Πολιτικοί σε «παράνομες σχέσεις» με τη χρήση AI- Υπηρεσία απαγορεύει σε καλλιτέχνη να φτιάχνει fake φωτογραφίες

Ένας καλλιτέχνης πολιτικής σάτιρας ισχυρίζεται ότι τον «απέκλεισε» η υπηρεσία παραγωγής AI Midjourney επειδή δημιούργησε μια σειρά από ψεύτικες φωτογραφίες, που απεικονίζουν πολιτικούς να απατούν τις συντρόφους του.

Ο δημιουργός είχε φτιάξει με τη μέθοδο της AI παραποιημένες εικόνες με πρωταγωνιστές τους Τζο Μπάιντεν, Ντόναλντ Τραμπ, Μπαράκ Ομπάμα, Μπέρνι Σάντερς και Μάικ Πενς.

Ο δημιουργός Justin T. Brown, ο οποίος είναι επίσης επεξεργαστής βίντεο, λέει ότι οι εικόνες αυτές υποτίθεται ότι θα πυροδοτήσουν μια αντίδραση. Είναι σημαντικό, όπως λέει ο ίδιος, το γεγονός ότι αυτές οι fake εικόνες, που δημιουργήθηκαν με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης να λειτουργήσουν ως προειδοποιήσεις για τους πιθανούς κινδύνους αν η AΙ πέσει σε λάθος χέρια.

I got banned from Midjourney AI for generating realistic images of politicians cheating on their wives for a series called “AI will revolutionize the blackmail industry”



A couple thoughts on AI images from someone who’s good at making fake stuff 🧵



Trump cheating on his wife: pic.twitter.com/HjxBj7qdaR — JustinTBrown (@JuuustinBrown) May 26, 2023

Ο Justin T. Brown λέει ότι οι εικόνες, οι οποίες χρειάστηκαν περίπου μία ώρα για να δημιουργηθούν η καθεμία, υπήρχαν για μήνες, αλλά αφαιρέθηκαν μόλις δύο ημέρες μετά την εμφάνισή τους στο Midjourney.

Ο καλλιτέχνης λέει ότι τα έργα είναι μέρος της σειράς του και ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα φέρει επανάσταση στη «βιομηχανία του εκβιασμού». Ο ίδιος τις έφτιαξε για να ευαισθητοποιήσει σχετικά με την παραπληροφόρηση που ενισχύεται από την τεχνητή νοημοσύνη.

«Όταν χρησιμοποιείται με ευφυΐα και πρόθεση, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να είναι ένα όπλο», ανέφερε ο ίδιος στο Twitter.

«Οι σωστές εικόνες ή βίντεο τεχνητής νοημοσύνης την κατάλληλη στιγμή θα μπορούσαν να κατακλύσουν την αγορά, να προκαλέσουν ταραχές» όπως λέει.

Should we regulate AI? Do I trust our gov to regulate AI? Do I trust companies to regulate themselves? Will governments and companies use AI to harm us, maybe lie us into another war? Should we not regulate AI, so the weapons stay in our hands?



Joe Biden cheating on his wife: pic.twitter.com/rqAxTvZGQ3 — JustinTBrown (@JuuustinBrown) May 26, 2023

Ο ίδιος είπε ότι έκανε τη δημοσίευση για να συνειδητοποιήσουν οι άνθρωποι πόσο επιζήμια μπορεί να είναι τα fake news, που δημιουργούνται από την τεχνητή νοημοσύνη. Οι εικόνες «έπρεπε να αποτελούν απειλή», επομένως χρησιμοποίησε τους άνδρες αυτούς που έχουν εξουσία και τους τοποθέτησε σε εναλλακτικά, υποθετικά σενάρια.

«Ειλικρινά, αυτές οι εικόνες δεν χρειάζεται καν να είναι τόσο υψηλής ποιότητας για να είναι πιστευτές», έγραψε στο Twitter ο δημιουργός.

Ο ίδιος ο δημιουργός επισημαίνει ότι θα προτιμούσε να μην μπλοκαριστεί από το πρακτορείο αλλά αναγνωρίζει ότι θα πρέπει να φέρουν κάποια ευθύνη οι χρήστες που αναρτούν περιεχόμενο με κακόβουλη πρόθεση. Ωστόσο, ισχυρίζεται ότι οι εικόνες του αφαιρέθηκαν μετά από μήνες, κάτι που ήδη έγινε «πολύ αργά».

I think ppl are not yet freaked out enough about AI images bc they’re mainly used by tech bros with no creative vision or purpose. It’s random silliness, or a cheat code to bypass talent



When used with intelligence and intent, AI can be weapon



Mike Pence cheating on his wife: pic.twitter.com/nve4A9tGsA — JustinTBrown (@JuuustinBrown) May 26, 2023

Οι συνθέσεις στις «φωτογραφίες» και τα γεγονότα που ακολούθησαν επιβεβαιώνουν την ανάγκη για μια διεθνή συζήτηση γύρω από τον - σε μεγάλο βαθμό - ανεξέλεγκτο κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης, όπως σημειώνει ο ίδιος.

Την ίδια ώρα το Βατικανό δημοσίευσε ένα εγχειρίδιο για την ηθική της τεχνητής νοημοσύνης ενώ η Βρετανία φέρεται επίσης να θεσπίζει νόμο για να έχουν ειδική σήμανση όλες οι φωτογραφίες και τα βίντεο που δημιουργούνται με την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.

Με πληροφορίες του designtaxi