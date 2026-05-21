Γιατί οι ΗΠΑ αποφάσισαν να απαγγείλουν κατηγορίες για φόνο στον 94χρονο πρώην πρόεδρο της Κούβας;

Οι ΗΠΑ απήγγειλαν κατηγορίες για φόνο στον 94χρονο Ραούλ Κάστρο, για κατάρριψη αεροσκαφών το 1996.

Ο πρώην πρόεδρος της Κούβα, Ραούλ Κάστρο, κατηγορείται από τις ΗΠΑ για φόνο και άλλα αδικήματα, σχετικά με τον φερόμενο ρόλο του στην κατάρριψη δύο πολιτικών αεροσκαφών που ανήκαν σε Κουβανούς εξόριστους τον Φεβρουάριο του 1996, ανοιχτά των ακτών της Καραϊβικής.

Την περίοδο του περιστατικού, ο Ραούλ Κάστρο υπηρετούσε ως υπουργός Άμυνας της χώρας. Οι κατηγορίες αυτές έρχονται στο πλαίσιο της αυξημένης πίεσης της κυβέρνησης Τραμπ προς την κυβέρνηση της Κούβα, με στόχο το άνοιγμα της οικονομίας της σε αμερικανικές επενδύσεις.

Τα αεροσκάφη ανήκαν στην οργάνωση «Brothers to the Rescue», με έδρα το Μαϊάμι, η οποία πετούσε πάνω από την Κούβα ρίχνοντας φυλλάδια που καλούσαν τους πολίτες να εξεγερθούν κατά της κυβέρνησης της Αβάνας.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ρωσικής κατασκευής μαχητικά αεροσκάφη κατέρριψαν δύο άοπλα πολιτικά αεροπλάνα, σκοτώνοντας και τους τέσσερις επιβαίνοντες, ενώ ένα τρίτο αεροσκάφος κατάφερε να διαφύγει.

Ο Ραούλ Κάστρο κατηγορείται ότι ενέκρινε τη χρήση θανατηφόρας βίας, ενώ οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι η τελική απόφαση ανήκε τόσο στον ίδιο όσο και στον τότε πρόεδρο της Κούβας, Φιντέλ Κάστρο, ο οποίος έχει πλέον αποβιώσει.

Ο Ραούλ Κάστρο και πέντε ακόμη άτομα αντιμετωπίζουν κατηγορίες για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία Αμερικανών, καθώς και για πολλαπλές ανθρωποκτονίες και καταστροφή αεροσκαφών. Οι κατηγορίες αυτές επισύρουν ποινές που μπορεί να φτάσουν ακόμη και τη θανατική ποινή ή ισόβια κάθειρξη.

Αντιδράσεις από ΗΠΑ και Κούβα για τις κατηγορίες στον Ραούλ Κάστρο

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι αναμένει ο Ραούλ Κάστρο να βρεθεί ενώπιον δικαστηρίου στις ΗΠΑ, είτε με τη θέλησή του είτε με άλλα μέσα, τονίζοντας ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση συχνά απαγγέλλει κατηγορίες ακόμη και σε άτομα που βρίσκονται εκτός αμερικανικής επικράτειας, με στόχο την μελλοντική τους δίωξη.

Η σημερινή κυβέρνηση της Κούβα καταδίκασε τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για ψευδείς ισχυρισμούς και «πολιτική ενέργεια χωρίς νομική βάση».

Ο πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ υποστήριξε ότι η κατάρριψη των αεροσκαφών ήταν πράξη «νόμιμης άμυνας» απέναντι σε παραβιάσεις του εναέριου χώρου της χώρας.

Παράλληλα, η κουβανική κυβέρνηση τόνισε ότι ο λαός στηρίζει πλήρως τον Ραούλ Κάστρο, με επίσημες ανακοινώσεις να αναφέρουν χαρακτηριστικά το σύνθημα «Πατρίδα ή θάνατος, θα νικήσουμε».

Από την άλλη πλευρά, συγγενείς των θυμάτων του 1996 χαρακτήρισαν τις κατηγορίες «καθυστερημένες αλλά δικαιολογημένες», υποστηρίζοντας ότι οι δικοί τους άνθρωποι επιδίωκαν ειρηνικά την ελευθερία της Κούβας.

Με πληροφορίες από inews.co.uk