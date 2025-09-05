Γκρέτα Τούνμπεργκ: Ο λόγος που εμφανίζεται με τη συγκεκριμένη ποδοσφαιρική φανέλα

Μια αναπάντεχη λεπτομέρεια ξεχώρισε όταν ο στολίσκος ανθρωπιστικής βοήθειας απέπλευσε προς τη Γάζα: η Γκρέτα Τούνμπεργκ φορούσε τη γαλάζια φανέλα της ποδοσφαιρικής ομάδας Μποέμιανς από το Δουβλίνο.

Η Σουηδή ακτιβίστρια είχε εμφανιστεί με την ίδια εμφάνιση και τον Ιούνιο, κατά την προηγούμενη απόπειρα αποστολής βοήθειας που αναχαιτίστηκε από το Ισραήλ.

Η φανέλα δεν είναι σύμβολο ποδοσφαιρικής προτίμησης αλλά μια περιορισμένης έκδοσης συνεργασία του συλλόγου με το ιρλανδικό συγκρότημα Fontaines DC, σχεδιασμένη για να συγκεντρώσει πόρους και να εκφράσει αλληλεγγύη προς τους Παλαιστίνιους. Μέχρι σήμερα έχει αποφέρει περισσότερα από 200.000 ευρώ για την οργάνωση Medical Aid for Palestinians. Στο τελείωμα φέρει κεντημένη παλαιστινιακή σημαία και το σύνθημα «Saoirse don Phalaistín» («Ελευθερία στην Παλαιστίνη»).

Η Τούνμπεργκ έλαβε τη φανέλα από την Ιρλανδή ακτιβίστρια Κάομι Μπάτερλι στον στολίσκο του Ιουνίου και την ξαναφόρεσε σε συνεντεύξεις πριν από τον απόπλου από τη Βαρκελώνη τη Δευτέρα. Μετά από στάση στην Τύνιδα, τα πλοία θα επιχειρήσουν να σπάσουν τον ισραηλινό αποκλεισμό και να παραδώσουν βοήθεια στη Γάζα, όπου οι θάνατοι έχουν ξεπεράσει τις 65.000 και ο λιμός επιδεινώνεται.

I spoke to @GretaThunberg as the @GlobalSumudF ACTUALLY departed Barcelona after bad weather held us up 🍉🚤 pic.twitter.com/M3HzkAQfTx — Kieran Andrieu (@kieran_andrieu) September 1, 2025

«Για πολλά μέλη και υποστηρικτές μας έχει μεγάλη σημασία η αλληλεγγύη στους Παλαιστίνιους απέναντι στη γενοκτονία του Ισραήλ», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Μποέμιανς, ευχαριστώντας την Τούνμπεργκ «που μας εκπροσωπεί με αυτόν τον τρόπο». Ο σύλλογος, που λειτουργεί με βάση τους φιλάθλους του, έχει αποκτήσει φήμη για την κοινωνική του δράση, φιλοξενώντας ακόμη και φιλικό αγώνα με την εθνική γυναικών της Παλαιστίνης.

Η συνεργασία με τους Fontaines DC είναι η δεύτερη που συνδέει τον ιρλανδικό σύλλογο με την παλαιστινιακή υπόθεση. Νέες εμφανίσεις αποτίουν φόρο τιμής στον Σουλεϊμάν αλ-Ομπέιντ, τον «Παλαιστίνιο Πελέ» που σκοτώθηκε ενώ αναζητούσε επισιτιστική βοήθεια, με τα έσοδα να διατίθενται στην οικογένειά του.

Το Ισραήλ έχει κατηγορήσει την Ιρλανδία για «ακραία αντιισραηλινή πολιτική» και έκλεισε την πρεσβεία του στο Δουβλίνο το 2023.

