Εντολή εκκένωσης της πόλης της Γάζας εξέδωσε ο στρατός του Ισραήλ

Ο στρατός του Ισραήλ ζήτησε σήμερα από τους Παλαιστίνιους που βρίσκονται στην πόλη της Γάζας να εκκενώσουν την περιοχή ενόψει μιας νέας επιχείρησης για την κατάληψη του μεγαλύτερου αστικού κέντρου της Λωρίδας της Γάζας.

«Προς όλους τους κατοίκους της πόλης της Γάζας: ο αμυντικός στρατός είναι αποφασισμένος να νικήσει τη Χαμάς και θα ενεργήσει στην πόλη της Γάζας με αυξημένη ισχύ», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, ο συνταγματάρχης Αβιχάι Αντραΐ.

«Εκκενώστε αμέσως μέσω του άξονα αλ Ρασίντ», πρόσθεσε, καλώντας τους κατοίκους να μετακινηθούν προς νότο και τις περιοχές αλ Μαουάσι και Χαν Γιουνίς, τις οποίες ο στρατός έχει χαρακτηρίσει «ανθρωπιστικές ζώνες».

#عاجل إلى جميع سكان مدينة غزة والمتواجدين في كل أحيائها، من المدينة القديمة وتفاح شرقًا وحتى البحر غربًا



⭕️جيش الدفاع مصمم على حسم حماس وسيعمل في منطقة مدينة غزة بقوة كبيرة، كما عمل في مختلف أنحاء القطاع.



⭕️من أجل سلامتكم، أخلوا فورًا عبر محور الرشيد باتجاه المنطقة الإنسانية في… pic.twitter.com/XiNYwBhPOQ — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 9, 2025

Ήδη τις τελευταίες ημέρες ο ισραηλινός στρατός έχει εκδώσει πολλές εντολές εκκένωσης για την πόλη της Γάζας, καθώς σχεδόν δύο χρόνια μετά το ξέσπασμα του πολέμου έχει εντείνει τις επιχειρήσεις του με στόχο το μεγαλύτερο αστικό κέντρο του παλαιστινιακού θύλακα.

Ο στρατός του Ισραήλ δηλώνει ότι ελέγχει ήδη το 40% της πόλης και έχει στόχο να την καταλάβει ολόκληρη προκειμένου να νικήσει τη Χαμάς και να απελευθερώσει τους ομήρους που έπιασε η παλαιστινιακή οργάνωση κατά την επίθεσή της εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Νετανιάχου: «Φύγετε τώρα από την Γάζα»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε καλέσει ήδη από χθες, Δευτέρα, τους κατοίκους της πόλης της Γάζας «να φύγουν τώρα». «Μέσα σε δύο ημέρες καταστρέψαμε 50 πύργους τρομοκρατών και αυτή δεν είναι παρά η αρχή της εντατικοποίησης των χερσαίων επιχειρήσεων στην πόλη της Γάζας. Λέω στους κατοίκους: σας έχουμε προειδοποιήσει, φύγετε τώρα», τόνισε ο Νετανιάχου.

Ο ισραηλινός στρατός κατέστρεψε χθες ακόμη μία πολυκατοικία – την τέταρτη σε διάστημα τριών ημερών-- στην πόλη της Γάζας, η οποία θεωρείται το τελευταίο προπύργιο της Χαμάς στον παλαιστινιακό θύλακα.

Οι Ισραηλινοί, που είχαν ζητήσει από τους ενοίκους να απομακρυνθούν από τις πολυκατοικίες προτού τις χτυπήσουν, κατηγορούν τη Χαμάς ότι χρησιμοποιεί τα κτίρια αυτά για τις δραστηριότητές της, κάτι που η παλαιστινιακή οργάνωση διαψεύδει.

Ο ΟΗΕ εκτιμά ότι περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι ζουν στην πόλη της Γάζας και τα περίχωρά της και προειδοποιεί ότι η εκκένωσή της θα αποτελέσει «καταστροφή».

«Όλα αυτά δεν είναι παρά ένα πρελούδιο, απλώς η έναρξη της κεντρικής επιχείρησης που εντείνεται – η χερσαία επιχείρηση των δυνάμεών μας που οργανώνονται και συγκεντρώνονται αυτή τη στιγμή για να εισέλθουν στην πόλη της Γάζας», εξήγησε ο Νετανιάχου.

Γάζα: «Ξεκάθαρη ενέργεια αναγκαστικού εκτοπισμού» λέει η Χαμάς

Η Χαμάς από την πλευρά της εκτίμησε ότι η απειλή του Ισραηλινού πρωθυπουργού ισοδυναμεί «με ξεκάθαρη ενέργεια αναγκαστικού εκτοπισμού» των κατοίκων της πόλης της Γάζας.

«Εκτυλίσσεται υπό το βάρος βομβαρδισμών, σφαγών, λιμού και απειλών θανάτου – συνιστώντας μια κατάφωρη και πρωτοφανή περιφρόνηση των διεθνών κανόνων και συνθηκών», υπογράμμισε η παλαιστινιακή οργάνωση.

Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Χαμάς ανακοίνωσε ότι τα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα συνεχίστηκαν στη διάρκεια της νύκτας σε όλον τον θύλακα και κυρίως στην πόλη της Γάζας.

Οι νέες εντολές εκκένωσης προκάλεσαν πανικό και σύγχυση στους κατοίκους της πόλης της Γάζας. Κάποιοι δήλωσαν ότι δεν έχουν άλλη επιλογή παρά να φύγουν και να κατευθυνθούν προς το νότιο τμήμα του θύλακα. Ωστόσο οι περισσότεροι επεσήμαναν ότι θα παραμείνουν στην πόλη καθώς καμία άλλη περιοχή δεν είναι ασφαλής.

«Παρά τους βομβαρδισμούς της προηγούμενης εβδομάδας, αντιστάθηκα και δεν έφυγα. Αλλά τώρα θα φύγω για να βρω την κόρη μου», δήλωσε η 55χρονη Ουμ Μοχάμαντ, μητέρα έξι παιδιών.

Οι κάτοικοι της Λωρίδας της Γάζας έχουν εκτοπιστεί πολλές φορές από την έναρξη του πολέμου, κινούμενοι από το βόρειο προς το νότιο τμήμα του θύλακα και αντιστρόφως.