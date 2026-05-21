Ισπανία: Δίχρονη πέθανε από θερμοπληξία αφού έμεινε επί ώρες σε αυτοκίνητο

Ένα κορίτσι δύο ετών έχασε τη ζωή του από θερμοπληξία στη βορειοδυτική Ισπανία, αφού έμεινε επί ώρες κλεισμένο μέσα στο αυτοκίνητο του πατέρα του κατά τη διάρκεια ασυνήθιστα υψηλών για την εποχή θερμοκρασιών.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Μπριόν της Γαλικίας. Σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης, ο πατέρας του παιδιού είχε μεταφέρει το πρωί το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας στο σχολείο και επρόκειτο στη συνέχεια να αφήσει τη δίχρονη σε παιδικό σταθμό. Ωστόσο, φέρεται να αποσπάστηκε από τηλεφωνική κλήση και να κατευθύνθηκε κανονικά προς την εργασία του, ξεχνώντας το παιδί μέσα στο όχημα.

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε το μεσημέρι, όταν η μητέρα πήγε να παραλάβει το παιδί από τον παιδικό σταθμό και ενημερώθηκε ότι η μικρή δεν είχε φτάσει ποτέ εκεί. Οι γονείς ειδοποίησαν άμεσα τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και το παιδί μεταφέρθηκε σε κέντρο υγείας στην κοντινή πόλη Μπερταμιράνς, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με τις αρχές, το κορίτσι υπέστη καρδιακή ανακοπή έπειτα από πολύωρη παραμονή στο αυτοκίνητο. Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες της υπόθεσης, ενώ στην οικογένεια παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη.

Ο δήμος του Μπριόν κήρυξε διήμερο πένθος στη μνήμη του παιδιού και ανακοίνωσε ότι θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή. Σε ανακοίνωσή του εξέφρασε τη στήριξή του προς την οικογένεια και τους οικείους της δίχρονης.

Το δυστύχημα σημειώθηκε ενώ μεγάλο μέρος της Ισπανίας βρίσκεται αντιμέτωπο με ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία Aemet προειδοποίησε ότι ο υδράργυρος ενδέχεται να φτάσει ακόμη και τους 38 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές της νότιας χώρας, κάνοντας λόγο για «εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες» για τα δεδομένα του Μαΐου.

Η υπηρεσία σημείωσε ότι η Ισπανία πέρασε μεγάλο μέρος του μήνα με θερμοκρασίες χαμηλότερες από τα φυσιολογικά επίπεδα, ωστόσο πλέον καταγράφεται απότομη μεταβολή, με συνθήκες που θυμίζουν περισσότερο καλοκαίρι παρά άνοιξη. Σύμφωνα με την Aemet, ορισμένες περιοχές ενδέχεται να καταγράψουν ακόμη και νέα ρεκόρ θερμοκρασίας για την εποχή.

Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι το κύμα ζέστης θα διατηρηθεί τουλάχιστον έως τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, παρότι δεν πληροί ακόμη τα επίσημα κριτήρια για να χαρακτηριστεί καύσωνας.

Η Ισπανία συγκαταλέγεται στις ευρωπαϊκές χώρες που επηρεάζονται περισσότερο από την άνοδο της θερμοκρασίας και τα ακραία καιρικά φαινόμενα που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή. Τα τελευταία χρόνια η χώρα αντιμετωπίζει συχνότερους και εντονότερους καύσωνες, καθώς και αύξηση των μεγάλων δασικών πυρκαγιών.

Μελέτη της Aemet που δημοσιεύθηκε το 2022 είχε δείξει ότι οι θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών εμφανίζονται πλέον στην Ισπανία και τις Βαλεαρίδες Νήσους κατά μέσο όρο 20 έως 40 ημέρες νωρίτερα σε σχέση με πριν από επτά δεκαετίες.

Η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ισπανία σημειώθηκε τον Αύγουστο του 2021 στην πόλη Λα Ράμπλα της Ανδαλουσίας, κοντά στην Κόρδοβα, όπου το θερμόμετρο έφτασε τους 47,6 βαθμούς Κελσίου.

Με πληροφορίες από Guardian

