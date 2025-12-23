Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών κάλεσε την Ευρώπη να είναι επιφυλακτική προς τη Ρωσία

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ δήλωσε ότι η Ρωσία θα χρησιμοποιήσει μια πιθανή κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία για να εντείνει τις προετοιμασίες για να επιτεθεί σε μία χώρα του ΝΑΤΟ, προειδοποιώντας την αμυντική συμμαχία να είναι έτοιμη για ένα τέτοιο σενάριο.

Ο ίδιος τόνισε ότι το ΝΑΤΟ επεκτείνει τις αμυντικές του δομές, ενώ η Γερμανία ανασυντάσσει τις ένοπλες δυνάμεις της, ενισχύοντας τον αριθμό των στρατιωτών και τον εξοπλισμό στο πλαίσιο μιας πιθανής ρωσικής επίθεσης.

Ωστόσο η Ευρώπη δεν πρέπει να εφησυχαστεί εάν οι προσπάθειες για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός στην Ουκρανία είναι επιτυχείς, δήλωσε ο Βάντεφουλ στο dpa.

Στόχος η ασφάλεια της Ευρώπης ενάντια στη Ρωσία

Η ασφάλεια στην Ευρώπη θα εξαρτηθεί από τη Ρωσία για πολύ καιρό ακόμη, είπε, προσθέτοντας ότι η Μόσχα θα μπορούσε να κρατηθεί σε απόσταση μόνο «από θέση ισχύος, ενότητας εντός της συμμαχίας και ικανών ενόπλων δυνάμεων».

«Δεν έχουμε λόγο να περιορίσουμε τις προσπάθειες μας. Ακριβώς το αντίθετο», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών. «Μπορώ μόνο να σας συμβουλεύσω έντονα να μην κάνετε οποιεσδήποτε παραχωρήσεις σε όλα αυτά τα έργα και τα σχέδια, επειδή μόνο μια θέση ισχύος θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη ασφάλεια για εμάς στο ΝΑΤΟ αλλά και για εμάς στη Γερμανία»

Εάν η Μόσχα καταφέρει μια διαρκή στρατιωτική επιτυχία στην Ουκρανία, «αυτό θα αποτελέσει μια σοβαρή απειλή για το ΝΑΤΟ» είπε ο Βάντεφουλ.

Για αυτόν τον λόγο και μόνο, η υποστήριξη της Ουκρανίας παραμένει ένα από τα συμφέροντα ασφαλείας της Γερμανίας, πρόσθεσε.

Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους εκτίμησε τον περασμένο μήνα ότι η Ρωσία θα μπορούσε να είναι σε θέση να επιτεθεί σε μια χώρα του ΝΑΤΟ στην ανατολική πλευρά της συμμαχίας έως το 2029, μετά την ανασυγκρότηση των ενόπλων δυνάμεών της.

Εγγυήσεις ασφαλείας προς το Κίεβο

Ο Βάντεφούλ τόνισε επίσης τη σημασία των αξιόπιστων δυτικών εγγυήσεων ασφαλείας για το Κίεβο, κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία.

«Αυτό φυσικά σημαίνει δέσμευση και γνήσια προθυμία εκ μέρους όσων δίνουν τις υποσχέσεις να σταθούν στο πλευρό της Ουκρανίας σε περίπτωση που δεχθεί ξανά επίθεση από τη Ρωσία», δήλωσε ο Βάντεφουλ στο dpa.

Ο υπουργός Εξωτερικών είπε ότι η Ουκρανία θα πρέπει να προετοιμασθεί να κάνει παραχωρήσεις - περιλαμβανομένων πιθανών εδαφικών παραχωρήσεων - εάν αυτές συνοδεύονταν από αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας από τη Δύση, και πρωτίστως από τις ΗΠΑ.

Οι Ευρωπαίοι θα πρέπει επίσης να συνεισφέρουν, είπε.

Ο τρόπος με τον οποίο δομούνται αυτές οι συνεισφορές είναι κάτι «που θα συζητήσουμε σε βάθος μόλις έχουμε κατάπαυση του πυρός και μόλις δούμε ότι η Ρωσία είναι πραγματικά έτοιμη να σκεφτεί σοβαρά την ειρήνη», είπε ο Βάντεφουλ.

Η Μόσχα εμφανίζεται πρόθυμη για διαπραγματεύσεις, πρόσθεσε ο ίδιος, αλλά αυτό δεν είναι το ίδιο με μια γνήσια προθυμία για ειρήνη. «Δεν το έχουμε δει αυτό μέχρι σήμερα», είπε ο Βάντεφουλ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

