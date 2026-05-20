Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Σχεδιάζει να πουλήσει μέρος της τεράστιας βασιλικής του περιουσίας αξίας 670 εκατ. δολαρίων

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ετοιμάζει μια μεγάλη αναδιάρθρωση στο Δουκάτο της Κορνουάλης.

Αναλυτικότερα, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ σχεδιάζει την πώληση περίπου του 20% της βασιλικής του περιουσίας μέσα στην επόμενη δεκαετία, ώστε να χρηματοδοτήσει την επέκταση έργων στέγασης, περιβάλλοντος και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Το Δουκάτο της Κορνουάλης, μια τεράστια γαιοκτησία που ιδρύθηκε το 1337 για να εξασφαλίζει εισόδημα στον διάδοχο του θρόνου, πέρασε στον Ουίλιαμ μετά την άνοδο του βασιλιά Κάρολου στον θρόνο το 2022.

Σύμφωνα με τους Times, η κίνηση αυτή θα μπορούσε να αποφέρει περίπου 670 εκατ. δολάρια, με την περιουσία να επαναπροσδιορίζεται γύρω από πέντε βασικές «περιοχές-πυρήνες», όπως η Κορνουάλη, το Ντάρτμουρ, τα Νησιά Σίλι, το Μπαθ και περιοχές του Λονδίνου.

Η συνολική αξία του δουκάτου ξεπερνά τα 1,3 δισ. δολάρια και σήμερα αποφέρει στον Ουίλιαμ ετήσιο προσωπικό εισόδημα περίπου 31 εκατ. δολάρια.

Τα έσοδα από τις πωλήσεις θα κατευθυνθούν σε προγράμματα κατασκευής χιλιάδων κατοικιών, αλλά και σε πρωτοβουλίες πράσινης ενέργειας σε όλη την Αγγλία.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Δουκάτου, Will Bax, δήλωσε ότι στόχος είναι η μετάβαση από έναν παραδοσιακό γαιοκτήμονα σε έναν οργανισμό με ευρύτερο κοινωνικό αποτύπωμα, που θα παρεμβαίνει όπου υπάρχει κοινωνική ανάγκη ή περιβαλλοντική πρόκληση.

Ο ίδιος ο πρίγκιπας Ουίλιαμ τόνισε ότι θέλει να δώσει προτεραιότητα σε δράσεις που βελτιώνουν τη ζωή των ανθρώπων στις περιοχές αυτές, ενώ αναμένεται να επισκεφθεί σύντομα το Δουκάτο στο πλαίσιο πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της έλλειψης στέγης και την ενίσχυση της βιώσιμης κατοικίας.

Με πληροφορίες από PEOPLE

