Mr Beast, Έλον Μασκ ή αμερικανική κυβέρνηση; Οι πιο πιθανοί αγοραστές του TikTok

Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε στο TikTok προθεσμία 75 ημερών για να πείσει τους Αμερικανούς αξιωματούχους ότι δεν απειλεί την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, κάτι που πιθανότατα θα επιτευχθεί με την εξεύρεση ενός νέου, Αμερικανού ιδιοκτήτη για την αμερικανική εκδοχή της πλατφόρμας.

Μόλις λίγες ώρες αφού ανέλαβε τα καθήκοντά του, ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο έδωσε εντολή στον γενικό εισαγγελέα να μην προβεί σε καμία ενέργεια για την εφαρμογή του νόμου που επιβάλλει την πώληση ή την απαγόρευση του TikTok στη χώρα, για μια περίοδο 75 ημερών.

Η παύση, σύμφωνα με τον Τραμπ, θα δώσει «την ευκαιρία να καθοριστεί η κατάλληλη πορεία προς τα εμπρός με ομαλό τρόπο που θα προστατεύει την εθνική ασφάλεια, αποφεύγοντας παράλληλα την απότομη διακοπή λειτουργίας μιας πλατφόρμας επικοινωνιών που χρησιμοποιείται από εκατομμύρια Αμερικανούς»

Η εξαιρετικά δημοφιλής πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης έμεινε για λίγο εκτός λειτουργίας στις ΗΠΑ την Κυριακή ενόψει της απαγόρευσης, αλλά λίγες ώρες αργότερα, άρχισε να λειτουργεί και πάλι, δημοσιεύοντας ένα μήνυμα που ευχαριστούσε τον πρόεδρο Τραμπ.

«Θα συνεργαστούμε με τον πρόεδρο Τραμπ για μια μακροπρόθεσμη λύση που θα κρατήσει το TikTok στις Ηνωμένες Πολιτείες», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η κινεζική μητρική εταιρεία.

Το TikTok ανήκει στην κινεζική εταιρεία Bytedance και οι Αμερικανοί πολιτικοί ανησυχούν ότι τα ευαίσθητα δεδομένα των 170 εκατομμυρίων Αμερικανών που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα θα μπορούσαν να δοθούν στην κινεζική κυβέρνηση, κάτι που το TikTok έχει επανειλημμένα αρνηθεί.

Ποιος θα μπορούσε, λοιπόν, να αγοράσει την πλατφόρμα σύντομων βίντεο, η αξία της οποίας αποτιμάται σε περίπου 100 δισ. δολάρια (96 δισ. ευρώ) αν πωληθεί μαζί με τον αλγόριθμό της;

MrBeast

Ο MrBeast, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους YouTubers στον κόσμο και ο δημοφιλέστερος στις ΗΠΑ, έγραψε στα social media στις 14 Ιανουαρίου: «Εντάξει, ωραία, θα αγοράσω το TikTok για να μην απαγορευτεί».

Παρότι ο Τζίμι Ντόναλντσον, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, δεν έχει την οικονομική ισχύ για να αγοράσει από μόνος του την πλατφόρμα, ισχυρίστηκε λίγες ημέρες αργότερα ότι αρκετοί δισεκατομμυριούχοι είχαν έρθει σε επαφή μαζί του για να καταθέσουν μαζί προσφορά.

Στις ημέρες που ακολούθησαν ανάρτησε και φωτογραφίες από διάφορες αίθουσες συνεδριάσεων, όπου όπως είπε, συζητούσε την κατάθεση προσφοράς για την εξαγορά του TikTok με «ένα μάτσο δισεκατομμυριούχους».

Μετά την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ, ο Youtuber δημοσίευσε ένα βίντεο στο TikTok λέγοντας ότι βρισκόταν σε ένα ιδιωτικό τζετ «έτοιμος να καταθέσω την επίσημη προσφορά μου για αυτή την πλατφόρμα».

«Μπορεί να γίνω ο νέος διευθύνων σύμβουλός σας, είμαι σούπερ ενθουσιασμένος», είπε ο MrBeast.

Έλον Μασκ

Ο δισεκατομμυριούχος της τεχνολογίας και μελλοντικός κυβερνητικός εταίρος του Ντόναλντ Τραμπ, Έλον Μασκ, δεν έχει σχολιάσει τις φήμες που τον συνδέουν με μία πιθανή εξαγορά του TikTok.

Ωστόσο, το Bloomberg News ανέφερε ότι αξιωματούχοι στο Πεκίνο εξετάζουν αν θα επιτρέψουν την πώληση της πλατφόρμας στον ιδιοκτήτη του X, της SpaceX και της Tesla.

Παρόλο που η TikTok διέψευσε τις φήμες, λέγοντας ότι «δεν μπορούμε να σχολιάσουμε φανταστικά σενάρια», ο Μασκ έχει πολλές επιχειρηματικές συναλλαγές με την Κίνα και μπορεί να παρουσιαστεί ως μία δελεαστική προοπτική αν η ByteDance πράγματι αναγκαστεί να πουλήσει.

Με τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο να ετοιμάζεται να ηγηθεί του νέου υπουργείου «Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας», ο Μασκ θα ήταν σε θέση να μεσολαβήσει ανάμεσα στην κινεζική ηγεσία και την κυβέρνηση Τραμπ.

Όσο για τον ίδιο, η ιδιοκτησία της αμερικανικής εκδοχής του TikTok, πέρα από τη δυνατότητα να επηρεάζει τη δημόσια συζήτηση, θα μπορούσε να του προσφέρει και έναν τεράστιο όγκο δεδομένων, με τα οποία μπορεί να εκπαιδεύσει το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης του, το xAI.

Ο κύριος «Shark Tank»

Ο Κέβιν Ο' Λίρι είναι ένας λεγόμενος επενδυτής-celebrity, καθώς εδώ και δύο δεκαετίες είναι περισσότερο γνωστός για τη συμμετοχή του στο Shark Tank (το αντίστοιχο Dragon's Den των ΗΠΑ), παρά για την επιχειρηματική του δραστηριότητα. Ο «Mr. Wonderful», όπως συχνά αυτοαποκαλείται ειρωνικά ο Ο' Λίρι, κατέθεσε προσφορά για την αγορά της πλατφόρμας ως μέλος μιας ομάδας επενδυτών που λέγεται The People's Bid for TikTok.

Υπέβαλαν την προσφορά τους μία ημέρα πριν οι δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου επικυρώσουν το νόμο που απαγόρευε την εφαρμογή, αλλά δεν αποκάλυψαν πόσα χρήματα ήταν διατεθειμένοι να πληρώσουν.

Η ομάδα, που υποστηρίζεται επίσης από τον εφευρέτη του Παγκόσμιου Ιστού (World Wide Web), Τιμ Μπέρνερς Λι, προσφέρθηκε να αγοράσει την πλατφόρμα χωρίς τον αλγόριθμό της.

Όπως δήλωσαν, στη συνέχεια σχεδιάζουν να ξαναφτιάξουν το back end της εφαρμογής χρησιμοποιώντας τεχνολογία αμερικανικής ιδιοκτησίας.

Ωστόσο, ορισμένοι επικριτές του σχεδίου είπαν ότι θα ήταν δύσκολο να διατηρηθεί η εφαρμογή με αυτόν τον τρόπο, δεδομένου ότι ο κινεζικής κατασκευής αλγόριθμος είναι αυτός που την κάνει τόσο δημοφιλή.

Perplexity AI

Μια νεοσύστατη αμερικανική εταιρεία μηχανών αναζήτησης, η Perplexity AI, φέρεται να προσφέρθηκε να συγχωνευτεί με την αμερικανική εκδοχή του TikTok το Σάββατο, 18 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με αυτή την προσφορά, οι περισσότεροι από τους επενδυτές της ByteDance θα διατηρούσαν τις μετοχές τους και η συνεργασία θα έδινε περισσότερα βίντεο στην Perplexity για να τα χρησιμοποιήσει στο μοντέλο της.

Η Αμερικανική κυβέρνηση;

Όταν το TikTok επανήλθε σε λειτουργία την Κυριακή, ο πρόεδρος Τραμπ έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social: «Θα ήθελα οι Ηνωμένες Πολιτείες να κατέχουν το 50% της ιδιοκτησίας σε μια κοινοπραξία».

Δεν είναι σαφές πώς θα λειτουργούσε αυτό και ο 47ος Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του.

Όταν η απαγόρευση συζητήθηκε στο Κογκρέσο τον Μάρτιο του 2024, υπήρχαν και άλλοι επιχειρηματίες που ήθελαν να υποβάλουν προσφορά.

Ανάμεσα τους ήταν Μπόμπι Κότικ, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας βιντεοπαιχνιδιών Activision Blizzard, και ο πρώην υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Στίβεν Μάντσιν. Ο τελευταίος ήταν ένα από τα ελάχιστα υψηλόβαθμα μέλη της πρώτης κυβέρνησης Τραμπ που δεν αντικαταστάθηκαν από τον τότε πρόεδρο.

