Μέριλ Στριπ: Δεν εμπνεύστηκε από την Άννα Γουίντουρ για τον ρόλο της στο «Ο Διάβολος Φοράει Prada»

Αποκάλυψε για πρώτη φορά τα πρόσωπα τα οποία την ενέπνευσαν - Τι είπε σε συνέντευξή της η Μερίλ Στριπ

ΜΕΡΙΛ ΣΤΡΙΠ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΦΟΡΑΕΙ PRADA Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: EPA
0

Σχεδόν 20 χρόνια μετά την πρεμιέρα του «Ο Διάβολος Φοράει Prada», η Μέριλ Στριπ βάζει τέλος σε μία από τις πιο διαδεδομένες φήμες γύρω από τον εμβληματικό της ρόλο.

Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι η ψυχρή και αυστηρή Μιράντα Πρίστλεϊ (Miranda Priestly) δεν βασίστηκε στην Άννα Γουίντουρ, όπως πολλοί πίστευαν, αλλά σε δύο εντελώς διαφορετικές προσωπικότητες του Χόλιγουντ.

Μιλώντας στην εκπομπή The Late Show with Stephen Colbert, η Μέριλ Στριπ εξήγησε ότι άντλησε έμπνευση από τον σκηνοθέτη Μάικ Νίκολς και τον ηθοποιό και δημιουργό, Κλιντ Ίστγουντ.

Μέριλ Στριπ: Τι είπε για τον ρόλο της στο «Ο Διάβολος Φοράει Prada»

«Ουσιαστικά μιμούμουν τον Μάικ Νίκολς όλο αυτό το διάστημα», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Αν ο Μάικ Νίκολς και ο Κλιντ Ίστγουντ έκαναν παιδί, αυτό θα ήταν η Μιράντα Πρίστλεϊ».

Όπως εξήγησε, από τον Νίκολς δανείστηκε το ιδιαίτερο χιούμορ και τον τρόπο που ασκούσε εξουσία στο πλατό: «Ήταν αυστηρός, αλλά με μια λεπτή ειρωνεία. Κάποιοι το έβλεπαν ως σκληρό, αλλά ήταν αστείο».

Από την άλλη, ο Ίστγουντ αποτέλεσε πρότυπο για μια πιο «σιωπηλή» επιβολή, αναφέροντας:  «Δεν υψώνει ποτέ τη φωνή του. Μιλά χαμηλά και όλοι σκύβουν για να τον ακούσουν».

Η εμφάνισή της στο talk show δεν πέρασε απαρατήρητη. Η Στριπ επίλεξε να φορέσει μια μπλούζα σε «ουρανόχρωμο μπλε», κάνοντας ξεκάθαρη αναφορά στην εμβληματική σκηνή της ταινίας με την Αν Χάθαγουεϊ. Το κομμάτι ήταν ειδικά σχεδιασμένο για την περίσταση, ως φόρος τιμής σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές του φιλμ.

Μέριλ Στριπ: Οι προσδοκίες της από το σίκουελ

Οι αποκαλύψεις έρχονται σε μια περίοδο που το ενδιαφέρον για το «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2» κορυφώνεται, καθώς η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 1 Μαΐου.

Και όπως άφησε να εννοηθεί η Στριπ: αυτή τη φορά, τα στούντιο… δεν τσιγκουνεύτηκαν τα χρήματα.

Με πληροφορίες από People

Tags

0

TV & Media / Δικαστήριο έκρινε παράνομες τις αυξήσεις τιμών του Netflix, ανοίγοντας τον δρόμο για επιστροφές έως και 500 ευρώ

Το δικαστήριο έκρινε ότι οι αυξήσεις στις τιμές συνδρομής μεταξύ 2017 και 2024 ήταν παράνομες, γεγονός που ενδέχεται να δίνει δικαίωμα σε εκατομμύρια Ιταλούς συνδρομητές να λάβουν επιστροφές έως και 500 ευρώ. Η εταιρεία streaming δηλώνει ότι θα ασκήσει έφεση.
THE LIFO TEAM
TV & Media / Η υπόθεση Έπσταϊν γίνεται σειρά με τη Λόρα Ντερν σε πρωταγωνιστικό ρόλο

Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή, η σειρά καταγράφει την έρευνα που αποκάλυψε τη συμφωνία που είχε συνάψει ο Έπσταϊν το 2008 με ομοσπονδιακούς εισαγγελείς, επιτρέποντάς του να αποφύγει βαρύτερες κατηγορίες
THE LIFO TEAM
Το θρυλικό περιοδικό The Face κλείνει ξανά

TV & Media / Το θρυλικό περιοδικό The Face κλείνει ξανά

Το βρετανικό περιοδικό The Face ανακοίνωσε ότι σταματά ξανά τη λειτουργία του, επτά χρόνια μετά το relaunch του το 2019. Το τεύχος για την άνοιξη του  2026 θα είναι το τελευταίο, κλείνοντας ένα ακόμη κεφάλαιο για έναν τίτλο που σημάδεψε τη βρετανική style και youth culture.
THE LIFO TEAM
 
 