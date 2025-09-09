ΔΙΕΘΝΗ
Ισραηλινές επιθέσεις εναντίον ηγετών της Χαμάς στην Ντόχα

LifO Newsroom
Νέες διαστάσεις παίρνει η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε «χειρουργικά πλήγματα» εναντίον ανώτερων στελεχών της Χαμάς στην πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα. Οι εκρήξεις που συγκλόνισαν την πόλη προκάλεσαν σοκ, ενώ την ίδια ώρα στη Γάζα σχεδόν ένα εκατομμύριο κάτοικοι έχουν λάβει εντολή να εγκαταλείψουν άμεσα τα σπίτια τους.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό (IDF), η επιχείρηση είχε στόχο την ηγεσία της Χαμάς, με «χρήση ακριβείας στα πυρά» ώστε να αποφευχθούν απώλειες αμάχων. Μάρτυρες ανέφεραν στο πρακτορείο Reuters ότι είδαν πυκνό καπνό να υψώνεται πάνω από την περιοχή Κατάρα της Ντόχα, ενώ άλλοι μίλησαν για πολλαπλές εκρήξεις.

Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος επιβεβαίωσε σε δημοσιογράφο του Axios ότι η επίθεση ήταν «απόπειρα δολοφονίας εναντίον ανώτατου στελέχους της Χαμάς».

Στη Γάζα, η κατάσταση επιδεινώνεται καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις κλιμακώνουν την επίθεση στην πόλη της Γάζας. Σχεδόν ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιοι έχουν λάβει εντολή εκκένωσης και χιλιάδες ήδη κατευθύνονται προς τον νότο, σε μια μαζική φυγή που εντείνει την ανθρωπιστική κρίση.

Στο μεταξύ, διεθνείς αντιδράσεις πυροδοτούνται:

  • Ο ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ ζήτησε διευκρινίσεις για φερόμενο ισραηλινό drone που φέρεται να χτύπησε σκάφος της ανθρωπιστικής αποστολής της Γκρέτα Τούνμπεργκ.
  • Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι «το Ισραήλ δεν διαπράττει γενοκτονία» στη Γάζα, απαντώντας σε σχετικές καταγγελίες.
  • Ισραηλινός υπουργός προειδοποίησε ότι η Γάζα μπορεί να «ισοπεδωθεί» εάν η Χαμάς δεν παραδοθεί.
  • Η ένταση ανεβαίνει ώρα με την ώρα, με τις εξελίξεις σε Γάζα και Ντόχα να συνδέονται σε ένα επικίνδυνο διεθνές σκηνικό.

