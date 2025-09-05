ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Γκρέτα Τούνμπεργκ: Ο λόγος που εμφανίζεται με τη συγκεκριμένη ποδοσφαιρική φανέλα

Η φανέλα δεν είναι σύμβολο ποδοσφαιρικής προτίμησης

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Γκρέτα Τούνμπεργκ: Ο λόγος που εμφανίζεται με φανέλα της Μποέμιανς Facebook Twitter
Φωτ: @CaoimheButterly
0

Μια αναπάντεχη λεπτομέρεια ξεχώρισε όταν ο στολίσκος ανθρωπιστικής βοήθειας απέπλευσε προς τη Γάζα: η Γκρέτα Τούνμπεργκ φορούσε τη γαλάζια φανέλα της ποδοσφαιρικής ομάδας Μποέμιανς από το Δουβλίνο.

Η Σουηδή ακτιβίστρια είχε εμφανιστεί με την ίδια εμφάνιση και τον Ιούνιο, κατά την προηγούμενη απόπειρα αποστολής βοήθειας που αναχαιτίστηκε από το Ισραήλ.

Η φανέλα δεν είναι σύμβολο ποδοσφαιρικής προτίμησης αλλά μια περιορισμένης έκδοσης συνεργασία του συλλόγου με το ιρλανδικό συγκρότημα Fontaines DC, σχεδιασμένη για να συγκεντρώσει πόρους και να εκφράσει αλληλεγγύη προς τους Παλαιστίνιους. Μέχρι σήμερα έχει αποφέρει περισσότερα από 200.000 ευρώ για την οργάνωση Medical Aid for Palestinians. Στο τελείωμα φέρει κεντημένη παλαιστινιακή σημαία και το σύνθημα «Saoirse don Phalaistín» («Ελευθερία στην Παλαιστίνη»).

Η Τούνμπεργκ έλαβε τη φανέλα από την Ιρλανδή ακτιβίστρια Κάομι Μπάτερλι στον στολίσκο του Ιουνίου και την ξαναφόρεσε σε συνεντεύξεις πριν από τον απόπλου από τη Βαρκελώνη τη Δευτέρα. Μετά από στάση στην Τύνιδα, τα πλοία θα επιχειρήσουν να σπάσουν τον ισραηλινό αποκλεισμό και να παραδώσουν βοήθεια στη Γάζα, όπου οι θάνατοι έχουν ξεπεράσει τις 65.000 και ο λιμός επιδεινώνεται.

«Για πολλά μέλη και υποστηρικτές μας έχει μεγάλη σημασία η αλληλεγγύη στους Παλαιστίνιους απέναντι στη γενοκτονία του Ισραήλ», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Μποέμιανς, ευχαριστώντας την Τούνμπεργκ «που μας εκπροσωπεί με αυτόν τον τρόπο». Ο σύλλογος, που λειτουργεί με βάση τους φιλάθλους του, έχει αποκτήσει φήμη για την κοινωνική του δράση, φιλοξενώντας ακόμη και φιλικό αγώνα με την εθνική γυναικών της Παλαιστίνης.

Η συνεργασία με τους Fontaines DC είναι η δεύτερη που συνδέει τον ιρλανδικό σύλλογο με την παλαιστινιακή υπόθεση. Νέες εμφανίσεις αποτίουν φόρο τιμής στον Σουλεϊμάν αλ-Ομπέιντ, τον «Παλαιστίνιο Πελέ» που σκοτώθηκε ενώ αναζητούσε επισιτιστική βοήθεια, με τα έσοδα να διατίθενται στην οικογένειά του.

Το Ισραήλ έχει κατηγορήσει την Ιρλανδία για «ακραία αντιισραηλινή πολιτική» και έκλεισε την πρεσβεία του στο Δουβλίνο το 2023.

Με πληροφορίες από Guardian

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Global Sumud Flotilla: Από τη Σύρο θα αναχωρήσει το καράβι της ελληνικής αποστολής για τη Γάζα

Ελλάδα / Global Sumud Flotilla: Από τη Σύρο θα αναχωρήσει το καράβι της ελληνικής αποστολής για τη Γάζα

«Ξεκινάμε από τη Σύρο γιατί εδώ γεννήθηκε ένα κύμα αντίστασης και αλληλεγγύης που εξαπλώθηκε σε όλη την Ελλάδα», γράφει - μεταξύ άλλων - στην ανακοίνωσή του η συλλογικότητα March to Gaza Greece
LIFO NEWSROOM
ΠΛΟΙΟ HANDALA

Διεθνή / Το Ισραήλ κατέλαβε το πλοίο Handala του «Στόλου για την Ελευθερία» που μετέφερε βοήθεια στη Γάζα

Σε πλάνα που αναμεταδίδονταν απευθείας από τους ακτιβιστές διακρίνονται οι περισσότεροι, καθισμένοι στη γέφυρα, πολλοί με τα χέρια ψηλά - «Οι αλήτες του Νετανιάχου ανέβηκαν στο Handala»
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνού από «σκιά» στο προσκήνιο: Ποιος είναι ο 39χρονος πιθανός επόμενος πρωθυπουργός της Γαλλίας

Διεθνή / Ο Σεμπαστιάν Λεκορνού από την «σκιά» στο προσκήνιο: Ο 39χρονος πιθανός επόμενος πρωθυπουργός της Γαλλίας

Ο Σεμπαστιάν Λεκόρνου, ο πιο σταθερός υπουργός στην κυβέρνηση Μακρόν, ετοιμάζεται να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στη γαλλική πολιτική σκηνή, με κεντρικό ρόλο στην ενίσχυση της άμυνας της χώρας.
LIFO NEWSROOM
Η Tesla υπόσχεται έως 1 τρισ. δολάρια στον Έλον Μασκ αν πετύχει φιλόδοξους στόχους

Διεθνή / Tesla: Υπόσχεται έως 1 τρισ. δολάρια στον Έλον Μασκ αν πετύχει φιλόδοξους στόχους

Η εταιρεία τόνισε ότι πρόκειται για ένα πρώτο βήμα με στόχο να διασφαλιστεί η παραμονή του Μασκ και η συγκέντρωσή του στην Tesla, παράλληλα με τις ηγετικές του θέσεις στη SpaceX, τη xAI και άλλες εταιρείες
LIFO NEWSROOM
Πούτιν: Ξένα στρατεύματα στην Ουκρανία πριν από συμφωνία ειρήνης θα θεωρηθούν «νόμιμοι στόχοι»

Διεθνή / Πούτιν: Ξένα στρατεύματα στην Ουκρανία πριν από συμφωνία ειρήνης θα θεωρηθούν «νόμιμοι στόχοι»

Απέρριψε επίσης την ιδέα ανάπτυξης ειρηνευτικών δυνάμεων ακόμη και μετά από τελική συμφωνία ειρήνης, λέγοντας πως «κανείς δεν πρέπει να αμφιβάλλει ότι η Μόσχα θα τηρήσει τη συνθήκη για τον τερματισμό της εισβολής»
LIFO NEWSROOM
Υπόθεση αιμομιξίας στην Κύπρο: 14χρονος διακινούσε βίντεο με συνευρέσεις με τη μικρότερη αδερφή του

Διεθνή / Υπόθεση αιμομιξίας στην Κύπρο: 14χρονος διακινούσε βίντεο από συνευρέσεις με τη μικρότερη αδερφή του

Από την έρευνα που έγινε στο τηλέφωνο του μαθητή, βρέθηκαν συνολικά 9 βίντεο - Ο 14χρονος φέρεται να καλούσε τους φίλους του να συνευρεθούν με την αδελφή του
LIFO NEWSROOM
 
 