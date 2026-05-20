Κάιλι Μινόγκ: Διαγνώστηκε για δεύτερη φορά με καρκίνο - «Ευτυχώς τα κατάφερα»

Η Κάιλι Μινόγκ αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε για δεύτερη φορά με καρκίνο στις αρχές του 2021, χρόνια μετά τη θεραπεία της για καρκίνο του μαστού το 2005.

Η Κάιλι Μινόγκ μίλησε δημόσια για αυτή τη νέα περιπέτεια της υγείας της μέσα από το νέο ντοκιμαντέρ του Netflix με τίτλο Kylie, το οποίο πλέον είναι διαθέσιμο για το κοινό.

Η ίδια ανέφερε ότι η διάγνωση αυτή τη φορά έγινε το 2021 και ότι επέλεξε να τη διαχειριστεί μακριά από τη δημοσιότητα, σε αντίθεση με την πρώτη της εμπειρία το 2005, η οποία είχε απασχολήσει έντονα τα μέσα ενημέρωσης.

«Μπόρεσα να το κρατήσω για τον εαυτό μου, όχι όπως την πρώτη φορά» σημείωσε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι τότε η κατάσταση ήταν πολύ πιο εκτεθειμένη στο κοινό.

«Ευτυχώς τα κατάφερα ξανά και όλα είναι καλά», είπε η τραγουδίστρια, προσθέτοντας ότι παρά τις δυσκολίες, η σχέση της με τη μουσική την κράτησε δυνατή.

Όπως ανέφερε, η αγάπη της για τη μουσική είναι σήμερα ακόμη πιο έντονη, ενώ παραδέχθηκε ότι δεν ξέρει τι επιφυλάσσει το μέλλον, αλλά προσπαθεί να επικεντρώνεται στο παρόν και στη δημιουργία.

Κάιλι Μινόγκ: «Oι τακτικοί έλεγχοι μπορούν πραγματικά να σώσουν ζωές»

Η Κάιλι Μινόγκ εξήγησε επίσης ότι μετά τη θεραπεία της δυσκολεύτηκε να βρει τη σωστή στιγμή για να μιλήσει δημόσια για όσα πέρασε, ακόμη και μετά τη μεγάλη επιτυχία του τραγουδιού της Padam Padam το 2023.

Όπως είπε, υπήρξαν στιγμές που ένιωθε ψυχολογικά εξαντλημένη, χωρίς τη δύναμη να βγει από το σπίτι ή να διαχειριστεί την πίεση της δημοσιότητας.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι το τραγούδι Story από το άλμπουμ Tension είναι εμπνευσμένο από εκείνη την περίοδο της ζωής της, λειτουργώντας για την ίδια ως ένας τρόπος να επεξεργαστεί και να αποτυπώσει όσα έζησε. «Χρειαζόμουν κάτι που να σηματοδοτεί εκείνη τη στιγμή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο πλαίσιο της προώθησης του ντοκιμαντέρ, η ίδια τόνισε ότι αποφάσισε συνειδητά να μοιραστεί την εμπειρία της, καθώς η διάγνωση προέκυψε μετά από έναν τυπικό ιατρικό έλεγχο.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία των προληπτικών εξετάσεων, σημειώνοντας ότι η έγκαιρη διάγνωση ήταν καθοριστική για την πορεία της υγείας της και ότι «οι τακτικοί έλεγχοι μπορούν πραγματικά να σώσουν ζωές».

Με πληροφορίες από Guardian