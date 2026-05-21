Άννα Καφέτση: Πέθανε η ιδρυτική διευθύντρια του ΕΜΣΤ

Πέθανε η ιδρυτική διευθύντρια του ΕΜΣΤ και επιμελήτρια εκθέσεων Άννα Καφέτση.

Υπήρξε 14 χρόνια διευθύντρια στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) και δικαίως θεωρείται η κινητήρια δύναμη πίσω από τη δημιουργία του συγκεκριμένου μουσείου. Σημαντική ιστορικός τέχνης και επιμελήτρια με πολλές εμβληματικές εκθέσεις εικαστικών στο ενεργητικό της.

Μετά την αποχώρησή της από το ΕΜΣΤ, ανέλαβε τη διεύθυνση του εκθεσιακού χώρου annexM του Μεγάρου Μουσικής. Εκεί έχει επιμεληθεί πληθώρα σημαντικών σύγχρονων εικαστικών εκθέσεων και διακαλλιτεχνικών projects, όπως οι εκθέσεις «Εγκώμιο της σκιάς» και «Ο Κήπος βλέπει».

«Υπάρχει μια κόκκινη κλωστή, τόσο στα προσωπικά όσο και στα επαγγελματικά μου. Βρήκα πολλές δυσκολίες ακόμη και επιθέσεις, γιατί ο εικαστικός χώρος είναι πολύπαθος, ένας αμαρτωλός χώρος εδώ και δεκαετίες. Έχω όρια που δεν έχουν να κάνουν με κούραση ή παραίτηση μπροστά σε πόλεμο και πίκρες. Αυτό το έχω αποδείξει. Τα όριά μου είναι μόνο αν δω ότι κινδυνεύει το Μουσείο να ματαιωθεί. Είναι η μόνη κόκκινη κλωστή. Γι' αυτό συνεχίζω να ανέχομαι πολλά σε προσωπικό επίπεδο που σε άλλη περίπτωση δεν θα τα ανεχόμουν» είχε δηλώσει σε συνέντευξή της στη LiFO.

Άννα Καφέτση: Η ανακοίνωση του ΕΜΣΤ

Το ΕΜΣΤ, σε ανακοίνωσή του, αναφέρει:

«Με βαθιά θλίψη το ΕΜΣΤ αποχαιρετά την Άννα Καφέτση, ιστορικό τέχνης και επιμελήτρια, ιδρυτική και πρώτη διευθύντρια του μουσείου.



Η Άννα Καφέτση υπήρξε η καθοριστική προσωπικότητα πίσω από τη δημιουργία του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Ανέλαβε τη διεύθυνσή του από το 2000 έως το 2014 και το οργάνωσε από το μηδέν, χτίζοντας βήμα-βήμα τη συλλογή, τη φυσιογνωμία και τη θεσμική του ταυτότητα, πάντα με σοβαρότητα και συνέπεια. Σε μια περίοδο που δεν υπήρχε ακόμη εθνικός θεσμός σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα, αφιερώθηκε ολοκληρωτικά στη συγκρότησή του, με αδιάκοπη πίστη στην ανάγκη ύπαρξης ενός τέτοιου μουσείου.



Με το έργο και την επιμονή της, έθεσε τις βάσεις για έναν θεσμό που άλλαξε το τοπίο της σύγχρονης τέχνης στη χώρα. Στήριξε καλλιτέχνες, ανέδειξε νέες κατευθύνσεις και διαμόρφωσε έναν χώρο ανοιχτό στον πειραματισμό και τη διεθνή συνάντηση.



Η συμβολή της στη σύγχρονη ελληνική τέχνη, στο πεδίο της επιμέλειας και στην ανάπτυξη των θεσμών της σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα υπήρξε θεμελιώδες και διαρκές σημείο αναφοράς. Το ΕΜΣΤ εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους της και σε όλους όσοι συνεργάστηκαν μαζί της. Αφήνει πίσω της ένα μεγάλο έργο και ένα μεγάλο κενό».

Ποια ήταν η Άννα Καφέτση

Η Άννα Καφέτση γεννήθηκε στις 27 Οκτωβρίου 1955 στην Αθήνα.

Το 1977, πήρε το πτυχίο Φιλοσοφικής από το Πανεπιστήμιο Αθηνών ενώ από το 1977 έως το 1982 έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην Αισθητική και την Ιστορία της Τέχνης στη Σορβόννη (University Paris- I).

Επίσης, το 1985 έκανε Doctorat d' Etat (PhD Degree). Πρόκειται για παλαιό γαλλικό ανώτατο ακαδημαϊκό δίπλωμα, ανώτερο από το συνηθισμένο διδακτορικό.

Η Άννα Καφέτση απέκτησε τους τίτλους «Έφορος της Εθνικής Πινακοθήκης της Ελλάδας» και «PhD στην Αισθητική/Ιστορία της Τέχνης» ενώ υπήρξε έφορος πολλών εκθέσεων και επιμελήτρια και συγγραφέας πολλών εκδόσεων.

Επίσης, υπήρξε:

Μέλος ICOM (International Council of Μuseums)

Μέλος της AICA (International Association of Art Critics)

1982-1991: Συν-διευθύντρια του περιοδικού θεωρίας της Τέχνης "Σπείρα" (Λογοτεχνία-Καλές Τέχνες), Αθήνα.

1988-1996: Από τους συνδιοργανωτές τριών συνεδρίων

1994: Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Εθνική Πολιτική στις Καλές Τέχνες του Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού.

Και σχεδίασε: