Γκάφα από τους Ρεπουμπλικάνους- Ανάρτησαν ευχές για την Ημέρα Ανεξαρτησίας με λάθος σημαία

Μία απίστευτη γκάφα έκανε το Ρεπουμπλικανικό κόμμα καθώς στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter έκανε ανάρτηση τιμώντας την Ημέρα Ανεξαρτησίας χθες αλλά με λάθος σημαία.

Το tweet από το Ρεπουμπλικανικό κόμμα για την ημέρα ανεξαρτησίας έγραφε πως «πριν από 247 χρόνια, οι προπάτορές μας είπαν στον 'Ol King George να χαθεί! Χρόνια πολλά για την Ημέρα της Ανεξαρτησίας από το GOP!».

Αλλά οι δύο σημαίες που παρουσίαζε το tweet έμοιαζαν με τη σημαία της Λιβερίας.

Το tweet αργότερα διαγράφηκε αλλά αλλά όχι πριν οι χρήστες προλάβουν να καταλάβουν τη γκάφα.

«Χαρούμενη Ημέρα της Ανεξαρτησίας! Ήρθε η ώρα να κοροϊδέψουμε κάποιους σπασίκλες που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να σώσουν τη ζωή τους» σχολίασε μία χρήστης.

Ένα επόμενο tweet από τον επίσημο λογαριασμό του κόμματος απεικόνιζε ένα βεγγαλικό μπροστά από μια αμερικανική σημαία, με το μήνυμα: «Ευχαριστούμε όλους τους ένστολους, άνδρες και τις γυναίκες που συνεχίζουν να υπερασπίζονται την ελευθερία μας στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Ευτυχισμένη Ημέρα Ανεξαρτησίας!».

Το πρωί της Τετάρτης, ένα tweet με παρόμοια εικόνα με λάθος σημαία αναρτήθηκε από τον λογαριασμό του αστυνομικού τμήματος στο Ώστιν του Τέξας, μία από τις βαθιά ρεπουμπλικανικές πολιτείες, και κάποιος χρήστης σχολίασε: «Αυτή είναι η εθνική σημαία της Λιβερίας, όχι η αμερικανική σημαία. Αυτό συμβαίνει όταν απαγορεύεις τα βιβλία».

Τα βιβλία θα μάθαιναν στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα και στην αστυνομία του Ώστιν γιατί η σημαία της Λιβερίας είναι παρόμοια με τα αστέρια και τις ρίγες της αστερόεσσας, σχολίασε ένας άλλος.

APD would like to wish everyone a Happy Independence Day!

Enjoy the holiday with good food and good company. pic.twitter.com/XqdvES8y16