Φρίντριχ Μερτς: Προτείνει ειδικό καθεστώς για την Ουκρανία πριν από την πλήρη ένταξή της στην ΕΕ

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς προτείνει να συνδεθεί η Ουκρανία με την ΕΕ καθώς η πλήρης ένταξη της χώρας στο μπλοκ θα πάρει χρόνο, όπως εξηγεί σε επιστολή του προς Ευρωπαίους ηγέτες.

«Είναι προφανές ότι δεν θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία ένταξης στο άμεσο μέλλον, δεδομένων των πολυάριθμων εμποδίων, καθώς και των πολιτικών περιπλοκών που συνεπάγονται οι διαδικασίες επικύρωσης», αναφέρει ο Μερτς στην επιστολή του.

Κατά συνέπεια, το Βερολίνο προτείνει να χορηγηθεί στο Κίεβο καθεστώς «συνδεδεμένου μέλους», ως «καθοριστικό βήμα» πριν από την πλήρη ένταξή του.

Η πρόταση για την Ουκρανία

Ο Γερμανός καγκελάριος διευκρινίζει ότι δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση για μια «light ένταξη» ή ένταξη «δεύτερης κατηγορίας», τη στιγμή που η Ουκρανία έχει διαχρονικά δείξει επιφυλακτικότητα απέναντι στις διάφορες προτάσεις που είχαν στόχο να την κάνουν να περιμένει στην πορεία προς την ένταξή της.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζητεί «πλήρη ένταξη» στην ΕΕ, κατά προτίμηση το 2027.

Στην επιστολή του, η οποία απευθύνεται μεταξύ άλλων στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντε Λάιεν, ο Μερτς περιγράφει λεπτομερώς πώς θα μπορούσε να διαμορφωθεί αυτό το καθεστώς του «συνδεδεμένου μέλους».

Σύμφωνα με τον ίδιο, το καθεστώς αυτό θα επέτρεπε στην Ουκρανία να συμμετέχει σε ορισμένες συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο οποίο παίρνουν μέρος οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ, να διαθέτει έναν «συνδεδεμένο» Ευρωπαίο επίτροπο χωρίς χαρτοφυλάκιο, καθώς και «συνδεδεμένους» ευρωβουλευτές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Ο Γερμανός καγκελάριος προτείνει επίσης τα κράτη-μέλη της ΕΕ να αναλάβουν μια «πολιτική δέσμευση» για την εφαρμογή της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής της Ένωσης προς την Ουκρανία, «με στόχο τη δημιουργία μιας ουσιαστικής εγγύησης ασφάλειας».

Η πρόταση του Μερτς αποτελεί μια προσπάθεια να βρεθεί μια ενδιάμεση λύση μεταξύ της ταχείας ένταξης και του σημερινού καθεστώτος της Ουκρανίας ως υποψήφιας χώρας.

«Η πρότασή μου αντικατοπτρίζει την ιδιαίτερη κατάσταση της Ουκρανίας, μιας χώρας σε πόλεμο. Θα συμβάλει στη διευκόλυνση των ειρηνευτικών συνομιλιών που βρίσκονται σε εξέλιξη, στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής λύσης έπειτα από διαπραγμάτευση», τονίζει ο Μερτς στην επιστολή του, προσθέτοντας ότι αυτό είναι «ουσιώδες όχι μόνο για την ασφάλεια της Ουκρανίας, αλλά και ολόκληρης της ηπείρου».

Οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη στην ΕΕ

Η Ουκρανία απέκτησε τον Δεκέμβριο του 2023 το καθεστώς της χώρας υποψήφιας προς ένταξη στην ΕΕ, όμως οι διαπραγματεύσεις έχουν έκτοτε βαλτώσει λόγω του βέτο που ασκούσε η Ουγγαρία επί πρωθυπουργίας Βίκτορ Όρμπαν.

Η νίκη του Πέτερ Μαγιάρ στις εκλογές της 12ης Απριλίου αλλάζει τα δεδομένα και η Γερμανία, καθώς και οι περισσότερες άλλες χώρες της ΕΕ, ελπίζουν ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές θα ξεκινήσουν επίσημα, παρότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί ανεπίσημες συνομιλίες με το Κίεβο.

Οι διαπραγματεύσεις προμηνύονται μακρές και δύσκολες, κυρίως σε ό,τι αφορά τον τομέα της γεωργίας. Η Ουκρανία είναι ένας σημαντικός παραγωγός αγροδιατροφικών προϊόντων και αυτό προκαλεί ανησυχία σε κάποιες χώρες της ΕΕ, όπως η Γαλλία.

Ο Μερτς αναφέρει στην επιστολή του ότι σκοπεύει να συζητήσει τις προτάσεις του με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους ηγέτες. «Στόχος μου θα ήταν να επιτευχθεί σύντομα μια συμφωνία και να συσταθεί μια ειδική ομάδα εργασίας (task force) για την επεξεργασία των λεπτομερειών», εξηγεί.

Με πληροφορίες από AFP και Reuters