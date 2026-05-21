Μαρουσάκης: Από το απόγευμα ξεκινά η κακοκαιρία - Ποια ημέρα κορυφώνεται

Από το απόγευμα της Πέμπτης ξεκινά να πλησιάζει τη χώρα το νέο κύμα κακοκαιρίας, που αναμένεται να πλήξει τις περισσότερες περιοχές μέχρι και την Κυριακή.

Στην τελευταία πρόγνωσή του για τον καιρό των επόμενων ημερών, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης έκανε λόγο για ένα τριήμερο με εξαιρετικά άστατες συνθήκες, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι και την Κυριακή.

Νωρίτερα το πρωί της Πέμπτης, στη σημερινή πρόγνωσή του για τον καιρό, ο γνωστός μετεωρολόγος επανέλαβε την εκτίμησή του, σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως το Σάββατο και η Κυριακή θα είναι δύο ημέρες με αρκετές βροχές.

Αναλυτικότερα, ο καιρός θα παραμείνει άστατος και τις επόμενες ημέρες, με τις βροχές και τις καταιγίδες να εντείνονται κυρίως το Σαββατοκύριακο, ενώ η αστάθεια φαίνεται πως θα συνεχιστεί και την επόμενη εβδομάδα.

Για σήμερα, Πέμπτη, προβλέπονται μπόρες και καταιγίδες σχεδόν σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα. Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και στη συνέχεια θα επεκταθούν σε περιοχές όπως η Ήπειρος, η Θεσσαλία, η Στερεά Ελλάδα, η Πελοπόννησος, αλλά και πιθανώς στα ορεινά της Κρήτης.

Ο άστατος καιρός σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη θα συνεχιστεί και την Παρασκευή, με βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες τόσο στα ηπειρωτικά όσο και στο Αιγαίο. Τα φαινόμενα αναμένεται να εκδηλώνονται κυρίως από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, διατηρώντας το ίδιο ασταθές σκηνικό των τελευταίων ημερών.

Το Σάββατο φαίνεται πως θα είναι η πιο δύσκολη ημέρα της κακοκαιρίας, καθώς αναμένονται έντονα φαινόμενα σε πολλές περιοχές της χώρας. Οι βροχές και οι καταιγίδες θα ξεκινήσουν από το νοτιοανατολικό Αιγαίο και τα ανατολικά βορειοηπειρωτικά, ενώ δεν αποκλείονται χαλαζοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα.

Η αστάθεια θα επιμείνει και την Κυριακή, κυρίως σε περιοχές της Πελοποννήσου, της Ηπείρου, της Θεσσαλίας, της Στερεάς Ελλάδας, της Μακεδονίας και της Θράκης. Κατά τις απογευματινές ώρες, ο καιρός ενδέχεται να αλλάζει γρήγορα, με τοπικά ισχυρές καταιγίδες που πιθανόν να προκαλέσουν προβλήματα, γι’ αυτό και χρειάζεται προσοχή σε κεραυνούς και χαλάζι.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η αστάθεια θα συνεχιστεί και στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, αλλά με πιο ήπια φαινόμενα. Από τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου και κυρίως μετά τις 5 του μήνα, αναμένεται σταδιακή αλλαγή του καιρού, με θερμότερες αέριες μάζες από τη βόρεια Αφρική και άνοδο της θερμοκρασίας, καθώς ο αντικυκλώνας θα περιορίσει την αστάθεια.