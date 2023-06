Τραμπ: Στο «φως» ηχητικό ντοκουμέντο όπου αναγνωρίζει ότι παρακράτησε απόρρητο έγγραφο

Ένα ηχητικό ντοκουμέντο έφερε στο φως της δημοσιότητας το CNN για τον Ντόναλντ Τραμπ.

Στην ηχητική καταγραφή ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να αναγνωρίζει ότι παρακράτησε ένα απόρρητο έγγραφο μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο. Στην ηχογράφηση, που περιήλθε στη συνέχεια στην κατοχή κι άλλων αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, ο Αμερικανός πρώην πρόεδρος ακούγεται να ξεφυλλίζει έγγραφα και να λέει: «Αυτό είναι άκρως εμπιστευτικό». Δεν έχει επαληθευτεί πάντως από το BBC.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει αθώος σε ομοσπονδιακές κατηγορίες για κακό χειρισμό ευαίσθητων αρχείων. Το CNN ήταν το πρώτο που δημοσίευσε το περίπου δίλεπτο απόσπασμα και ανέφερε ότι προέρχεται από μια συνέντευξη που έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ τον Ιούλιο του 2021 σε άτομα που εργάζονταν πάνω στα απομνημονεύματα του πρώην προσωπάρχη του Μαρκ Μίντοους.

Ο Τραμπ ακούγεται να λέει «αυτά είναι τα χαρτιά» και να αναφέρεται σε ένα έγγραφο το οποίο χαρακτηρίζει «άκρως εμπιστευτικό». Κατά πως φαίνεται ότι πρόκειται για ηχογράφηση στην οποία αναφέρονται οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς στο κατηγορητήριο που απήγγειλαν στον πρώην πρόεδρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορείται πως πήρε μαζί του πυρηνικά μυστικά των ΗΠΑ, σύμφωνα με τις κατηγορίες Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι έδειξε σε δύο περιπτώσεις απόρρητα έγγραφα σε άτομα χωρίς εξουσιοδότηση ασφαλείας.

Ο Τραμπ αντιμετωπίζει 37 κατηγορίες για παράνομη διατήρηση διαβαθμισμένων εγγράφων και παρεμπόδιση των προσπαθειών της κυβέρνησης να τα πάρει πίσω. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες.

Στο ηχητικό απόσπασμα που δόθηκε στην δημοσιότητα από το CNN και την Washington Post τη Δευτέρα, ο Τραμπ ακούγεται να περιγράφει ένα έγγραφο που ισχυρίζεται ότι αφορά πιθανή επίθεση στο Ιράν. «Είπε ότι ήθελα να επιτεθώ στο Ιράν. Δεν είναι καταπληκτικό;» λέει ο Τραμπ στην αρχή του αποσπάσματος. «Έχω έναν μεγάλο σωρό χαρτιά, αυτό μόλις εμφανίστηκε. Κοιτάξτε», λέει. «Βλέπετε, ως πρόεδρος θα μπορούσα να το είχα αποχαρακτηρίσει», λέει ακόμα. «Τώρα δεν μπορώ, ξέρετε, αλλά αυτό εξακολουθεί να είναι μυστικό».

Σε συνέντευξή του την περασμένη εβδομάδα στο Fox News, ο Τραμπ αρνήθηκε ότι παρείχε απόρρητα έγγραφα σε άτομα που δεν είχαν δικαίωμα να τα δουν. «Δεν υπήρχε κανένα έγγραφο. Ήταν ένας τεράστιος όγκος εγγράφων και όλα τα υπόλοιπα που μιλούσαν για το Ιράν και για άλλα πράγματα», δήλωσε ο Τραμπ.

CNN released the tape of Trump showing top secret classified documents to his friends of an attack plan on Iran that Milley created. Here comes a recording that Trump showed people a "supposed" map of the plan Milley created to attack Iran. #Iran #IranGate #IranRevoIution pic.twitter.com/FePYmahWbX