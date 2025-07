Γιατί οι αεροπορικές ρίψεις ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα είναι τόσο επικίνδυνες;

Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν καταδικάσει τις αεροπορικές ρίψεις ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, προειδοποιώντας ότι μπορούν να σκοτώσουν τους λιμοκτονούντες Παλαιστίνιους που υποτίθεται πως προορίζονται να βοηθήσουν.

Η Ιορδανία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ισραήλ έριξαν πακέτα βοήθειας με αλεξίπτωτα στην περιοχή για πρώτη φορά εδώ και μήνες, εν μέσω καταγγελιών ότι περίπου το ένα τρίτο του πληθυσμού δεν έχει φάει για μέρες.

Ωστόσο, ο Philippe Lazzarini, Επίτροπος της UNRWA, δήλωσε πως αυτές οι ενέργειες «δεν αντιστρέφουν τον αυξανόμενο λιμό» και συχνά προκαλούν περισσότερο κακό παρά καλό. Όπως έγραψε χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή του στο X: «Είναι ακριβές, αναποτελεσματικές και μπορεί ακόμα και να σκοτώσουν πολίτες που λιμοκτονούν».

#Gaza: airdrops will not reverse the deepening starvation. They are expensive, inefficient & can even kill starving civilians.

It is a distraction & screensmoke.



A manmade hunger can only be addressed by political will.

Lift the siege, open the gates & guarantee safe movements…