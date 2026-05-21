ΕΦΕΤ: Ανακαλείται μπιφτέκι κοτόπουλου

Οι καταναλωτές οφείλουν να μην καταναλώσουν το προϊόν

Φωτ. αρχείου: Unsplash
Ανάκληση μπιφτεκιού κοτόπουλου ανακοίνωσε ο ΕΦΕΤ, μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε.

Κατά τη δειγματοληψία που διενεργήθηκε, εντοπίστηκε σαλμονέλα και οι καταναλωτές οφείλουν να μην καταναλώσουν το προϊόν.

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, κατά τη διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επίσημος Έλεγχος Μικροβιολογικών Κριτηρίων Ασφάλειας Τροφίμων έτους 2026», προέβη σε δειγματοληψία κατεψυγμένου παρασκευάσματος κρέατος με στοιχεία:

ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ με ημερομηνία ανάλωσης 16/02/2027 και ημερομηνία παραγωγής / κατάψυξης 24/10/2025 που παράγεται από την εταιρεία «Α. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Α.Ε. – Κοτόπουλα Καραγιαννάκη Χαλκιδικής». Σε συνέχεια εργαστηριακών αναλύσεων στο εργαστήριο του Τμήματος Κτηνιατρικού Εργαστηρίου Καβάλας της Δ/νσης Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, διαπιστώθηκε η παρουσία του παθογόνου μικροοργανισμού Salmonella spp. στο ανωτέρω δείγμα.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Φωτ.: ΕΦΕΤ

Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν ήδη προμηθευτεί το εν λόγω προϊόν (η απεικόνιση του οποίου αποτυπώνεται κατωτέρω), να μην το καταναλώσουν.

