Οι τουρκικές υπηρεσίες αποδίδουν στον Γκιορέν ρόλο «διαχειριστικού» στελέχους στο ISIS-K, έπειτα από δράση σε καταυλισμούς εκπαίδευσης στην περιοχή των συνόρων, ενώ αναφέρουν ότι είχε επιβιώσει από αεροπορικά πλήγματα κατά τζιχαντιστικών στόχων στο Πακιστάν. Στο ίδιο πλαίσιο, γίνεται αναφορά και σε συνεργασία του με τον Οζγκιούρ Αλτούν, γνωστό ως «Αμπού Γιασίρ αλ Τουρκί», ο οποίος είχε εμπλακεί σε μετακινήσεις μελών του Ισλαμικού Κράτους από την Τουρκία προς την περιοχή και έχει ήδη συλληφθεί.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın düzenlediği operasyonla terör örgütü DEAŞ'ın sözde yöneticilerinden Mehmet Gören, Afganistan-Pakistan bölgesinde yakalanarak Türkiye'ye getirildi https://t.co/m6ucoUYBhC pic.twitter.com/YqQBDq7R3p — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) December 22, 2025

Παράλληλα, δημοσίευμα της εφημερίδας Cumhuriyet επικαλείται εσωτερικό έγγραφο της Διοίκησης Χωροφυλακής της Άγκυρας, με ημερομηνία 19 Δεκεμβρίου, το οποίο προειδοποιεί για ενδεχόμενες απόπειρες επίθεσης σε πολυσύχναστους χώρους την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Στο έγγραφο καταγράφονται ως «υψηλού κινδύνου» σημεία εμπορικά κέντρα και δημόσιες αγορές, με οδηγία για αυξημένα μέτρα επιφυλακής.

Σε ξεχωριστή έρευνα, η Εισαγγελία της Άγκυρας ανακοίνωσε ότι εκδόθηκαν εντάλματα κράτησης για δέκα άτομα, στο πλαίσιο διερεύνησης της οικονομικής δομής του Ισλαμικού Κράτους. Σύμφωνα με τις αρχές, η έρευνα βασίστηκε σε στοιχεία οικονομικών ελέγχων και ανάλυση ψηφιακών ιχνών, με τους υπόπτους να φέρονται ότι έστελναν χρήματα μέσω τραπεζικών λογαριασμών προς μέλη της οργάνωσης και οικογένειες σε ζώνες σύγκρουσης στη Συρία, χρησιμοποιώντας «ουδέτερες» περιγραφές συναλλαγών.

Η Τουρκία έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο επιθέσεων του Ισλαμικού Κράτους την περίοδο 2015–2017. Τον Οκτώβριο του 2015, βομβιστές αυτοκτονίας χτύπησαν συγκέντρωση ειρήνης έξω από τον σιδηροδρομικό σταθμό της Άγκυρας, σκοτώνοντας τουλάχιστον 102 ανθρώπους στη φονικότερη τρομοκρατική επίθεση στη σύγχρονη ιστορία της χώρας. Την Πρωτοχρονιά του 2017, ένοπλος άνοιξε πυρ στο κλαμπ Reina στην Κωνσταντινούπολη, σκοτώνοντας 39 ανθρώπους. Επιθέσεις με δεκάδες θύματα είχαν σημειωθεί επίσης στο αεροδρόμιο Ατατούρκ, στο Σουρούτς και στο Ντιγιαρμπακίρ.

Με πληροφορίες από Euronews