Διεθνή

Για σένανε μπορώ τη Vogue να προδώσω: όταν η Άννα Γουίντουρ συνάντησε ξανά τη Μιράντα Πρίστλι

Η Vogue ενώνει στο εξώφυλλο του Μαΐου της Vogue την Άννα Γουίντουρ και τη Μέριλ Στριπ, λίγο πριν από το The Devil Wears Prada 2 και το Met Gala, ξαναφέρνοντας στο προσκήνιο τον μύθο που συνοδεύει την ταινία εδώ και είκοσι χρόνια.

The LiFO team
The LiFO team
Η Αννα Γουίντουρ ξαναπαίρνει το Devil Wears Prada στα χέρια της
φωτογραφία : Annie Leibovitz
Η Άννα Γουίντουρ και η Μέριλ Στριπ συναντιούνται στο εξώφυλλο του τεύχους Μαΐου 2026 της Vogue, σε φωτογράφιση της Άνι Λίμποβιτς σε μια συζήτηση που συντονίζει η Γκρέτα Γκέργουιγκ.

Το timing μόνο τυχαίο δεν είναι: το τεύχος βγαίνει λίγο πριν από την πρεμιέρα του The Devil Wears Prada 2 και λίγες μέρες πριν από το Met Gala, με τη Vogue να παραδέχεται ότι δεν ήθελε να αφήσει τη Disney να κρατήσει μόνη της όλη τη λάμψη της επιστροφής.

Το εξώφυλλο δεν ακουμπά απλώς σε μια παλιά επιτυχία. Πατά πάνω σε έναν μύθο που εδώ και είκοσι χρόνια συνοδεύει και τη Vogue και την ίδια τη Γουίντουρ. Στο editorial letter, η Κλόι Μαλ γράφει ότι η ιδέα ήταν να μπουν στο ίδιο κάδρο οι «δύο Μιράντες»: η γυναίκα που ενέπνευσε τον θρύλο και η ηθοποιός που του έδωσε πρόσωπο. Η ίδια αποκαλύπτει ότι η Γουίντουρ αρχικά αρνήθηκε, λέγοντας πως κάτι τέτοιο «δεν είναι ακριβώς το στιλ της», πριν τελικά δεχτεί.

Η Αννα Γουίντουρ ξαναπαίρνει το Devil Wears Prada στα χέρια της Facebook Twitter
Η Άννα Γουίντουρ και η Μέριλ Στριπ με Prada. Φωτογραφία: Annie Leibovitz για τη Vogue, τεύχος Μαΐου 2026.
Η Αννα Γουίντουρ ξαναπαίρνει το Devil Wears Prada στα χέρια της Facebook Twitter
ΟΤΑΝ Η ΜΙΡΑΝΤΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕ ΤΗΝ ΑΝΝΑ… «Σκέφτηκα πραγματικά την Άννα και προσπάθησα να φανταστώ πώς είναι να κουβαλάς την ευθύνη της και να παραμένεις τόσο ανοιχτή και περίεργη για τον κόσμο όσο εκείνη», είπε η Στριπ για το πώς έχτισε τον χαρακτήρα της Μιράντα Πρίστλι στο The Devil Wears Prada. Φωτογραφία: Annie Leibovitz για τη Vogue, τεύχος Μαΐου 2026.

Η συνέντευξη που συνοδεύει το εξώφυλλο κινείται ακριβώς πάνω σε αυτή τη γραμμή, ανάμεσα στην πραγματικότητα και στη μυθολογία. Η Γουίντουρ λέει ότι όταν άκουσε πως ετοιμάζεται το sequel τηλεφώνησε στη Στριπ για να μάθει αν «θα είναι εντάξει», ενώ η Στριπ εξηγεί ότι τη δελέασε η ιδέα πως η νέα ταινία πιάνει κάτι αληθινό από τον σημερινό κόσμο των περιοδικών και της μόδας. Έτσι, η επιστροφή της Μιράντα Πρίστλι δεν πλασάρεται μόνο ως νοσταλγία, αλλά και ως σχόλιο πάνω σε έναν κλάδο που αλλάζει.

Η ταινία βγαίνει στις αίθουσες την 1η Μαΐου από την 20th Century Studios, με τη Μέριλ Στριπ, την Αν Χάθαγουεϊ, την Έμιλι Μπλαντ και τον Στάνλεϊ Τούτσι ξανά στους βασικούς ρόλους.

Και κάπως έτσι, η Γουίντουρ δεν μένει απλώς η σκιά πίσω από τη Μιράντα Πρίστλι· ξαναμπαίνει στο κέντρο του ίδιου του μύθου.

με στοιχεία από τη Vogue

