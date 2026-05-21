Ιράν: Επιταχύνει την ανασυγκρότηση της αμυντικής του βιομηχανίας - Παράγει ξανά drones

Το Ιράν έχει ήδη επανεκκινήσει μέρος της παραγωγής drones κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας έξι εβδομάδων που ξεκίνησε στις αρχές Απριλίου.

Το Ιράν σύμφωνα με πληροφορίες του CNN, αναδομεί γρήγορα ορισμένες στρατιωτικές του δυνατότητες, που είχαν υποστεί ζημιές από αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα.

Συνολικά, τέσσερις πηγές αναφέρουν ότι η αμερικανική πλευρά εκτιμά μάλιστα, πως η ανασυγκρότηση προχωρά πολύ πιο γρήγορα από τις αρχικές προβλέψεις.

Η αναβάθμιση αυτών των δυνατοτήτων περιλαμβάνει την αντικατάσταση πυραυλικών εγκαταστάσεων, εκτοξευτών και γραμμών παραγωγής βασικών οπλικών συστημάτων που καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αυτό σημαίνει ότι το Ιράν παραμένει σημαντική απειλή για περιφερειακούς συμμάχους, ειδικά σε περίπτωση που ο Ντόναλντ Τραμπ αποφασίσει να επανεκκινήσει την εκστρατεία βομβαρδισμών.

Παράλληλα, τίθενται υπό αμφισβήτηση οι ισχυρισμοί ότι τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα είχαν μακροπρόθεσμο και καθοριστικό αντίκτυπο στις ιρανικές δυνατότητες.

Ταχύτερη του αναμενόμενου η ανασυγκρότηση της ιρανικής στρατιωτικής βιομηχανίας

Αμερικανικές εκτιμήσεις αναφέρουν ότι, αν και ο χρόνος επαναλειτουργίας των διαφόρων γραμμών παραγωγής ποικίλλει, το Ιράν θα μπορούσε να αποκαταστήσει πλήρως την ικανότητα παραγωγής drones ακόμη και μέσα σε έξι μήνες.

Όπως ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος, «οι Ιρανοί έχουν ξεπεράσει όλα τα χρονοδιαγράμματα που είχαν τεθεί από την κοινότητα πληροφοριών».

Οι αεροπορικές επιθέσεις με drones θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες για την περιφερειακή ασφάλεια, καθώς σε περίπτωση νέας κλιμάκωσης το Ιράν θα μπορούσε να συνδυάσει την αναβαθμισμένη παραγωγή πυραύλων με αυξημένη χρήση drones, πλήττοντας στόχους όπως το Ισραήλ και χώρες του Κόλπου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει με επανέναρξη των επιχειρήσεων εάν δεν υπάρξει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, γεγονός που καθιστά αυτές τις δυνατότητες ιδιαίτερα κρίσιμες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ταχεία ανάκαμψη του Ιράν αποδίδεται σε συνδυασμό παραγόντων, όπως η υποστήριξη από τη Ρωσία και την Κίνα, αλλά και στο γεγονός ότι τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα δεν προκάλεσαν το επίπεδο ζημιών που αρχικά αναμενόταν.

Παράλληλα, εκτιμάται ότι χιλιάδες ιρανικά drones παραμένουν διαθέσιμα, ενώ σημαντικό μέρος των πυραυλικών και αμυντικών συστημάτων του Ιράν δεν έχει καταστραφεί πλήρως.

Την ίδια ώρα, η Κίνα φέρεται να συνεχίζει να παρέχει εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή πυραύλων, κάτι που το Πεκίνο αρνείται.

Παρά τις επιμέρους απώλειες, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι το Ιράν διατηρεί επαρκείς δυνατότητες για να συνεχίσει να απειλεί περιφερειακές δυνάμεις, ενώ η διαδικασία ανασυγκρότησης της στρατιωτικής του βιομηχανίας φαίνεται να εξελίσσεται με ταχύτερο ρυθμό από τον αναμενόμενο.

Με πληροφορίες από CNN