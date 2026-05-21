Βανέσα Τραμπ: Διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού

Η Βανέσα Τραμπ ήταν παντρεμένη με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, το μεγαλύτερο παιδί του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ

The LiFO team
Φωτ.: ΕΡΑ
Η Βανέσα Τραμπ, πρώην σύζυγος του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, αποκάλυψε την Τετάρτη ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού.

Η 48χρονη Τραμπ ανακοίνωσε τη διάγνωση μέσω του Instagram.

«Θέλω να μοιραστώ μια προσωπική ενημέρωση σχετικά με την υγεία μου. Πρόσφατα διαγνώστηκα με καρκίνο του μαστού. Αν και δεν είναι νέα που θα περίμενε κανείς, συνεργάζομαι στενά με την ιατρική μου ομάδα για την κατάρτιση ενός σχεδίου θεραπείας», έγραψε.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γιατρούς μου που μου έκαναν μια επέμβαση νωρίτερα αυτή την εβδομάδα», πρόσθεσε.

Η Τραμπ είπε ότι είναι «συγκεντρωμένη και αισιόδοξη» και ότι έχει την υποστήριξη της οικογένειάς της.

Φωτ.: Vanessa Trump/Instagram

«Σας ευχαριστώ για την καλοσύνη και την υποστήριξή σας, σημαίνει πραγματικά περισσότερα από όσα μπορώ να εκφράσω. Ζητώ ευγενικά να σεβαστείτε την ιδιωτική μου ζωή, καθώς επικεντρώνομαι στην υγεία και την ανάρρωσή μου», κατέληξε.

Η Βανέσα Τραμπ ήταν παντρεμένη με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, το μεγαλύτερο παιδί του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, από το 2005 έως το 2018, και το ζευγάρι έχει πέντε παιδιά. Σήμερα έχει σχέση με τον Τάιγκερ Γουντς.

Η Ιβάνκα Τραμπ, πρώην κουνιάδα της Βανέσα, της ευχήθηκε καλή ανάρρωση, σχολιάζοντας: «Προσεύχομαι για τη συνεχή δύναμή σου και την ταχεία ανάρρωσή σου. Σ' αγαπώ, μαμά».

Με πληροφορίες από NBC News

