Σταύρος Φλώρος: Ποιος είναι ο Έλληνας γιατρός που τον έχει αναλάβει μετά το ατύχημα στο Survivor

Ο Σταύρος Φλώρος ακρωτηριάστηκε στο ένα του πόδι και συνεχίζει τη δύσκολη μάχη της αποκατάστασής του

Στο Μαϊάμι βρίσκεται ο παίκτης του Survivor, Σταύρος Φλώρος, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στον Άγιο Δομίνικο.

Ο Σταύρος Φλώρος ακρωτηριάστηκε στο ένα του πόδι και συνεχίζει τη δύσκολη μάχη της αποκατάστασής του.

Στο πλευρό του βρίσκεται πλέον ένας καταξιωμένος Έλληνας χειρουργός, εντατικολόγος και καθηγητής Ιατρικής με έδρα το Μαϊάμι.

Ο διακεκριμένος γιατρός παρακολουθεί καθημερινά την πορεία της υγείας του 22χρονου στο νοσοκομείο των ΗΠΑ και ηγείται της ιατρικής ομάδας που έχει αναλάβει τη θεραπεία και την αποκατάστασή του.

Ο πατέρας του 22χρονου μίλησε χθες στο Live News, αναφέροντας πως ο γιος του θα υποβληθεί σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις:

«Περιμένουμε να κάνει δύο νέες επεμβάσεις ο Σταύρος. Μία στο δεξί πόδι και μία στο αριστερό. Δεν είμαστε σίγουροι αν θα γίνουν και οι δύο σήμερα (σσ χθες). Στο αριστερό πρέπει να γίνει η επέμβαση για να μειωθούν οι πόνοι που προκαλούν κάποια νεύρα. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά και να περάσει κι αυτό το βήμα. Όλα δείχνουν ότι όλα θα πάνε καλά».

Ο Σταύρος Φλώρος μιλάει καθημερινά με τους γονείς του και εμφανίζεται ψύχραιμος και αποφασισμένος.

«Σκοπεύω να πάω κι εγώ σύντομα στο Μαϊάμι. Η ενημέρωση που θα έχουμε σήμερα, θα κρίνει τη μέρα που θα πάω. Μιλάμε καθημερινά μαζί του. Αν εξαιρέσει κανείς τον πόνο που έχει, είναι καλά ψυχολογικά το παιδί. Αντιλαμβάνεται πλέον τις δυσκολίες που σιγά σιγά θα μετριαστούν. Ψύχραιμος είναι», συμπλήρωσε ο πατέρας του.

«Ως οικογένεια αποφασίσαμε να του περάσουμε ένα σημαντικό περιουσιακό μας στοιχείο, μία επιχείρηση με μεγάλη συναισθηματική αλλά και χρηματική αξία, με σκοπό να του εξασφαλίσουμε ένα σίγουρο μέλλον και μία οικονομική ασφάλεια» πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το Mega, ο Έλληνας χειρουργός Νικόλας Ναμίας ξεκίνησε ως ειδικευόμενος στο Jackson Memorial Hospital το 1989 και πλέον θεωρείται ένας από τους κορυφαίους σε ολόκληρο τον κόσμο. Στο παρελθόν είχε δημοσιεύσει μία σειρά από βίντεο τόσο εντός όσο και εκτός νοσοκομείου.

O Έλληνας καθηγητής έχει ήδη στα χέρια του τα αποτελέσματα μίας σειράς εξετάσεων του 22χρονου και έχει έτοιμο το πλάνο της αποθεραπείας.

Οι επόμενες μέρες είναι καθοριστικές για την αποθεραπεία του 22χρονου, με τον Έλληνα γιατρό να εμφανίζεται αισιόδοξος για τον νεαρό Σταύρο.

