Πέθανε ο Μπάρνεϊ Φρανκ, ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος βουλευτής των ΗΠΑ, σε ηλικία 86 ετών

Ο πρώην Αμερικανός βουλευτής, Μπάρνεϊ Φρανκ, ο οποίος έγινε γνωστός τόσο για τη σκληρή στάση του απέναντι στη Wall Street όσο και ως ένας από τους πρώτους ανοιχτά ομοφυλόφιλους εκπροσώπους στο αμερικανικό Κογκρέσο, πέθανε το βράδυ της Τρίτης, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Ήταν 86 ετών.

Ο Φρανκ, μέλος του Δημοκρατικού Κόμματος που εκπροσώπησε τη νότια Μασαχουσέτη στη Βουλή των Αντιπροσώπων για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, βρισκόταν από τον Απρίλιο σε κατ' οίκον νοσηλεία στο σπίτι του στο Μέιν.

Θα μείνει στη μνήμη ως πρωτοπόρος για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, ως το πρώτο μέλος του Κογκρέσου που συνήψε γάμο με άτομο του ίδιου φύλου, αλλά και για τον καθοριστικό ρόλο του στη μεταρρύθμιση του χρηματοπιστωτικού πλαισίου μετά την οικονομική κρίση του 2008.

«Πάνω απ’ όλα ήταν ένας υπέροχος αδελφός. Ήμουν τυχερή που ήμουν η αδελφή του», δήλωσε η Doris Breay στο NBC Boston.

Ο πρώην διευθυντής της προεκλογικής του εκστρατείας, Τζιμ Σίγκελ, δήλωσε στο Axios ότι ο Φρανκ είχε ενημερώσει τους οικείους του πως βρισκόταν σε τελικό στάδιο φροντίδας και ότι ήταν συμφιλιωμένος με τον εαυτό του.

«Άφησε ισχυρό αποτύπωμα. Υπήρξε ηγετική μορφή στα πολιτικά δικαιώματα, στα δικαιώματα των ομοφυλόφιλων και στην υπεράσπιση περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, ενώ βοήθησε τη χώρα να ξεπεράσει την οικονομική κρίση του 2008», ανέφερε ο Segel.

Το έργο του

Ο Φρανκ υπηρέτησε στο Κογκρέσο από το 1981 έως το 2013 και υπήρξε βασικός αρχιτέκτονας του Dodd-Frank Act, του νομοσχεδίου που δημιούργησε νέους εποπτικούς μηχανισμούς και επέβαλε αυστηρότερους περιορισμούς στις τράπεζες μετά τη Μεγάλη Ύφεση του 2008.

Ο νόμος, που πήρε το όνομά του από τον Φρανκ και τον Δημοκρατικό γερουσιαστή Chris Dodd, αποτέλεσε ιστορική μεταρρύθμιση του τραπεζικού συστήματος ως απάντηση στην κρίση των στεγαστικών δανείων υψηλού ρίσκου, η οποία συνέβαλε στην παγκόσμια οικονομική κρίση.

Το 2010, ο τότε Αμερικανός πρόεδρος, Μπαράκ Ομπάμα, υπέγραψε το νομοσχέδιο, ενώ το 2018 ο Ντόναλντ Τραμπ διατήρησε μέρος του πλαισίου αλλά χαλάρωσε αρκετούς περιορισμούς για τις τράπεζες.

Στο Καπιτώλιο, ο Φρανκ υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής της κατάργησης της πολιτικής «don’t ask, don’t tell», η οποία απαγόρευε στα ομοφυλόφιλα στελέχη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων να υπηρετούν ανοιχτά.

Αγωνίστηκε επίσης υπέρ νομοθεσίας που θα απαγόρευε τις διακρίσεις εις βάρος ΛΟΑΤΚΙ+ εργαζομένων στους χώρους εργασίας, χωρίς όμως τελικά να καταφέρει να περάσει το σχετικό νομοσχέδιο.

«Η προκατάληψη βασίζεται στην άγνοια», είχε δηλώσει ο Φρανκ στην The Boston Globe το 2011, λίγο πριν αποσυρθεί από την ενεργό πολιτική. «Και ο καλύτερος τρόπος να την αντιμετωπίσεις είναι μέσα από ένα ζωντανό παράδειγμα, μέσα από την πραγματικότητα».

Τον τελευταίο μήνα της ζωής του, ο Φρανκ παραχώρησε αρκετές συνεντεύξεις σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, μιλώντας για την πολιτική του διαδρομή, το σημερινό πολιτικό κλίμα και τις δυσκολίες της αμερικανικής αριστεράς.

«Νιώθω αποστροφή για τη σημερινή κατάσταση, αλλά και αισιοδοξία ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν», δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα στο CNN και τον δημοσιογράφο Jake Tapper.

Με πληροφορίες από BBC