ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Γιατί οι ΗΠΑ αποφάσισαν να απαγγείλουν κατηγορίες για φόνο στον 94χρονο πρώην πρόεδρο της Κούβας;

Οι ΗΠΑ απήγγειλαν κατηγορίες για φόνο και άλλα αδικήματα στον Ραούλ Κάστρο, για τον φερόμενο ρόλο του στην κατάρριψη δύο πολιτικών αεροσκαφών Κουβανών εξορίστων το 1996

The LiFO team
The LiFO team
ΡΑΟΥΛ ΚΑΣΤΡΟ ΗΠΑ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου Ραούλ Κάστρο / Getty Images
0

Οι ΗΠΑ απήγγειλαν κατηγορίες για φόνο στον 94χρονο Ραούλ Κάστρο, για κατάρριψη αεροσκαφών το 1996.

Ο πρώην πρόεδρος της Κούβα, Ραούλ Κάστρο, κατηγορείται από τις ΗΠΑ για φόνο και άλλα αδικήματα, σχετικά με τον φερόμενο ρόλο του στην κατάρριψη δύο πολιτικών αεροσκαφών που ανήκαν σε Κουβανούς εξόριστους τον Φεβρουάριο του 1996, ανοιχτά των ακτών της Καραϊβικής.

Την περίοδο του περιστατικού, ο Ραούλ Κάστρο υπηρετούσε ως υπουργός Άμυνας της χώρας. Οι κατηγορίες αυτές έρχονται στο πλαίσιο της αυξημένης πίεσης της κυβέρνησης Τραμπ προς την κυβέρνηση της Κούβα, με στόχο το άνοιγμα της οικονομίας της σε αμερικανικές επενδύσεις.

Τα αεροσκάφη ανήκαν στην οργάνωση «Brothers to the Rescue», με έδρα το Μαϊάμι, η οποία πετούσε πάνω από την Κούβα ρίχνοντας φυλλάδια που καλούσαν τους πολίτες να εξεγερθούν κατά της κυβέρνησης της Αβάνας.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ρωσικής κατασκευής μαχητικά αεροσκάφη κατέρριψαν δύο άοπλα πολιτικά αεροπλάνα, σκοτώνοντας και τους τέσσερις επιβαίνοντες, ενώ ένα τρίτο αεροσκάφος κατάφερε να διαφύγει.

Ο Ραούλ Κάστρο κατηγορείται ότι ενέκρινε τη χρήση θανατηφόρας βίας, ενώ οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι η τελική απόφαση ανήκε τόσο στον ίδιο όσο και στον τότε πρόεδρο της Κούβας, Φιντέλ Κάστρο, ο οποίος έχει πλέον αποβιώσει.

Ο Ραούλ Κάστρο και πέντε ακόμη άτομα αντιμετωπίζουν κατηγορίες για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία Αμερικανών, καθώς και για πολλαπλές ανθρωποκτονίες και καταστροφή αεροσκαφών. Οι κατηγορίες αυτές επισύρουν ποινές που μπορεί να φτάσουν ακόμη και τη θανατική ποινή ή ισόβια κάθειρξη.

Αντιδράσεις από ΗΠΑ και Κούβα για τις κατηγορίες στον Ραούλ Κάστρο

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι αναμένει ο Ραούλ Κάστρο να βρεθεί ενώπιον δικαστηρίου στις ΗΠΑ, είτε με τη θέλησή του είτε με άλλα μέσα, τονίζοντας ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση συχνά απαγγέλλει κατηγορίες ακόμη και σε άτομα που βρίσκονται εκτός αμερικανικής επικράτειας, με στόχο την μελλοντική τους δίωξη.

Η σημερινή κυβέρνηση της Κούβα καταδίκασε τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για ψευδείς ισχυρισμούς και «πολιτική ενέργεια χωρίς νομική βάση».

Ο πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ υποστήριξε ότι η κατάρριψη των αεροσκαφών ήταν πράξη «νόμιμης άμυνας» απέναντι σε παραβιάσεις του εναέριου χώρου της χώρας.

Παράλληλα, η κουβανική κυβέρνηση τόνισε ότι ο λαός στηρίζει πλήρως τον Ραούλ Κάστρο, με επίσημες ανακοινώσεις να αναφέρουν χαρακτηριστικά το σύνθημα «Πατρίδα ή θάνατος, θα νικήσουμε».

Από την άλλη πλευρά, συγγενείς των θυμάτων του 1996 χαρακτήρισαν τις κατηγορίες «καθυστερημένες αλλά δικαιολογημένες», υποστηρίζοντας ότι οι δικοί τους άνθρωποι επιδίωκαν ειρηνικά την ελευθερία της Κούβας.

Με πληροφορίες από inews.co.uk

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Δύο τρανς πρόσωπα γράφουν ιστορία στη Σκωτία — και η Βουλή αφαιρεί το φίλτρο φύλου από το site της

Διεθνή / Δύο τρανς πρόσωπα γράφουν ιστορία στη Σκωτία με την εκλογή τους και η Βουλή αφαιρεί το φίλτρο φύλου από το site της

Η Iris Duane και το Q Manivannan έγιναν τα πρώτα ανοιχτά τρανς μέλη του σκωτσέζικου κοινοβουλίου. Λίγες ημέρες αργότερα, το Holyrood αφαίρεσε από την ιστοσελίδα του το φίλτρο αναζήτησης με βάση το φύλο, μετά τις αντιδράσεις για την καταγραφή μιας τρανς γυναίκας και ενός non-binary προσώπου.
THE LIFO TEAM
Το Stonewall μπήκε στη λίστα με τους πιο απειλούμενους ιστορικούς τόπους των ΗΠΑ

Διεθνή / Το Stonewall μπήκε στη λίστα με τους πιο απειλούμενους ιστορικούς τόπους των ΗΠΑ

Το Εθνικό Μνημείο Stonewall στη Νέα Υόρκη περιλαμβάνεται στη φετινή λίστα του National Trust for Historic Preservation, που εστιάζει σε τόπους συνδεδεμένους με αγώνες ισότητας, σε μια περίοδο όπου η ιστορική μνήμη γύρω από τα LGBTQ+ δικαιώματα βρίσκεται ξανά υπό πίεση.
THE LIFO TEAM
ΡΙΑΛΙΤΙ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΒΙΑΣΜΟΣ

Διεθνή / Βρετανία: Η «συγγνώμη» του Channel 4 για τις καταγγελίες περί σεξουαλικής κακοποίησης σε ριάλιτι

Η επικεφαλής του βρετανικού καναλιού δήλωσε ότι πιστεύει ότι το κανάλι ενήργησε σωστά, αλλά ότι «λυπάται βαθιά» για την ταραχή που προκάλεσε στις συμμετέχουσες
THE LIFO TEAM
ΜΠΑΡΝΕΪ ΦΡΑΝΚ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΗΠΑ

Διεθνή / Πέθανε ο Μπάρνεϊ Φρανκ, ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος βουλευτής των ΗΠΑ, σε ηλικία 86 ετών

Ο Φρανκ υπηρέτησε στο Κογκρέσο από το 1981 έως το 2013 και υπήρξε βασικός «αρχιτέκτονας» του Dodd-Frank Act, του νομοσχεδίου που δημιούργησε νέους εποπτικούς μηχανισμούς και επέβαλε αυστηρότερους περιορισμούς στις τράπεζες μετά τη Μεγάλη Ύφεση του 2008
THE LIFO TEAM
 
 