Γιατί η Κίνα σκέφτεται να αφήσει το TikTok να «πεθάνει» ενώ ο Τραμπ θέλει συμφωνία

Η κινεζική μητρική εταιρεία του TikTok φαίνεται πως καθυστερεί τις διαπραγματεύσεις για την πώληση της πλατφόρμας ενώ περιμένει το «πράσινο φως» από την κινεζική κυβέρνηση, ακόμη και όταν οι σύμμαχοι του Αμερικανοί προέδρου Τραμπ πιέζουν να μεσολαβήσουν για την πώληση της εφαρμογής σε Αμερικανό εργοδότη.

Ωστόσο, το Πεκίνο μοιάζει όλο και πιο πιθανό να ακολουθήσει μία διαφορετική προσέγγιση, αφήνοντας το TikTok να σταματήσει να λειτουργεί στις ΗΠΑ. Όπως αναφέρει η Washington Post επικαλούμενη τρεις πηγές με επίγνωση των διαπραγματεύσεων, το Πεκίνο ενδέχεται να μην εγκρίνει την πώληση του TikTok, αποσκοπώντας σε μία «μεγάλη συμφωνία» με τις ΗΠΑ που θα περιλαμβάνει παραχωρήσεις σε θέματα εμπορίου και τεχνολογίας.

Η κίνηση αυτή έρχεται καθώς η ένταση μεταξύ των χωρών έχει κλιμακωθεί σε εμπορικό πόλεμο, με τον Τραμπ να χρησιμοποιεί εκτελεστικά διατάγματα για να επιβάλει σαρωτικούς δασμούς στις εισαγωγές από την Κίνα αυτή την εβδομάδα. Το Πεκίνο αντέδρασε, βάζοντας περιορισμούς στις εξαγωγές ορυκτών στις ΗΠΑ που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή προϊόντων υψηλής τεχνολογίας.

Η τακτική αυτή είναι πιθανό να υπονομεύσει τις προσπάθειες του Τραμπ, ο οποίος έχει ορκιστεί να «σώσει το TikTok» αναστέλλοντας την εφαρμογή ενός νόμου που επιβάλλει την πώληση ή την απαγόρευση της εφαρμογής, ενώ εκείνος διαπραγματεύεται την εκποίηση. Και σε περίπτωση που η εφαρμογή σταματήσει να λειτουργεί οριστικά, τότε 170 εκατομμύρια Αμερικανοί θα χάσουν πρόσβαση σε μία από τις κύριες πηγές ψυχαγωγίας τους.

Η Ρούι Μα, επενδύτρια και αναλύτρια που ερευνά κινεζικές εταιρείες τεχνολογίας, δήλωσε ότι μια τέτοια στρατηγική θα αντιμετωπιζόταν θετικά από το κινεζικό κοινό, καθώς στέκεται απέναντι στον Τραμπ και προστατεύει ένα εγχώριο προϊόν.

«Μπορεί να είναι μια εταιρεία πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, αλλά εξακολουθεί να είναι ένας Δαβίδ έναντι του Γολιάθ, που είναι η κυβέρνηση των ΗΠΑ», δήλωσε ο Ma μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ο νόμος για την «πώληση ή απαγόρευση» του TikTok, υπογράφει πέρυσι από τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν εν μέσω ανησυχιών ότι η μητρική εταιρεία κινεζική εταιρεία, ByteDance, αποτελεί κίνδυνο ασφαλείας για τους Αμερικανούς χρήστες της.

Την πρώτη ημέρα της ανάληψης των καθηκόντων του, ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο καλούσε το υπουργείο Δικαιοσύνης του να μην εφαρμόσει τον νόμο για 75 ημέρες, ώστε να μπορέσει να «επιδιώξει μια λύση» εκτός της πλήρους απαγόρευσης.

Ορισμένοι γεωπολιτικοί παρατηρητές έχουν υποστηρίξει ότι το TikTok θα μπορούσε να γίνει διαπραγματευτικό «χαρτί» καθώς οι δύο υπερδυνάμεις διαπραγματεύονται για τους δασμούς και το εμπόριο.

Όπως αναφέρει η Washington Post, οι Κινέζοι αξιωματούχοι δεν θέλουν να παραδώσουν στον Τραμπ μία νίκη αν δεν εξασφαλίσουν σημαντικές παραχωρήσεις, όπως υποσχέσεις για ελαφρύτερους δασμούς και παραχωρήσεις στο εμπόριο ημιαγωγών. Το Πεκίνο δεν έχει ξεχάσει ότι στο τέλος της πρώτης θητείας του, ο πρόεδρος Τραμπ είχε φέρει την Κίνα σε πολύ δύσκολη θέση όταν ξαφνικά είχε απειλήσει να απαγορεύσει το TikTok στις ΗΠΑ.

Η ByteDance, επίσης, δεν έχει σημαντικό κίνητρο για να καταλήξει σε συμφωνία, εκτιμούν οι αναλυτές. Δεδομένου ότι η Αμερικανική αγορά αντιπροσωπεύει μόνο ένα μέρος της δραστηριότητας της εταιρείας παγκοσμίως, η απώλεια της δεν θα ήταν καταστροφική για την ByteDance. Από την άλλη πλευρά, όμως, η πώληση της εφαρμογής θα μπορούσε να δημιουργήσει από το μηδέν έναν νέο ανταγωνιστή.

«Δεν είναι ότι [η Κίνα] δεν θα το έκανε ποτέ, αλλά θα χρειαστεί πολλά σε αντάλλαγμα», δήλωσε μία από τις πηγές της Washington Post. «Είναι πρόθυμοι να ''τραβήξουν την πρίζα''».

Η ByteDance έχει δεχτεί έναν καταιγισμό προτάσεων από επίδοξους αγοραστές από τον περασμένο Απρίλιο, όταν το Κογκρέσο ψήφισε το νόμο που ουσιαστικά απαγορεύει την εξαιρετικά δημοφιλή εφαρμογή, εκτός αν σταματήσει να είναι κινεζικής ιδιοκτησίας. Ο νόμος επικυρώθηκε τον περασμένο μήνα από το Ανώτατο Δικαστήριο, το οποίο συμφώνησε με την κυβέρνηση ότι η απαγόρευση είναι συνταγματική και ότι το Κογκρέσο είχε «σοβαρό λόγο» πίσω από την απόφασή του.

Στις πρώτες 100 ημέρες της δεύτερης προεδρίας του, ο Τραμπ φαίνεται ότι έχει αναλάβει τον ρόλο του κύριου μεσολαβητή για την πώληση του TikTok. Σημείωσε τον περασμένο μήνα ότι πολλοί «πολύ σημαντικοί άνθρωποι» του εξέφρασαν «μεγάλο ενδιαφέρον» για την αγορά της εφαρμογής και ότι θα αποφάσιζε για τον αγοραστή εντός 30 ημερών.

Ενώ βρισκόταν στο προεδρικό αεροσκάφος, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι συνομιλίες εξαγοράς του TikTok από τη Microsoft είχαν ήδη ξεκινήσει. Τη Δευτέρα, όμως, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να αγοράσουν οι ίδιες το TikTok χρησιμοποιώντας ένα κρατικό ταμείο.

«Μου αρέσουν οι πλειοδοτήσεις επειδή έτσι κάνεις την καλύτερη συμφωνία», δήλωσε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ δήλωσε νωρίτερα αυτό το μήνα ότι είναι «ανοιχτός» στο να αγοράσει την εταιρεία ο ιδιοκτήτης του X, Έλον Μασκ, ένας από τους στενότερους συμβούλους του.

Ο Κέβιν Ο' Λίρι, ένας λεγόμενος επενδυτής-celebrity, καθώς εδώ και δύο δεκαετίες είναι γνωστός κυρίως για τη συμμετοχή του στο Shark Tank (το αντίστοιχο Dragon's Den των ΗΠΑ), πέταξε στο Μαρ-α-Λάγκο τον Δεκέμβριο για να παρουσιάσει στον Τραμπ μια προσφορά 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μία από τις πηγές της Washington Post αναφέρει ότι η Microsoft, η οποία ήταν η πρώτη επιλογή της ByteDance αν έπρεπε να πουλήσει το TikTok το 2020, έχει εκφράσει ενδιαφέρον για μία πιθανή συμφωνία.

Ο Μπιλ Φορντ, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ByteDance και διευθύνων σύμβουλος της General Atlantic, η οποία είναι βασικός επενδυτής της ByteDance, δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι η εταιρεία μπορεί να επιδιώξει λύσεις «κοντά στην εκποίηση». Η General Atlantic δεν απάντησε σε πολλαπλά αιτήματα σχολιασμού από τη Washington Post.

Εκτός από το να ασκεί πίεση στην ByteDance, η κινεζική κυβέρνηση διαθέτει διάφορους μηχανισμούς που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για να εκτροχιάσει μια συμφωνία. Θα μπορούσε να επικαλεστεί τους κανόνες της για την προστασία των προσωπικών δεδομένων ή τους ελέγχους των εξαγωγών, οι οποίοι απαγορεύουν την πώληση αλγορίθμων όπως αυτός του TikTok.

Η συμφωνία θα μπορούσε να ναυαγήσει και από την πλευρά των ΗΠΑ. Ορισμένοι επενδυτές της TikTok, αν και ανυπομονούν να εξαργυρώσουν τα σημαντικά κέρδη τους, ενδέχεται να μην εγκρίνουν τον αγοραστή ή το μέγεθος της συμφωνίας. Επιπλέον, οι Ρεπουμπλικανοί νομοθέτες απέρριψαν την πρόταση τουΤραμπ να εκδώσει εκτελεστικό διάταγμα για την παράταση της προθεσμίας πώλησης που όρισε το Κογκρέσο.

Η ByteDance, μια ακμάζουσα πολυεθνική εταιρεία, έχει ελάχιστα να κερδίσει από την πώληση της TikTok, ακόμη και έναντι πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η ByteDance «δεν χρειάζεται αυτά τα χρήματα, έχει περισσότερα χρήματα από όσα ξέρει τι να κάνει», έγραψε πρόσφατα η επενδύτρια και αναλύτρια στο X, επικαλούμενη μια έκθεση που ανέφερε ότι η εταιρεία είχε δημιουργήσει σχεδόν 7 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά το πρώτο τρίμηνο του 2023.

