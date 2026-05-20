Βρετανία: Η «συγγνώμη» του Channel 4 για τις καταγγελίες περί σεξουαλικής κακοποίησης σε ριάλιτι

Η διευθύνουσα σύμβουλος του Channel 4 υπερασπίστηκε τον τρόπο με τον οποίο ο σταθμός διαχειρίστηκε τις καταγγελίες συμμετεχόντων στο ριάλιτι «Married at First Sight», δηλώνοντας παράλληλα πως είναι «βαθιά λυπημένη» για την ψυχική οδύνη που βίωσαν γυναίκες οι οποίες κατήγγειλαν βιασμό και σεξουαλική κακοποίηση.

Η Πρίγια Ντόγκρα ανέφερε ότι θεωρεί πως το κανάλι ενήργησε σωστά τη στιγμή που έγιναν οι καταγγελίες, ωστόσο διέταξε εξωτερική έρευνα ώστε να διασφαλιστεί πως το πρόγραμμα είναι ασφαλές για τους συμμετέχοντες.

Οι δηλώσεις της έγιναν ενώ επιτροπή Βρετανών βουλευτών ζήτησε απαντήσεις από το Channel 4 και την Ofcom σχετικά με όσα χαρακτήρισαν ως «σοκαριστικές καταγγελίες» γύρω από τη δημοφιλή εκπομπή.

Το βρετανικό «Married at First Sight» αφορά γυναίκες και άνδρες, οι οποίοι παντρεύονται και γνωρίζονται για πρώτη φορά την ημέρα του γάμου τους.

Επεισόδιο της εκπομπής Panorama του BBC μετέδωσε καταγγελίες δύο γυναικών ότι βιάστηκαν από τους τηλεοπτικούς τους συζύγους στο πλατό της εκπομπής. Οι γυναίκες δεν κατονομάστηκαν. Μια τρίτη γυναίκα, η Shona Manderson, κατηγόρησε τον τηλεοπτικό της σύζυγο για μη συναινετική σεξουαλική πράξη. Όλοι οι άνδρες αρνούνται τις κατηγορίες.

Σύμφωνα με τη συντάκτρια πολιτιστικού και μιντιακού ρεπορτάζ του BBC, Katie Razzall, αρκετοί πρώην συμμετέχοντες του MAFS UK επικοινώνησαν έκτοτε με το BBC εκφράζοντας ανησυχίες για την παραγωγή.

Παράλληλα, η Μητροπολιτική Αστυνομία επανέλαβε την έκκλησή της προς οποιονδήποτε θέλει να καταγγείλει κακοποίηση κατά τη διάρκεια της εκπομπής να απευθυνθεί στις αρχές. «Είμαστε έτοιμοι να τους ακούσουμε και να ερευνήσουμε», δήλωσε ο βοηθός επίτροπος Matt Twist.

Μιλώντας κατά την παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του καναλιού, η Ντόγκρα ανέφερε ότι παρακολούθησε την εκπομπή και άκουσε τις μαρτυρίες των γυναικών, χαρακτηρίζοντάς τες «πολύ ανησυχητικές». Όπως είπε, «η οδύνη τους είναι ξεκάθαρη και γι’ αυτό είμαι βαθιά λυπημένη».

Τόνισε επίσης ότι η ασφάλεια και η ψυχολογική υποστήριξη των συμμετεχόντων αποτελεί βασική προτεραιότητα του Channel 4, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι ο σταθμός δεν μπορεί να ερευνήσει τις ίδιες τις καταγγελίες, καθώς αυτό αποτελεί αρμοδιότητα άλλων αρχών, όπως της αστυνομίας.

Ο επικεφαλής περιεχομένου του Channel 4, Ίαν Κατζ, δήλωσε ότι το κανάλι πιστεύει πως έλαβε τις σωστές αποφάσεις με βάση τα στοιχεία που είχε στη διάθεσή του εκείνη την περίοδο, προσφέροντας την απαραίτητη υποστήριξη στις γυναίκες που εξέφρασαν ανησυχίες.

Η πρώην διευθύνουσα σύμβουλος του Channel 4, Alex Mahon, είχε ήδη χαρακτηρίσει τις καταγγελίες βιασμού ως «πολύ σοβαρές και ανησυχητικές».

Με πληροφορίες από Guardian